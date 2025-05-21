2 219 2
Нацгвардейцы обнаружили два укрытия и уничтожили надувную лодку, мотоцикл и ликвидировали группу оккупантов. ВИДЕО
Аэроразведка 5-й отдельной Слобожанской бригады "Скиф" из Нацгвардии обнаружила в ранее разрушенном оккупантами здании вражеский тайник: моторную надувную лодку и мотоцикл. Экипаж ударных БПЛА "Томико" нанес огневое поражение. Как показало дальнейшее видеонаблюдение, технические средства и минимум трое российских захватчиков были уничтожены.
В другом разрушенном здании захватчики обустроили себе место для укрытия. Был осуществлен вылет для поражения этого здания, - цель была ликвидирована. Как показало дальнейшее видеонаблюдение, движение врага не наблюдалось, на месте поражения загорелся пожар, информирует Цензор.НЕТ.
Ігор Смотренко #536351
21.05.2025 22:51
