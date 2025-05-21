2 138 1
"Шершни Довбуша" атаковали вражеское вооружение, транспорт, которым противник поддерживает логистическое обеспечение. ВИДЕО
На Покровском направлении FPV-дроны нанесли поражение транспортным средствам и технике врага.
Бойцы роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Шершни Довбуша" 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша выслеживают и точными ударами дронов уничтожают вражеское вооружение, транспорт, которым противник пытается поддерживать логистическое обеспечение боевых действий, сообщает Цензор.НЕТ.
Также под точные удары FPV-дронов попали укрытия противника, средства связи и коммуникации.
