"Шершни Довбуша" атаковали вражеское вооружение, транспорт, которым противник поддерживает логистическое обеспечение. ВИДЕО

На Покровском направлении FPV-дроны нанесли поражение транспортным средствам и технике врага.

Бойцы роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Шершни Довбуша" 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша выслеживают и точными ударами дронов уничтожают вражеское вооружение, транспорт, которым противник пытается поддерживать логистическое обеспечение боевых действий, сообщает Цензор.НЕТ.

Также под точные удары FPV-дронов попали укрытия противника, средства связи и коммуникации.

Смотрите: Нацгвардейцы обнаружили два укрытия и уничтожили надувную лодку, мотоцикл и ликвидировали группу оккупантов. ВИДЕО

