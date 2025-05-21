УКР
Дрон-камікадзе прилетів у голову російському солдату, поки той в одиночку йшов полем. ВIДЕО

Бійці Батальйону безпілотних систем 3-ої окремої штурмової бригади знищили ворожий танк, гармату, міномет, "буханку" й легковик. Також воїни ліквідували російських солдатів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

армія рф (18535) ліквідація (4381) 3 Окрема штурмова бригада (490)
цікаво де це зараз сніг лежить?
21.05.2025 21:44 Відповісти
У Автор: Ангеліна Шорохова
вона й в "одиночку" ходить

звідки вони понавилазили - двох слів не здатні зв'зати - а на тобі - копіпастерами по клаві тарабанять...
22.05.2025 07:20 Відповісти
тут інших не тримають, бо виявляться розумнішими за головного
22.05.2025 20:16 Відповісти
Тут гарніше. Відразу голова з плечей. Пощастило кацапу. Миттєво на концерт потрапив і навіть не встиг помучитися і у черзі за квитком не стояв. Щасливчик.
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1kqnvu9/invader_takes_a_drone_drop_to_the_neck/
21.05.2025 21:50 Відповісти
Як нема голови, то як він той концерт буде слухати? На голові ж вуха!
21.05.2025 22:35 Відповісти
На голові дупа.
22.05.2025 01:49 Відповісти
+
21.05.2025 22:43 Відповісти
Ефективні ліки від голови для кацапів.
21.05.2025 23:52 Відповісти
Кацапи ракетами зтирають українські міста, а нам постійно підсовують якуссь лажу як мавіком черговому чмоні дупу розірвало. ЦЕ ПОТУЖНО.
22.05.2025 10:15 Відповісти
 
 