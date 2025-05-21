5 821 9
Дрон-камікадзе прилетів у голову російському солдату, поки той в одиночку йшов полем. ВIДЕО
Бійці Батальйону безпілотних систем 3-ої окремої штурмової бригади знищили ворожий танк, гармату, міномет, "буханку" й легковик. Також воїни ліквідували російських солдатів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
вона й в "одиночку" ходить
звідки вони понавилазили - двох слів не здатні зв'зати - а на тобі - копіпастерами по клаві тарабанять...
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1kqnvu9/invader_takes_a_drone_drop_to_the_neck/