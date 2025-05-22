Авто із чотирма "кадирівцями" вибухнуло на окупованій Херсонщині, всіх було ліквідовано, - ГУР
20 травня 2025 року між окупованими Скадовськом та Антонівкою на Херсонщині вибухнуло авто УАЗ Patriot.
Про це повідомила пресслужба ГУР МО, передає Цензор.НЕТ.
"Всередині перебували четверо офіцерів російських окупаційних сил із так званого підрозділу "ахмат" - не вижив жоден.
Після першого вибуху машини з "кадировцями" було чутно повторний гуркіт - здетонував боєкомплект, який перевозили загарбники", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+25 belge
показати весь коментар22.05.2025 10:04 Відповісти Посилання
+22 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар22.05.2025 10:07 Відповісти Посилання
+18 Sergei M #570318
показати весь коментар22.05.2025 10:07 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Втім, з іншого боку, виникають питання: Якщо мова йде про звичайних офіцерів, не наближених до вищого командування чи Кадирова особисто, то наскільки це стратегічно важлива ціль для ГУР? Радість є, але виглядає трохи перебільшеною.
Можливо, я помиляюся, але уявлення про ефективність розвідки у мене було пов'язане з більш масштабними ударами - підриви ключових інфраструктур, логістичних вузлів, енергетичних об'єктів. Такі операції мають системний вплив, тоді як точкове усунення середньої ланки викликає запитання щодо пріоритетів.
Загалом добре, що працюють. Але хочеться бачити операції, які змінюють хід подій у ширшому масштабі.
Какая то точность статьи интересная
Странное название, может пункты попутали. Ахматчай точно на передовую не попрутся - на пути Олешки-Антоновка плавни , лимины. И очень громко