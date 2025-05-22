Авто із чотирма "кадирівцями" вибухнуло на окупованій Херсонщині, всіх було ліквідовано, - ГУР

20 травня 2025 року між окупованими Скадовськом та Антонівкою на Херсонщині вибухнуло авто УАЗ Patriot.

Про це повідомила пресслужба ГУР МО, передає Цензор.НЕТ.

"Всередині перебували четверо офіцерів російських окупаційних сил із так званого підрозділу "ахмат" - не вижив жоден.



Після першого вибуху машини з "кадировцями" було чутно повторний гуркіт - здетонував боєкомплект, який перевозили загарбники", - йдеться в повідомленні.

