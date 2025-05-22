УКР
Авто із чотирма "кадирівцями" вибухнуло на окупованій Херсонщині, всіх було ліквідовано, - ГУР

Кадирівців ліквідували на окупованій Херсонщині. Що відомо

20 травня 2025 року між окупованими Скадовськом та Антонівкою на Херсонщині вибухнуло авто УАЗ Patriot.

Про це повідомила пресслужба ГУР МО, передає Цензор.НЕТ.

"Всередині перебували четверо офіцерів російських окупаційних сил із так званого підрозділу "ахмат" - не вижив жоден.

Після першого вибуху машини з "кадировцями" було чутно повторний гуркіт - здетонував боєкомплект, який перевозили загарбники", - йдеться в повідомленні.

Шашлик-машлик...
22.05.2025 10:04 Відповісти
ані уже в шатрах с дєвствєнимі ішакамі...
22.05.2025 10:07 Відповісти
Ахмат-силос
22.05.2025 10:07 Відповісти
40 х4 = 160 ішаків-дівствиниць??
22.05.2025 10:37 Відповісти
ні кнурів, мають кадировців в зад.
22.05.2025 11:04 Відповісти
Ахмат це добриво з лайна
22.05.2025 10:43 Відповісти
Вівці засумували.
22.05.2025 10:07 Відповісти
Земля їм - салом...
22.05.2025 10:09 Відповісти
Но но, не висиачало ще сало на них переводити. Земля їм свинячим лайном.
22.05.2025 10:11 Відповісти
І до свинячого раю їх відлитілидуши. До раю з гуріями шо мають велики ціцьки, точнійше одну ціцьку, проміж ніг, тому смоктати її вони там будуть по черзі.
22.05.2025 10:10 Відповісти
не факт що це були саме кадирівці-чечени. цього ахмату повно наплодили, не всі підрозділи ахмат є етнічно-чеченськими
22.05.2025 10:19 Відповісти
З одного боку - безумовно, гарна новина: Кожна ліквідація окупантів - це крок до ослаблення агресора. Менше тих, хто прийшов на нашу землю з війною - краще для нас. Це не викликає жодних сумнівів чи дискусій.

Втім, з іншого боку, виникають питання: Якщо мова йде про звичайних офіцерів, не наближених до вищого командування чи Кадирова особисто, то наскільки це стратегічно важлива ціль для ГУР? Радість є, але виглядає трохи перебільшеною.

Можливо, я помиляюся, але уявлення про ефективність розвідки у мене було пов'язане з більш масштабними ударами - підриви ключових інфраструктур, логістичних вузлів, енергетичних об'єктів. Такі операції мають системний вплив, тоді як точкове усунення середньої ланки викликає запитання щодо пріоритетів.

Загалом добре, що працюють. Але хочеться бачити операції, які змінюють хід подій у ширшому масштабі.
22.05.2025 10:30 Відповісти
Так тобі треба в ВСУ, та вибирай цілі по своєму бажанню
22.05.2025 10:41 Відповісти
Так лінь відповідати тупому боту, глянь нижче, там для іншого "одарьонного" відписав, і для тебе буде корисно.
22.05.2025 11:38 Відповісти
тобі ніхто не буде доповідати кого і чому, раз грохнули, значить треба було, та і загалом, окупантів треба вбивати скрізь.
22.05.2025 11:06 Відповісти
Ну почнемо з того, що ти мені не кум, не сват і не брат, тому тикати будеш свому чоловіку. Тепер по суті: коли наші ліквідовують важливу ціль, про це одразу йде хвиля новин і на гівномарафоні, і у інших змі. Ще ні разу не було такого, що ліквідували когось важливого і промовчали. Банально - всім хочеться похвалитись, базово - це піднімає бойовий дух і навпаки, негативно впливає на ворога. Хоча чого очікувати від відомства, голова якого відкриває синагоги і вже рік "п'є каву в Криму"
22.05.2025 11:37 Відповісти
я тобі не тикав, гомику, я не по півниках, а якщо тобі хтось натикав, а ти не знаєш, то бухать менеше треба на ваших гомосячих тусах, або запитай у своїх двох батьків.
22.05.2025 12:53 Відповісти
Оце підгоріло, значить попав в найбольніше місце))
22.05.2025 15:41 Відповісти
гомику, куди ти могло попасти, це в тебе попадають
22.05.2025 17:31 Відповісти
Любая очистка земли - меньше мародеров и опасностей для тех кто застрял на ТОТ
22.05.2025 17:42 Відповісти
И с криком "Аллаху акбар" машина осло#бов уносится в голубую даль.. .
22.05.2025 10:33 Відповісти
Це самий вдалий Тік ток, робить і далі, не зупиняється
22.05.2025 10:36 Відповісти
Гарна новина Дон
22.05.2025 10:44 Відповісти
Обіднів дон ,не вистачає для своїх шакалів ахмат-броньовиків ,а бляха -патріот на фронті це майже те що гарантує білет в один кінець.
22.05.2025 11:05 Відповісти
Антоновка - правый берег, фактическое предместье Херсона. Скадовск (* тимчасово окуповано) - возле моря, ехать пару часов от Антоновки.
Какая то точность статьи интересная
22.05.2025 17:40 Відповісти
Мост разрушен. Трасса на подходах заминирована.
Странное название, может пункты попутали. Ахматчай точно на передовую не попрутся - на пути Олешки-Антоновка плавни , лимины. И очень громко
22.05.2025 17:44 Відповісти
 
 