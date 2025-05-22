РУС
Минус пять беспилотников "Zala" и один "Supercam": боевая работа операторов зенитных дронов в Сумской области. ВИДЕО

Операторы зенитных дронов из подразделения "PRIME" сбили пять российских разведывательных беспилотников "Zala" и один "Supercam" на Сумщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

Также смотрите: Вражеские разведывательные беспилотники Мерлин-ВР и Supercam сбили операторы зенитных дронов подразделения "Signum". ВИДЕО

армия РФ (20392) беспилотник (4148) разведка (4223) Сумская область (3615) уничтожение (7760)
просто супер!
22.05.2025 12:43 Ответить
Отак би ще й з шахедами
22.05.2025 12:45 Ответить
Отак 100 шапедів вже збили
22.05.2025 13:03 Ответить
Знаю. Це невідомо за який період. А атакують шахедами в середньому по 200шт. щоночі. Тому 100 це мізер.
22.05.2025 13:23 Ответить
Мінус п'ять безпілотників "Zala"

"******"?
22.05.2025 13:36 Ответить
Масштабувати цей досвід. Це найдешевший і надійніший спосіб знищення ворожих дронів.
22.05.2025 16:26 Ответить
Сьогодні о 6-ій за 35 км від кордону ціла зграя пролетіла на захід і ніхто нічого. Мабуть і патрони до браунінгів закінчилися бо на шару не дають а купити совість не дозволяє.
23.05.2025 08:43 Ответить
 
 