Минус пять беспилотников "Zala" и один "Supercam": боевая работа операторов зенитных дронов в Сумской области. ВИДЕО
Операторы зенитных дронов из подразделения "PRIME" сбили пять российских разведывательных беспилотников "Zala" и один "Supercam" на Сумщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.
