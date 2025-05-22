Британия призвала G7 снизить ценовой потолок на российскую нефть, - Bloomberg

Великобритания обратилась к партнерам по G7 с призывом снизить ценовой потолок на российскую нефть, чтобы усилить давление на Владимира Путина и заставить Россию прекратить войну против Украины.

Об этом заявили в Министерстве финансов Великобритании, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

В ведомстве отметили, что "давление на военную машину России нужно как никогда раньше", поскольку Путин избегает заключения перемирия и отказывается от прямых переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Страны G7 рассматривают возможность усиления ценовых ограничений, чтобы эффективнее ограничить способность Москвы финансировать войну. Текущий потолок установлен на уровне 60 долларов за баррель - только при этом условии западные операторы могут страховать и транспортировать российскую нефть.

Министр финансов Британии Рэйчел Ривз на встрече G7 21 мая заявила о намерениях быстро снизить ценовой потолок, воспользовавшись благоприятной конъюнктурой. Ранее Россия обходила ограничения, используя "теневой флот" танкеров, не застрахованных западными компаниями, и продавала нефть марки Urals выше предельной цены. Однако в начале апреля котировки упали ниже 60 долларов из-за глобальных экономических опасений.

