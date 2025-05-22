РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11131 посетитель онлайн
Новости Цена на нефть
821 4

Британия призвала G7 снизить ценовой потолок на российскую нефть, - Bloomberg

рф,нафта

Великобритания обратилась к партнерам по G7 с призывом снизить ценовой потолок на российскую нефть, чтобы усилить давление на Владимира Путина и заставить Россию прекратить войну против Украины.

Об этом заявили в Министерстве финансов Великобритании, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

В ведомстве отметили, что "давление на военную машину России нужно как никогда раньше", поскольку Путин избегает заключения перемирия и отказывается от прямых переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина предлагает ЕС снизить ценовой предел на российскую нефть до $30, - Сибига

Страны G7 рассматривают возможность усиления ценовых ограничений, чтобы эффективнее ограничить способность Москвы финансировать войну. Текущий потолок установлен на уровне 60 долларов за баррель - только при этом условии западные операторы могут страховать и транспортировать российскую нефть.

Министр финансов Британии Рэйчел Ривз на встрече G7 21 мая заявила о намерениях быстро снизить ценовой потолок, воспользовавшись благоприятной конъюнктурой. Ранее Россия обходила ограничения, используя "теневой флот" танкеров, не застрахованных западными компаниями, и продавала нефть марки Urals выше предельной цены. Однако в начале апреля котировки упали ниже 60 долларов из-за глобальных экономических опасений.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США против включения пункта о поддержке Украины в коммюнике встречи министров финансов G7, - Politico

Автор: 

G7 (884) Великобритания (5101) нефть (1979) россия (96975)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дякую UK

. росія не повинна існувати
показать весь комментарий
22.05.2025 13:00 Ответить
санкції, вони такі санкції....особливо від охочеспроможних....
показать весь комментарий
22.05.2025 13:26 Ответить
Санкції вони такі
Найбільший виробник комбайнів у Росії зупиняє виробництво через обвальне падіння попиту, - Reuters Джерело: https://censor.net/n3552870
А ще такі
"Почему в России обсуждают заморозку вкладов"
Але хтось має вводити населеня в оману за методичками Кремля , так , вадюша
показать весь комментарий
22.05.2025 14:53 Ответить
Я би просив наростити видобуток нафти на 2-3 млн барелів на добу, це скинуло би ціну для кацапні до рівня "нефтянка це дотаціонна отрасль"!
показать весь комментарий
22.05.2025 13:27 Ответить
 
 