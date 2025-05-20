Украина предлагает ЕС снизить ценовой предел на российскую нефть до $30, - Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украина предлагает Евросоюзу снизить ценовой предел на российскую нефть с нынешних $60 до $30 за баррель.

Об этом он сообщил во время заседания Совета министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Мы благодарны за принятие 17 пакета санкций. Нам нужны такие сильные шаги сейчас. Нам нужно давить на Россию. Украина за последнюю неделю доказала, что мы не являемся препятствием для мира", - отметил Сибига.

Он подчеркнул, что Украина продолжает дипломатические усилия для достижения мира, тогда как Путин демонстрирует стремление к продолжению войны. "Поэтому так важно иметь эту полную дипломатическую мобилизацию для сдерживания российской агрессии и восстановления мира в Европе. Мы также должны выйти за рамки 17 пакета", - добавил министр.

Кроме того, Сибига призвал ЕС расширить санкции на банковскую сферу РФ, включая Центральный банк.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина призвала G-7 снизить лимит цены на российскую нефть до $30 за баррель. Евросоюз пока предлагает $50