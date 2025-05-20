Україна пропонує ЄС знизити цінову межу на російську нафту до $30, - Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна пропонує Євросоюзу знизити цінову межу на російську нафту з нинішніх $60 до $30 за барель.

Про це він повідомив під час засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Ми вдячні за ухвалення 17 пакету санкцій. Нам потрібні такі сильні кроки зараз. Нам потрібно тиснути на Росію. Україна за останній тиждень довела, що ми не є перешкодою для миру", - зазначив Сибіга.

Він наголосив, що Україна продовжує дипломатичні зусилля задля досягнення миру, тоді як Путін демонструє прагнення до продовження війни. "Тому так важливо мати цю повну дипломатичну мобілізацію для стримування російської агресії та відновлення миру в Європі. Ми також повинні вийти за рамки 17 пакету", - додав міністр.

Крім того, Сибіга закликав ЄС розширити санкції на банківську сферу РФ, включно з Центральним банком.

