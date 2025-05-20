УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9472 відвідувача онлайн
Новини ціна на нафту
746 5

Україна пропонує ЄС знизити цінову межу на російську нафту до $30, - Сибіга

Глава МЗС України Андрій Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна пропонує Євросоюзу знизити цінову межу на російську нафту з нинішніх $60 до $30 за барель.

Про це він повідомив під час засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Ми вдячні за ухвалення 17 пакету санкцій. Нам потрібні такі сильні кроки зараз. Нам потрібно тиснути на Росію. Україна за останній тиждень довела, що ми не є перешкодою для миру", - зазначив Сибіга.

Він наголосив, що Україна продовжує дипломатичні зусилля задля досягнення миру, тоді як Путін демонструє прагнення до продовження війни. "Тому так важливо мати цю повну дипломатичну мобілізацію для стримування російської агресії та відновлення миру в Європі. Ми також повинні вийти за рамки 17 пакету", - додав міністр.

Крім того, Сибіга закликав ЄС розширити санкції на банківську сферу РФ, включно з Центральним банком.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна закликала G-7 знизити ліміт ціни на російську нафту до $30 за барель. Євросоюз поки що пропонує $50

Автор: 

нафта (5766) росія (67333) Сибіга Андрій (622)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
угу...давайте почекаємо ще 30 років війни укри ж безкінечні.

А чому не 0?
показати весь коментар
20.05.2025 17:57 Відповісти
Чего скромничать, давай по десятке, гулять так гулять...
показати весь коментар
20.05.2025 17:58 Відповісти
та хоч до мінус десять. Хто це буде контролювати?
показати весь коментар
20.05.2025 19:00 Відповісти
Смішно. Це вирішують арабські шейхи. А Україна навіть не припинила транзит кацапської нафти до Європи але шось там вимагає.
показати весь коментар
20.05.2025 19:08 Відповісти
дебил-пропануватель
показати весь коментар
20.05.2025 20:06 Відповісти
 
 