РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11131 посетитель онлайн
Новости
2 176 5

Два человека погибли и два ранены в результате вражеских атак на Константиновку и Райгородок. ФОТО

Сегодня, 22 мая, российские войска обстреляли Константиновку и Райгородок в Донецкой области, в результате чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

Так, в 07:30, вражеские войска обстреляли из ствольной артиллерии Константиновку. В результате попадания средства поражения по частному сектору по месту жительства получила телесные повреждения, несовместимые с жизнью, 54-летняя женщина. Ее дочь 27 лет получила минно-взрывную и открытую черепно-мозговую травмы, а также множественные раны головы, шеи, ног.

Атака на Константиновку и Райгородок

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне атаковали FPV-дроном Родинское в Донецкой области: ранен водитель ГСЧС

Кроме того, в 10:35 враг направил БпЛА "Ланцет" на поселок Райгородок Краматорского района. Попадание произошло вблизи местного магазина. В результате атаки погибла 51-летняя продавщица киоска. Жительница 39 лет, которая торговала на рынке, доставлена в больницу с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями.

Сообщается, что в населенных пунктах повреждены жилые дома, заведения торговли, автотранспорт, линии электросети и газоснабжения.

Также смотрите: Сутки в Донецкой области: РФ 36 раз били по области, ранены 8 человек. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (29176) Донецкая область (10610) Краматорский район (616) Константиновка (1903) Райгородок (8)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Надвигается Величайшая Катастрофа. В Донецкой области еще почти 300 тысяч гражданских.300 ТЫСЯЧ КАРЛ! Почти все они сосредоточились в Славянско-Краматорской агломерации. Такую толпу эвакуировать невозможно. Мне даже страшно представить что будет если москали трассу на Харьков перережут или с Лимана окружат всю Краматорско-Славянскую агломерацию. Это будет просто геноцид .
показать весь комментарий
22.05.2025 17:43 Ответить
Вони чекають на росіян.
показать весь комментарий
22.05.2025 18:02 Ответить
Лично каждого опросил?
показать весь комментарий
22.05.2025 19:34 Ответить
Не брешіть. Не воюєте тут, тоді не брешіть
показать весь комментарий
22.05.2025 21:41 Ответить
Краматорськ і Словянськ з перших днів московсько-мордорівського нашестя (квітень 2014) не виявляли захоплення Пуйлом - за винятком частини старушенцій, збожеволілих від любові до Кремлівського карлика. А добропільці, наприклад, взагалі заявляли в серпні 2024, що жодного дня не знали влади донецьких головорізів. Близькими до них були покровці. За 11 років мало що змінилось. Втома від війни однакова по всій Україні. Все-таки, найголовніше - готовність наших верхів до опору путлерівсько-трампівському альянсу. Саме її нам бракує.
показать весь комментарий
22.05.2025 21:30 Ответить
 
 