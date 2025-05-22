Два человека погибли и два ранены в результате вражеских атак на Константиновку и Райгородок. ФОТО
Сегодня, 22 мая, российские войска обстреляли Константиновку и Райгородок в Донецкой области, в результате чего есть погибшие и раненые.
Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.
Так, в 07:30, вражеские войска обстреляли из ствольной артиллерии Константиновку. В результате попадания средства поражения по частному сектору по месту жительства получила телесные повреждения, несовместимые с жизнью, 54-летняя женщина. Ее дочь 27 лет получила минно-взрывную и открытую черепно-мозговую травмы, а также множественные раны головы, шеи, ног.
Кроме того, в 10:35 враг направил БпЛА "Ланцет" на поселок Райгородок Краматорского района. Попадание произошло вблизи местного магазина. В результате атаки погибла 51-летняя продавщица киоска. Жительница 39 лет, которая торговала на рынке, доставлена в больницу с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями.
Сообщается, что в населенных пунктах повреждены жилые дома, заведения торговли, автотранспорт, линии электросети и газоснабжения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль