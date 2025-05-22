РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9444 посетителя онлайн
Новости Фото Обстрелы Донетчины
322 0

Сутки в Донецкой области: РФ 36 раз обстреляли область, ранены 8 человек. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение 21 мая 2025 года оккупационные войска РФ 36 раз обстреляли Донецкую область, в результате чего ранены 8 человек.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Покровский район

В Мирнограде оккупанты сбросили 6 авиабомб, повредили 12 домов.

Читайте также: Оккупанты пытаются с двух сторон подойти к Константиновке, - ОСУВ "Хортица"

Краматорский район

В Лимане в результате удара дрона поврежден дом; в Заречном повреждены 2 дома, еще по 1 - в Торском и Лозовом. В Краматорске повреждены 2 нежилых сооружения, в Славянске - 3 ангара. В Алексеево-Дружковке поврежден дом. На Константиновку враг сбросил 7 авиабомб, трижды атаковал дронами и совершил обстрел из РСЗО: ранены 5 человек, повреждены 10 частных домов и 6 многоэтажек, 3 админздания, магазин, автомобиль, линии электроснабжения и газопровод; в Иванополье повреждены 6 домов. В Берестке Ильиновской ранены 3 человека, повреждены 12 домов, магазин и дом культуры; в Степановке повреждены 4 дома и гараж.

Бахмутский район

В Северске повреждены 6 частных домов.

В течение 21 мая 2025 года российские оккупанты 36 раз обстреляли Донецкую область, в результате чего ранения получили 8 человек: 5 в Константиновке и 3 в Берестке. Эвакуированы 409 человек, в том числе 49 детей.

Смотрите: Детонация российской РСЗО БМ-21 "Град" после попадания нескольких FPV-дронов в Донецкой области. ВИДЕО

Последствия обстрелов Донецкой области 21 мая 2025 года
Последствия обстрелов Донецкой области 21 мая 2025 года
Последствия обстрелов Донецкой области 21 мая 2025 года
Последствия обстрелов Донецкой области 21 мая 2025 года
Последствия обстрелов Донецкой области 21 мая 2025 года
Последствия обстрелов Донецкой области 21 мая 2025 года

Автор: 

Краматорськ (2379) Донецкая область (10610) Мирноград (107) Бахмутский район (598) Краматорский район (612) Покровский район (937) Северск (147) Торское (24) Бересток (4) Константиновка (1903) Заречное (27) Славянск (2649) Алексеево-Дружковка (8) Степанковка (3) Лиман (97) Лозовое (3)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 