Сутки в Донецкой области: РФ 36 раз обстреляли область, ранены 8 человек. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение 21 мая 2025 года оккупационные войска РФ 36 раз обстреляли Донецкую область, в результате чего ранены 8 человек.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Покровский район

В Мирнограде оккупанты сбросили 6 авиабомб, повредили 12 домов.

Читайте также: Оккупанты пытаются с двух сторон подойти к Константиновке, - ОСУВ "Хортица"

Краматорский район

В Лимане в результате удара дрона поврежден дом; в Заречном повреждены 2 дома, еще по 1 - в Торском и Лозовом. В Краматорске повреждены 2 нежилых сооружения, в Славянске - 3 ангара. В Алексеево-Дружковке поврежден дом. На Константиновку враг сбросил 7 авиабомб, трижды атаковал дронами и совершил обстрел из РСЗО: ранены 5 человек, повреждены 10 частных домов и 6 многоэтажек, 3 админздания, магазин, автомобиль, линии электроснабжения и газопровод; в Иванополье повреждены 6 домов. В Берестке Ильиновской ранены 3 человека, повреждены 12 домов, магазин и дом культуры; в Степановке повреждены 4 дома и гараж.

Бахмутский район

В Северске повреждены 6 частных домов.

В течение 21 мая 2025 года российские оккупанты 36 раз обстреляли Донецкую область, в результате чего ранения получили 8 человек: 5 в Константиновке и 3 в Берестке. Эвакуированы 409 человек, в том числе 49 детей.

Смотрите: Детонация российской РСЗО БМ-21 "Град" после попадания нескольких FPV-дронов в Донецкой области. ВИДЕО











