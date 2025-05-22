УКР
Доба на Донеччині: РФ 36 разів били по області, поранено 8 осіб. ФОТОрепортаж

Протягом 21 травня 2025 року окупаційні війська РФ 36 разів обстріляли Донецьку область, внаслідок чого поранено 8 осіб.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Покровський район

У Мирнограді окупанти скинули 6 авіабомб, пошкодили 12 будинків.

Читайте також: Окупанти намагаються з двох сторін підійти до Костянтинівки, - ОСУВ "Хортиця"

Краматорський район

У Лимані внаслідок удару дрона пошкоджено будинок; у Зарічному пошкоджено 2 будинки, ще по 1 — у Торському та Лозовому. У Краматорську пошкоджено 2 нежитлові споруди, у Слов'янську — 3 ангари. В Олексієво-Дружківці пошкоджено будинок. На Костянтинівку ворог скинув 7 авіабомб, тричі атакував дронами і здійснив обстріл з РСЗВ: поранено 5 людей, пошкоджено 10 приватних будинків і 6 багатоповерхівок, 3 адмінбудівлі, крамницю, автівку, лінії електропостачання і газогін; в Іванопіллі пошкоджено 6 будинків. У Берестку Іллінівської поранено 3 людини, пошкоджено 12 будинків, крамницю і будинок культури; у Степанівці пошкоджено 4 будинки і гараж.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 6 приватних будинків.

Протягом 21 травня 2025 року російські окупанти 36 разів обстріляли Донецьку область, внаслідок чого поранення дістали 8 осіб: 5 у Костянтинівці і 3 у Берестку. Евакуйовано 409 людей, зокрема 49 дітей.

Дивіться: Детонація російської РСЗВ БМ-21 "Град" після влучання кількох FPV-дронів на Донеччині. ВIДЕО

Наслідки обстрілів Донеччини 21 травня 2025 року
