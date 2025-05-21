Детонація російської РСЗВ БМ-21 "Град" після влучання кількох FPV-дронів на Донеччині. ВIДЕО

У районі села Зоря, що на південь від Покровська, українські сили завдали прицільних ударів по реактивній системі залпового вогню БМ-21 "Град". У результаті влучання кількох FPV-дронів російська техніка здетонувала та була повністю знищена.

Коригування ударів здійснювалося за допомогою німецького розвідувального безпілотника Vector, що забезпечив точне наведення на ціль, повідомляє Цензор.НЕТ.

