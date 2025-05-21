УКР
Детонація російської РСЗВ БМ-21 "Град" після влучання кількох FPV-дронів на Донеччині. ВIДЕО

У районі села Зоря, що на південь від Покровська, українські сили завдали прицільних ударів по реактивній системі залпового вогню БМ-21 "Град". У результаті влучання кількох FPV-дронів російська техніка здетонувала та була повністю знищена.

Коригування ударів здійснювалося за допомогою німецького розвідувального безпілотника Vector, що забезпечив точне наведення на ціль, повідомляє Цензор.НЕТ.

Дивіться: Аеророзвідка вистежила, а артилеристи знищили 4 гармати разом з боєкомплектом на Лиманському напрямку. ВIДЕО

армія рф (18535) знищення (8065) Донецька область (9424) РСЗВ (228) Покровський район (945) Зоря (5)
Гарно! Спочатку треба було бити по ракетах а не по кабинi...
22.05.2025 00:21 Відповісти
екіпаж прибили, а так могли втекти
22.05.2025 06:23 Відповісти
Судячі по накатаним коліям це падло добряче напаскудило.
22.05.2025 10:46 Відповісти
РСЗВ перетворюються на ще один архаїчний вид зброї.
22.05.2025 11:43 Відповісти
 
 