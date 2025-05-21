Аеророзвідка вистежила, а артилеристи знищили 4 гармати разом з боєкомплектом на Лиманському напрямку. ВIДЕО

На Лиманському напрямку бійці 45-ої окремої артилерійської бригади імені генерала Мирона Тарнавського знищили 4 гармати разом з боєкомплектом.

Аеророзвідка вистежила, а артилеристи точними і влучними ударами знищили на позиціях 4 гармати: 2 Д-20 і 2 Д-30 разом з боєкомплектом. Знищені гармати працювали по наших позиціях, інформує Цензор.НЕТ.

"Завдяки уважності аеророзвідків противник не зміг надійно сховати гармати, внаслідок влучних ударів наших гармашів їх було перетворено на металобрухт", - додали воїни.

Дивіться: Дрон-камікадзе прилетів у голову російському солдату, поки той в одиночку йшов полем. ВIДЕО