УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7923 відвідувача онлайн
Новини Відео Ситуація на фронті
3 461 1

Аеророзвідка вистежила, а артилеристи знищили 4 гармати разом з боєкомплектом на Лиманському напрямку. ВIДЕО

На Лиманському напрямку бійці 45-ої окремої артилерійської бригади імені генерала Мирона Тарнавського знищили 4 гармати разом з боєкомплектом.

Аеророзвідка вистежила, а артилеристи точними і влучними ударами знищили на позиціях 4 гармати: 2 Д-20 і 2 Д-30 разом з боєкомплектом. Знищені гармати працювали по наших позиціях,  інформує Цензор.НЕТ.

"Завдяки уважності аеророзвідків противник не зміг надійно сховати гармати, внаслідок влучних ударів наших гармашів їх було перетворено на металобрухт", - додали воїни.

Дивіться: Дрон-камікадзе прилетів у голову російському солдату, поки той в одиночку йшов полем. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18535) знищення (8065) 45 артилерійська бригада (54)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
+
показати весь коментар
21.05.2025 22:41 Відповісти
 
 