РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9127 посетителей онлайн
Новости Видео Ситуация на фронте
3 461 1

Аэроразведка выследила, а артиллеристы уничтожили 4 орудия вместе с боекомплектом на Лиманском направлении. ВИДЕО

На Лиманском направлении бойцы 45-й отдельной артиллерийской бригады имени генерала Мирона Тарнавского уничтожили 4 пушки вместе с боекомплектом.

Аэроразведка выследила, а артиллеристы точными и меткими ударами уничтожили на позициях 4 орудия: 2 Д-20 и 2 Д-30 вместе с боекомплектом. Уничтоженные пушки работали по нашим позициям, информирует Цензор.НЕТ.

"Благодаря внимательности аэроразведки противник не смог надежно спрятать пушки, в результате точных ударов наших бойцов они были превращены в металлолом", - добавили воины.

Смотрите: Дрон-камикадзе прилетел в голову российскому солдату, пока тот в одиночку шел по полю. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20384) уничтожение (7750) 45 артиллерийская бригада (54)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
+
показать весь комментарий
21.05.2025 22:41 Ответить
 
 