3 461 1
Аэроразведка выследила, а артиллеристы уничтожили 4 орудия вместе с боекомплектом на Лиманском направлении. ВИДЕО
На Лиманском направлении бойцы 45-й отдельной артиллерийской бригады имени генерала Мирона Тарнавского уничтожили 4 пушки вместе с боекомплектом.
Аэроразведка выследила, а артиллеристы точными и меткими ударами уничтожили на позициях 4 орудия: 2 Д-20 и 2 Д-30 вместе с боекомплектом. Уничтоженные пушки работали по нашим позициям, информирует Цензор.НЕТ.
"Благодаря внимательности аэроразведки противник не смог надежно спрятать пушки, в результате точных ударов наших бойцов они были превращены в металлолом", - добавили воины.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ігор Смотренко #536351
показать весь комментарий21.05.2025 22:41 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль