Аэроразведка выследила, а артиллеристы уничтожили 4 орудия вместе с боекомплектом на Лиманском направлении. ВИДЕО

На Лиманском направлении бойцы 45-й отдельной артиллерийской бригады имени генерала Мирона Тарнавского уничтожили 4 пушки вместе с боекомплектом.

Аэроразведка выследила, а артиллеристы точными и меткими ударами уничтожили на позициях 4 орудия: 2 Д-20 и 2 Д-30 вместе с боекомплектом. Уничтоженные пушки работали по нашим позициям, информирует Цензор.НЕТ.

"Благодаря внимательности аэроразведки противник не смог надежно спрятать пушки, в результате точных ударов наших бойцов они были превращены в металлолом", - добавили воины.

