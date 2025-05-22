Детонация российской РСЗО БМ-21 "Град" после попадания нескольких FPV-дронов на Донетчине. ВИДЕО

В районе села Заря, что к югу от Покровска, украинские силы нанесли прицельные удары по реактивной системе залпового огня БМ-21 "Град". Вследствие попадания нескольких FPV-дронов российская техника сдетонировала и была полностью уничтожена.

Корректировка ударов осуществлялась с помощью немецкого разведывательного беспилотника Vector, обеспечившего точное наведение на цель, сообщает Цензор.НЕТ.

