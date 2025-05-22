РУС
Детонация российской РСЗО БМ-21 "Град" после попадания нескольких FPV-дронов на Донетчине. ВИДЕО

В районе села Заря, что к югу от Покровска, украинские силы нанесли прицельные удары по реактивной системе залпового огня БМ-21 "Град". Вследствие попадания нескольких FPV-дронов российская техника сдетонировала и была полностью уничтожена.

Корректировка ударов осуществлялась с помощью немецкого разведывательного беспилотника Vector, обеспечившего точное наведение на цель, сообщает Цензор.НЕТ.

Смотрите: Аэроразведка выследила, а артиллеристы уничтожили 4 пушки вместе с боекомплектом на Лиманском направлении. ВИДЕО

армия РФ (20384) уничтожение (7750) Донецкая область (10601) РСЗО (215) Покровский район (931) Заря (5)
Гарно! Спочатку треба було бити по ракетах а не по кабинi...
22.05.2025 00:21 Ответить
екіпаж прибили, а так могли втекти
22.05.2025 06:23 Ответить
Судячі по накатаним коліям це падло добряче напаскудило.
22.05.2025 10:46 Ответить
РСЗВ перетворюються на ще один архаїчний вид зброї.
22.05.2025 11:43 Ответить
 
 