Детонация российской РСЗО БМ-21 "Град" после попадания нескольких FPV-дронов на Донетчине. ВИДЕО
В районе села Заря, что к югу от Покровска, украинские силы нанесли прицельные удары по реактивной системе залпового огня БМ-21 "Град". Вследствие попадания нескольких FPV-дронов российская техника сдетонировала и была полностью уничтожена.
Корректировка ударов осуществлялась с помощью немецкого разведывательного беспилотника Vector, обеспечившего точное наведение на цель, сообщает Цензор.НЕТ.
