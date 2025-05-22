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Новини
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Дві людини загинули та дві поранені внаслідок ворожих атак на Костянтинівку і Райгородок. ФОТО

Сьогодні, 22 травня, російські війська обстріляли Костянтинівку і Райгородок у Донецькій області, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

Так, о 07:30, ворожі війська обстріляли зі ствольної артилерії Костянтинівку. В результаті влучання засобу ураження по приватному сектору за місцем мешкання дістала тілесні ушкодження, несумісні з життям, 54-річна жінка. Її донька 27 років зазнала мінно-вибухової і відкритої черепно-мозкової травм, а також множинних ран голови, шиї, ніг.

Атака на Костянтинівку і Райгородок

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Крім того, о 10:35 ворог скерував БпЛА "Ланцет" на селище Райгородок Краматорського району. Влучання відбулося поблизу місцевої крамниці. Внаслідок атаки загинула 51-річна продавчиня кіоску. Жительку 39 років, яка торгувала на ринку, доставлено до лікарні з мінно-вибуховою травмою та осколковими пораненнями.

Повідомлчяєтьсяч, що в населених пунктах пошкоджено житлові будинки, заклади торгівлі, автотранспорт, лінії електромережі і газопостачання.

Також дивіться: Доба на Донеччині: РФ 36 разів били по області, поранено 8 осіб. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28948) Донецька область (8716) Краматорський район (325) Костянтинівка (319) Райгородок (6)


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Надвигается Величайшая Катастрофа. В Донецкой области еще почти 300 тысяч гражданских.300 ТЫСЯЧ КАРЛ! Почти все они сосредоточились в Славянско-Краматорской агломерации. Такую толпу эвакуировать невозможно. Мне даже страшно представить что будет если москали трассу на Харьков перережут или с Лимана окружат всю Краматорско-Славянскую агломерацию. Это будет просто геноцид .
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22.05.2025 17:43 Відповісти
Вони чекають на росіян.
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22.05.2025 18:02 Відповісти
Лично каждого опросил?
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22.05.2025 19:34 Відповісти
Не брешіть. Не воюєте тут, тоді не брешіть
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22.05.2025 21:41 Відповісти
Краматорськ і Словянськ з перших днів московсько-мордорівського нашестя (квітень 2014) не виявляли захоплення Пуйлом - за винятком частини старушенцій, збожеволілих від любові до Кремлівського карлика. А добропільці, наприклад, взагалі заявляли в серпні 2024, що жодного дня не знали влади донецьких головорізів. Близькими до них були покровці. За 11 років мало що змінилось. Втома від війни однакова по всій Україні. Все-таки, найголовніше - готовність наших верхів до опору путлерівсько-трампівському альянсу. Саме її нам бракує.
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22.05.2025 21:30 Відповісти
 
 