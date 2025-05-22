Дві людини загинули та дві поранені внаслідок ворожих атак на Костянтинівку і Райгородок. ФОТО

Сьогодні, 22 травня, російські війська обстріляли Костянтинівку і Райгородок у Донецькій області, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

Так, о 07:30, ворожі війська обстріляли зі ствольної артилерії Костянтинівку. В результаті влучання засобу ураження по приватному сектору за місцем мешкання дістала тілесні ушкодження, несумісні з життям, 54-річна жінка. Її донька 27 років зазнала мінно-вибухової і відкритої черепно-мозкової травм, а також множинних ран голови, шиї, ніг.

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Крім того, о 10:35 ворог скерував БпЛА "Ланцет" на селище Райгородок Краматорського району. Влучання відбулося поблизу місцевої крамниці. Внаслідок атаки загинула 51-річна продавчиня кіоску. Жительку 39 років, яка торгувала на ринку, доставлено до лікарні з мінно-вибуховою травмою та осколковими пораненнями.

Повідомлчяєтьсяч, що в населених пунктах пошкоджено житлові будинки, заклади торгівлі, автотранспорт, лінії електромережі і газопостачання.

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