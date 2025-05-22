Украина стремительно теряет экспортные позиции из-за кризиса в горнодобывающем секторе, – ЭП

После взрывного восстановления экспорта железной руды в начале 2024 года, которое произошло благодаря открытию морского коридора, ГМК сектор Украины вышел почти на 50% от довоенных показателей. Но сейчас показатели стремительно снижаются, и это грозит украинской экономике еще большим кризисом.

Об этом пишет Экономическая правда.

"С начала 2025 года объем продаж руды за рубеж снова уменьшается: за январь-апрель он упал на 10,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го до 11,15 млн тонн. В денежном выражении потери еще больше: почти 21%. В 2025 году физические объемы отгрузки руды на экспорт могут упасть на 15% до 27 млн тонн. На предприятиях говорят о риске еще более глубокого падения", - указывает издание.

В ЭП напомнили, что рудный сектор - третий по величине источник валютной выручки Украины после масла и кукурузы, поэтому его кризис больно бьет по экономике. И хотя мировые цены на руду сейчас выше, чем в 2015-2018 годах, основная проблема - внутренние расходы и мировой спрос.

"Рост цен на электроэнергию и логистические услуги делают украинскую руду менее конкурентной. По словам финансового директора Ferrexpo Николая Клавдиева, во второй половине 2024 года производственные затраты выросли на 11 долл. до 76,5 долл. за тонну окатышей с 65-процентным содержанием железа. В "Метинвесте" добавляют к этим расходам значительный размер акциза в цене дизельного топлива - почти четверть его стоимости, хотя карьерная техника не ездит по автодорогам, для обслуживания которых предназначен этот налог. Этот фактор стал последней каплей для остановки Ингулецкого горно-обогатительного комбината летом 2024 года", - говорится в материале.

Между тем планы "Укрзализныци" повысить тарифы на грузовые перевозки на 37% будет означать рост логистической составляющей еще на 2,7% в секторе, где она и так удвоилась с 2022 года.

Впрочем, перспективы горного комплекса страны выглядят мрачнее, чем раньше, и не только из-за внутренних проблем отрасли, пишет ЭП. Мировой металлургический сектор ожидает "длинная холодная зима": средняя цена на руду может снизиться до 73 долл. за тонну. Для украинских производителей это серьезный вызов.

"Удары кризиса в ГМК для украинской экономики будут ощущаться гораздо сильнее в условиях турбулентности крупнейшего экспортного сектора страны - агропромышленности, ведь с июня теряет силу режим "торгового безвиза". Уже сейчас между импортом в Украину и экспортом из нее - двукратная разница. Кризисные события в ключевых экспортных отраслях - аграрной и горнорудной - могут еще больше усилить эту диспропорцию", - резюмировали в издании.

Как известно, за 5 лет крупнейшие метпредприятия уплатили налогов и сборов на сумму 190 млрд грн, или $6,2 млрд. По итогам 2024 года уплата налогов и сборов четырех металлургических компаний составила 1,6% поступлений в бюджеты всех уровней. Но в случае роста тарифов государственных монополий, прежде всего грузового тарифа "Укрзалізниці", бюджет рискует потерять источник прибыли, ведь производители начнут закрывать предприятия.