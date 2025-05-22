7 320 13
РФ бьет баллистику по Кропивницкому. В городе раздались взрывы (обновлено)
В Кропивницком на Кировоградщине прогремели взрывы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Воздушные силы перед этим сообщали об угрозе баллистики с юга и движении скоростной цели на Кропивницкий.
В 15:01 в Кропивницком раздались повторные взрывы Город под атакой баллистики.
В раші давно без паспорта сімку не купиш.
А у нас бери хоч і десяток і дзвони хоч і на марс.В умовах війни.