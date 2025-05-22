РФ бьет баллистику по Кропивницкому. В городе раздались взрывы (обновлено)

В Кропивницком на Кировоградщине прогремели взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Воздушные силы перед этим сообщали об угрозе баллистики с юга и движении скоростной цели на Кропивницкий.

В 15:01 в Кропивницком раздались повторные взрывы Город под атакой баллистики.

