РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11021 посетитель онлайн
Новости Обстрелы Кировоградщины
7 320 13

РФ бьет баллистику по Кропивницкому. В городе раздались взрывы (обновлено)

Взрывы прогремели в Кропивницком 22 мая 2025 года

В Кропивницком на Кировоградщине прогремели взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Воздушные силы перед этим сообщали об угрозе баллистики с юга и движении скоростной цели на Кропивницкий.

В 15:01 в Кропивницком раздались повторные взрывы Город под атакой баллистики.

Читайте: Кировоградщина пережила массированную дроновую атаку: обошлось без пострадавших

Автор: 

взрыв (6886) Кропивницький (556) обстрел (29176) Кировоградская область (664) Кропивницкий район (27)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
ОТРК ГРОМ-2 випробувати не треба. ОТРК ГРОМ-2 випускався до приходу клоунів серійно, в навіть має досвід бойового застосування по Новофедорівці. При клоунах за сім років клоунади не виробоено жодної ракети. Про ото непорозуміння під назвою "Паляниця" я не говорю, бо його виробили в кількості 1шт для піар-акцій.
показать весь комментарий
22.05.2025 15:18 Ответить
+6
Десь там літав дрон "пекло", з 20 граммами вибухівки. При вибуху навіть вікно розбити не здатний. Нацисти россії просто в шоці від такого "обстрілу".
показать весь комментарий
22.05.2025 15:22 Ответить
+5
Знову тривога! Тривога,тривога перейди до таганрога,з таганрога до пітера,а з пітера до бункерного підора!
показать весь комментарий
22.05.2025 15:01 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чергове "хуже не будет" полетіло на Кропивницький. Копайте могили- це єдине, чим ми можемо відповісти на обстріли. Ворог діє абсолютно безкарно. Це жесть.
показать весь комментарий
22.05.2025 14:53 Ответить
Буть оптимістом. 9 місяців тому піаніст писав , що наші ракети пройшли якісь випробування.
показать весь комментарий
22.05.2025 15:08 Ответить
ОТРК ГРОМ-2 випробувати не треба. ОТРК ГРОМ-2 випускався до приходу клоунів серійно, в навіть має досвід бойового застосування по Новофедорівці. При клоунах за сім років клоунади не виробоено жодної ракети. Про ото непорозуміння під назвою "Паляниця" я не говорю, бо його виробили в кількості 1шт для піар-акцій.
показать весь комментарий
22.05.2025 15:18 Ответить
Ось так має кожен громадянин вимагати у найманого менеджера Зеленського виробництва 1000 одиниць за рік ОТРК ГРІМ2 , 1500 одиниць крилатої ракети "НЕПТУН". Якщо він нездатен організувати виробництво то має пійти у відставку!
показать весь комментарий
22.05.2025 16:24 Ответить
Слава Богу вже відбій!
показать весь комментарий
22.05.2025 14:55 Ответить
Знову тривога! Тривога,тривога перейди до таганрога,з таганрога до пітера,а з пітера до бункерного підора!
показать весь комментарий
22.05.2025 15:01 Ответить
На мАцквє, кажуть, сьогодні неспокійно було, та й ще у десятці рєгіонов.
показать весь комментарий
22.05.2025 15:05 Ответить
Десь там літав дрон "пекло", з 20 граммами вибухівки. При вибуху навіть вікно розбити не здатний. Нацисти россії просто в шоці від такого "обстрілу".
показать весь комментарий
22.05.2025 15:22 Ответить
В аеропортах точно в шоці.
показать весь комментарий
22.05.2025 15:30 Ответить
Ну може то Червинський навів..... давайте його посадимо, на всякій пожарний
показать весь комментарий
22.05.2025 15:05 Ответить
Аеродром "Канатний" будували ще при Хрущові-Брєжневі. Як він може бути секретним об''єктом.
показать весь комментарий
22.05.2025 15:20 Ответить
На картах вказано все.Єдине,що можуть повідомити колаборанти,що отам люди,а отам техніка.
В раші давно без паспорта сімку не купиш.
А у нас бери хоч і десяток і дзвони хоч і на марс.В умовах війни.
показать весь комментарий
22.05.2025 15:28 Ответить
Якщо треба, то у нас, все відслідковується. Паспорт, то таке
показать весь комментарий
22.05.2025 17:19 Ответить
 
 