Кировоградская область пережила массированную атаку дронов: обошлось без пострадавших

В ночь на 14 мая 2025 года ударные "Шахеды" массированно атаковали Кировоградщину.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Кировоградской ОГА Андрей Райкович, информирует Цензор.НЕТ.

"Этой ночью пережили очередную массированную вражескую дроновую атаку. В Кропивницком районе часть беспилотников уничтожена силами ПВО. Главное - обошлось без пострадавших", - подчеркнул он.

Больше информации о последствиях вражеской атаки на эту минуту не известно.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что ночью в Кропивницком прогремела серия взрывов.

Также отмечалось, что вечером 13 мая российские захватчики запустили по Украине ударные беспилотники. Также сообщалось, что в ночь на 14 мая Киевскую область атаковали российские беспилотники, работала ПВО. Позже стало известно, что "Шахеды" атаковали Ривненскую область: двое раненых, есть разрушения гражданской инфраструктуры.