УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10206 відвідувачів онлайн
Новини Атака шахедів на Кропивницький
1 589 0

Кіровоградщина пережила масовану дронову атаку: минулося без постраждалих

шахед атакує Кіровоградщину

У ніч на 14 травня 2025 року ударні "Шахеди" масовано атакували Кіровоградщину.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, інформує Цензор.НЕТ.

"Цієї ночі пережили чергову масовану ворожу дронову атаку. У Кропивницькому районі частину безпілотників знищено силами ППО. Головне - обійшлося без постраждалих", - наголосив він.

Більше інформації про наслідки ворожої атаки на цю хвилину не відомо.

Також читайте: Знищено 10 із 10 "Шахедів", - Повітряні сили

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що вночі у Кропивницькому пролунала серія вибухів.

Також зазначалося, що ввечері 13 травня російські загарбники запустили по Україні ударні безпілотники. Також повідомлялося, що в ніч на 14 травня Київщину атакували російські безпілотники, працювала ППО.  Пізніше стало відомо, що "Шахеди" атакували Рівненщину: двоє поранених, є руйнування цивільної інфраструктури.

Автор: 

Кропивницький (357) Шахед (1393) Кіровоградська область (602) Кропивницький район (25)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 