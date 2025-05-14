Кіровоградщина пережила масовану дронову атаку: минулося без постраждалих
У ніч на 14 травня 2025 року ударні "Шахеди" масовано атакували Кіровоградщину.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, інформує Цензор.НЕТ.
"Цієї ночі пережили чергову масовану ворожу дронову атаку. У Кропивницькому районі частину безпілотників знищено силами ППО. Головне - обійшлося без постраждалих", - наголосив він.
Більше інформації про наслідки ворожої атаки на цю хвилину не відомо.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що вночі у Кропивницькому пролунала серія вибухів.
Також зазначалося, що ввечері 13 травня російські загарбники запустили по Україні ударні безпілотники. Також повідомлялося, що в ніч на 14 травня Київщину атакували російські безпілотники, працювала ППО. Пізніше стало відомо, що "Шахеди" атакували Рівненщину: двоє поранених, є руйнування цивільної інфраструктури.
