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РФ б’є балістикою по Кропивницькому. У місті пролунали вибухи (оновлено)
У Кропивницькому на Кіровоградщині пролунали вибухи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Повітряні сили напередодні повідомляли про загрозу балістики з півдня та рух швидкісної цілі на Кропивницький.
О 15:01 у Кропивницькому пролунали повторні вибухи. Місто під атакою балістики.
Топ коментарі
+6 Jolli Rabbit
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+6 Jolli Rabbit
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+5 ПравдаЛюбка
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В раші давно без паспорта сімку не купиш.
А у нас бери хоч і десяток і дзвони хоч і на марс.В умовах війни.