РФ б’є балістикою по Кропивницькому. У місті пролунали вибухи (оновлено)

У Кропивницькому на Кіровоградщині пролунали вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Повітряні сили напередодні повідомляли про загрозу балістики з півдня та рух швидкісної цілі на Кропивницький.

О 15:01 у Кропивницькому пролунали повторні вибухи. Місто під атакою балістики.

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