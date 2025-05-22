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Новини Обстріли Кіровоградщини
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РФ б’є балістикою по Кропивницькому. У місті пролунали вибухи (оновлено)

Вибухи пролунали у Кропивницькому 22 травня 2025 року

У Кропивницькому на Кіровоградщині пролунали вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Повітряні сили напередодні повідомляли про загрозу балістики з півдня та рух швидкісної цілі на Кропивницький.

О 15:01 у Кропивницькому пролунали повторні вибухи. Місто під атакою балістики.

Читайте: Кіровоградщина пережила масовану дронову атаку: минулося без постраждалих

Автор: 

вибух (4503) Кропивницький (349) обстріл (28948) Кіровоградська область (577) Кропивницький район (15)


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Топ коментарі
+6
ОТРК ГРОМ-2 випробувати не треба. ОТРК ГРОМ-2 випускався до приходу клоунів серійно, в навіть має досвід бойового застосування по Новофедорівці. При клоунах за сім років клоунади не виробоено жодної ракети. Про ото непорозуміння під назвою "Паляниця" я не говорю, бо його виробили в кількості 1шт для піар-акцій.
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22.05.2025 15:18
+6
Десь там літав дрон "пекло", з 20 граммами вибухівки. При вибуху навіть вікно розбити не здатний. Нацисти россії просто в шоці від такого "обстрілу".
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22.05.2025 15:22
+5
Знову тривога! Тривога,тривога перейди до таганрога,з таганрога до пітера,а з пітера до бункерного підора!
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22.05.2025 15:01
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Чергове "хуже не будет" полетіло на Кропивницький. Копайте могили- це єдине, чим ми можемо відповісти на обстріли. Ворог діє абсолютно безкарно. Це жесть.
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22.05.2025 14:53 Відповісти
Буть оптимістом. 9 місяців тому піаніст писав , що наші ракети пройшли якісь випробування.
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22.05.2025 15:08 Відповісти
ОТРК ГРОМ-2 випробувати не треба. ОТРК ГРОМ-2 випускався до приходу клоунів серійно, в навіть має досвід бойового застосування по Новофедорівці. При клоунах за сім років клоунади не виробоено жодної ракети. Про ото непорозуміння під назвою "Паляниця" я не говорю, бо його виробили в кількості 1шт для піар-акцій.
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22.05.2025 15:18 Відповісти
Ось так має кожен громадянин вимагати у найманого менеджера Зеленського виробництва 1000 одиниць за рік ОТРК ГРІМ2 , 1500 одиниць крилатої ракети "НЕПТУН". Якщо він нездатен організувати виробництво то має пійти у відставку!
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22.05.2025 16:24 Відповісти
Слава Богу вже відбій!
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22.05.2025 14:55 Відповісти
Знову тривога! Тривога,тривога перейди до таганрога,з таганрога до пітера,а з пітера до бункерного підора!
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22.05.2025 15:01 Відповісти
На мАцквє, кажуть, сьогодні неспокійно було, та й ще у десятці рєгіонов.
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22.05.2025 15:05 Відповісти
Десь там літав дрон "пекло", з 20 граммами вибухівки. При вибуху навіть вікно розбити не здатний. Нацисти россії просто в шоці від такого "обстрілу".
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22.05.2025 15:22 Відповісти
В аеропортах точно в шоці.
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22.05.2025 15:30 Відповісти
Ну може то Червинський навів..... давайте його посадимо, на всякій пожарний
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22.05.2025 15:05 Відповісти
Аеродром "Канатний" будували ще при Хрущові-Брєжневі. Як він може бути секретним об''єктом.
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22.05.2025 15:20 Відповісти
На картах вказано все.Єдине,що можуть повідомити колаборанти,що отам люди,а отам техніка.
В раші давно без паспорта сімку не купиш.
А у нас бери хоч і десяток і дзвони хоч і на марс.В умовах війни.
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22.05.2025 15:28 Відповісти
Якщо треба, то у нас, все відслідковується. Паспорт, то таке
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22.05.2025 17:19 Відповісти
 
 