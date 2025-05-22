Рашисты из артиллерии ударили по Бериславу в Херсонской области: погибли мужчина и женщина
Российские войска обстреляли Берислав в Херсонской области, в результате чего погибли 2 человека.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области, информирует Цензор.НЕТ.
Так, около 13:40 РФ ударила из артиллерии по городу.
"В результате вражеского обстрела погиб мужчина и женщина, которые находились во дворе", - говорится в сообщении.
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