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Новости обстрелы Херсонщины
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Рашисты из артиллерии ударили по Бериславу в Херсонской области: погибли мужчина и женщина

Обстрел Берислава 22 мая 2025 года. Есть погибшие

Российские войска обстреляли Берислав в Херсонской области, в результате чего погибли 2 человека.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области, информирует Цензор.НЕТ.

Так, около 13:40 РФ ударила из артиллерии по городу.

"В результате вражеского обстрела погиб мужчина и женщина, которые находились во дворе", - говорится в сообщении.

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Автор: 

обстрел (27626) Берислав (148) Херсонская область (4852) Бериславский район (85)


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