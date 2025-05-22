УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11909 відвідувачів онлайн
Новини обстріли Херсонщини
380 0

Рашисти з артилерії вдарили по Бериславу на Херсонщині: загинули чоловік та жінка

Обстріл Берислава 22 травня 2025 року. Є загиблі

Російські війська обстріляли Берислав на Херсонщині, внаслідок чого загинули 2 людини.

Про це повідомила пресслужба прокуратури області, інформує Цензор.НЕТ.

Так, близько 13:40 РФ вдарила з артилерії по місту.

"Внаслідок ворожого обстрілу загинув чоловік та жінка, які перебувала на подвірʼї", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Доба на Херсонщині: ворог атакував цивільну інфраструктуру Херсонського та Бериславського районів. Зранку вдарив по комунальниках у Херсоні. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28948) Берислав (192) Херсонська область (5841) Бериславський район (85)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 