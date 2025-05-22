Рашисти з артилерії вдарили по Бериславу на Херсонщині: загинули чоловік та жінка
Російські війська обстріляли Берислав на Херсонщині, внаслідок чого загинули 2 людини.
Про це повідомила пресслужба прокуратури області, інформує Цензор.НЕТ.
Так, близько 13:40 РФ вдарила з артилерії по місту.
"Внаслідок ворожого обстрілу загинув чоловік та жінка, які перебувала на подвірʼї", - йдеться в повідомленні.
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