На фронте зафиксировано 69 боестолкновений, больше всего - на Покровском, Новопавловском и Курском направлениях, - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 16:00, на фронте произошло 69 боевых столкновений.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Ситуация на севере

Враг с территории РФ нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Покровка, Стариково, Бруски, Новодмитровка, Марьино, Сварково, Миропольское, Семейкино Сумской области; Клюсы, Лесковщина, Барановка, Красный Хутор, Архиповка Черниговской области; Клинова, Новоселовка, Тимофеевка Харьковской области.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении противник четыре раза атаковал позиции Сил обороны в районе населенного пункта Волчанск.

На Купянском направлении враг в течение дня дважды пытался продвинуться к нашим позициям в районах Петропавловки и Новой Кругляковки. Силы обороны успешно отбили обе вражеские атаки.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении произошло шесть боевых столкновений в районах населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Торское и Редкодуб.

На Северском направлении наши защитники остановили две атаки противника в районах Григорьевки и Белогоровки.

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На Краматорском направлении враг трижды атаковал позиции Сил обороны в районах Часова Яра и Белой Горы. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Торецком направлении захватчики трижды атаковали в районах Романовки, Торецка и Дилиевки.

На Покровском направлении в течение дня противник 20 раз пытался продвинуться к нашим позициям вблизи населенных пунктов Елизаветовка, Лисовка, Даченское, Удачное, Троицкое, Андреевка, а также в направлениях населенных пунктов Луч, Шевченко Первое, Миролюбовка. Шесть столкновений продолжаются до сих пор. Также враг нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Покровск, Степановка, Новоторецкое, Гнатовка.

На Новопавловском направлении агрессор девять раз атаковал в направлениях Шевченко и Новополя. Сейчас продолжается одно боестолкновение.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении враг один раз атаковал Высокое. Наши защитники успешно отбили попытку оккупантов продвинуться вперед. Кроме того, авиационным ударам подвергся населенный пункт Гуляйполе.

На Ореховском направлении враг сегодня провел два наступательных действия в направлении Новоданиловки. В то же время были нанесены авиационные удары по населенным пунктам Каменское и Степногорск.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

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Операция ВСУ на Курщине

На Курщине в настоящее время уже зафиксировано девять боевых столкновений. Враг нанес такое же количество авиационных ударов, сбросив 12 управляемых бомб по населенным пунктам и позициям Сил обороны. Кроме того, осуществил 130 артиллерийских обстрелов, в частности два - из реактивных систем залпового огня.