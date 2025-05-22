На Харьковском направлении ВСУ отразили шесть атак: ликвидировано 82 оккупанта, - ОТГ "Харьков"

Украинские силы обороны за сутки отбили шесть атак российских войск в районах Волчанска, Каменки и в направлении Малой Шпаковки.

Об этом сообщила Оперативно-тактическая группировка "Харьков", информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, ситуация в зоне ответственности группировки остается сложной, однако без существенных изменений. За прошедшие сутки противник совершил 627 обстрелов украинских позиций, применил 122 дрона-камикадзе, а также нанес четыре авиаудара с использованием десяти управляемых авиабомб (КАБов).

В ответ подразделения ОТГ "Харьков" ликвидировали 82 российских военных, 135 единиц вооружения и техники, а также 92 укрытия для личного состава противника.

