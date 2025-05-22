На Харківському напрямку ЗСУ відбили шість атак: ліквідовано 82 окупанти, - ОТУ "Харків"

Українські сили оборони за добу відбили шість атак російських військ у районах Вовчанська, Кам’янки та у напрямку Малої Шпаківки.

Про це повідомило Оперативно-тактичне угруповання "Харків", інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, ситуація в зоні відповідальності угруповання залишається складною, однак без істотних змін. Протягом минулої доби противник здійснив 627 обстрілів українських позицій, застосував 122 дрони-камікадзе, а також завдав чотири авіаудари з використанням десяти керованих авіабомб (КАБів).

У відповідь підрозділи ОТУ "Харків" ліквідували 82 російських військових, 135 одиниць озброєння та техніки, а також 92 укриття для особового складу противника.

