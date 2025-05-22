Зеленский провел беседу с премьером Словении Голобом: Пригласил принять участие в саммите Украина - Юго-Восточная Европа
Президент Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Словении Робертом Голобом.
Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Словенский народ последовательно поддерживает Украину. Мы всегда будем благодарны за всю оказанную нашим людям помощь", - отметил он.
Также Зеленский пригласил Голоба принять участие в саммите "Украина - Юго-Восточная Европа".
"Проинформировал о странах, которые уже получили приглашение и подтвердили свое участие. Словения будет представлена на саммите. Это очень важно для нас. Благодарю", - добавил президент.
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+6 Вал Кочин #550865
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+5 Evgeny N
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+4 Toyvo Sivergs #552969
показать весь комментарий22.05.2025 18:23 Ссылка
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Сьогодні суд по Харківськй справі Порошенко з обвинувачувальним від ДБР бувшим прокурором Яника- Портнова Яблонським , а потім вже ПРи владі сладкай парачкі зе-Є Яблонському доручено дорозслідувати справу МАЙДАНУ ( заклятому АНТИМАЙДАННИКУ часів ЗАХАРЧЕНКА) !!!
Так от Яблонський чомусь не прийшов до суду... Є версії зі звʼязком Портнова на концерті у Кобзона?
Цікаво, хто буде наступним?
Мабуть відповідь не сподобалась
Я за міжнародну активність влади, але якщо вона ефективна, а от коли всі ці дії/поїздки/підписання дають результату "нуль" (якщо не "мінус"), то нащо на це витрачаються бюджетні (читай - громадян) кошти? "Самміт миру" - нуль, "план перемоги" - нуль", майже 30 "безпекових угод" - нуль, "угода про копалини" - Вашингтон в "мінус", останній - нуль, перемовини про "безумовне припинення вогню" - нуль...
І це тільки те, що згадалося відразу....
Одне дивує - на судах того ж Порошенка сидять дипломати країн партнерів... Й ШО? Вові насрати так само, як при за часів Байдена. Бо куди ж подітися Європі - вовка їм потрібен.
Зеленський це не мій президент. Але ця його ідея була конструктивною.
Ну а що таке отой ЗЕ! вже давно не секрет для урядів провідних країн світу. Те саме з трампоном, але у цієї рижої мавпи "сили і влади" більше (тому і цяцькаються з ним, задовольняючи його ЕГО)
Але це лише моє ІМХО
криза ідей для продовження серіалу: "голобородько ніяк не може піти".
взялися ганяти по кругу, що колись заходило на марафоні.
то ж....
сьомий рік необраного зе!скомороха.
до речі, генерал чєгоізволітє, те ж щось там булькал про потужні перемоги.