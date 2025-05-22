Зеленский провел беседу с премьером Словении Голобом: Пригласил принять участие в саммите Украина - Юго-Восточная Европа

Президент Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Словении Робертом Голобом.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Словенский народ последовательно поддерживает Украину. Мы всегда будем благодарны за всю оказанную нашим людям помощь", - отметил он.

Также Зеленский пригласил Голоба принять участие в саммите "Украина - Юго-Восточная Европа".

"Проинформировал о странах, которые уже получили приглашение и подтвердили свое участие. Словения будет представлена на саммите. Это очень важно для нас. Благодарю", - добавил президент.

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