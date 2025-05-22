Зеленский провел разговор с Санду: обсудили участие Молдовы в саммите Украина - Юго-Восточная Европа

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Молдовы Маей Санду.

Об этом глава государства сообщил у себя в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Зеленский поблагодарил Молдову за поддержку с первых дней полномасштабной агрессии России против Украины и подчеркнул важность партнерства между двумя государствами.

"Наши страны, как соседи и друзья сотрудничают в разных форматах, и каждый из них добавляет обоим народам силы и безопасности", - отметил президент.

Он также пригласил Санду принять участие в предстоящем саммите Украина - Юго-Восточная Европа. Президент Молдовы подтвердила свое участие.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский провел совещание по подготовке обмена пленными "1000 на 1000". ФОТОрепортаж