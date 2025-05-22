РУС
Зеленский провел разговор с Санду: обсудили участие Молдовы в саммите Украина - Юго-Восточная Европа

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Молдовы Маей Санду.

Об этом глава государства сообщил у себя в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Зеленский поблагодарил Молдову за поддержку с первых дней полномасштабной агрессии России против Украины и подчеркнул важность партнерства между двумя государствами.

"Наши страны, как соседи и друзья сотрудничают в разных форматах, и каждый из них добавляет обоим народам силы и безопасности", - отметил президент.

Он также пригласил Санду принять участие в предстоящем саммите Украина - Юго-Восточная Европа. Президент Молдовы подтвердила свое участие.

пішов сьомий рік необраного зе!гундоса!
а, зе!поц все проводить розмови!
яке, там наступне шоу голобородька? "перемога" зе!майжебонапарта над літнім останнім наступом кацапів?
показать весь комментарий
22.05.2025 14:37 Ответить
вся діяльність "антиукраїнського зезидента ,починаючи з 2019 року зводиться до словесного посліду,котрий ніякої практичної користі Україні і її народу не приніс і не принесе...Але таки нашкодив багато...
показать весь комментарий
22.05.2025 14:43 Ответить
Безкінечний стенд-ап та корпоратіви. Де фуршет та журналісти з усіякими селебреті, шукай там нашого бонопартія.
показать весь комментарий
22.05.2025 15:07 Ответить
імітація бурхливої діяльності..
показать весь комментарий
22.05.2025 15:19 Ответить
Вали уже нахрен
показать весь комментарий
22.05.2025 16:01 Ответить
 
 