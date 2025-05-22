Зеленский провел разговор с Санду: обсудили участие Молдовы в саммите Украина - Юго-Восточная Европа
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Молдовы Маей Санду.
Об этом глава государства сообщил у себя в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
Зеленский поблагодарил Молдову за поддержку с первых дней полномасштабной агрессии России против Украины и подчеркнул важность партнерства между двумя государствами.
"Наши страны, как соседи и друзья сотрудничают в разных форматах, и каждый из них добавляет обоим народам силы и безопасности", - отметил президент.
Он также пригласил Санду принять участие в предстоящем саммите Украина - Юго-Восточная Европа. Президент Молдовы подтвердила свое участие.
а, зе!поц все проводить розмови!
яке, там наступне шоу голобородька? "перемога" зе!майжебонапарта над літнім останнім наступом кацапів?