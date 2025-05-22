Зеленський провів розмову із Санду: обговорили участь Молдови в саміті Україна - Південно-Східна Європа

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президенткою Молдови Маєю Санду.

Про це глава держави повідомив у себе в телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський подякував Молдові за підтримку з перших днів повномасштабної агресії Росії проти України та підкреслив важливість партнерства між обома державами.

"Наші країни, як сусіди та друзі співпрацюють у різних форматах, і кожен із них додає обом народам сили та безпеки", - зазначив президент.

Він також запросив Санду взяти участь у майбутньому саміті Україна - Південно-Східна Європа. Президентка Молдови підтвердила свою участь.

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