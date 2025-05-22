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Новини Підтримка України
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Зеленський провів розмову із Санду: обговорили участь Молдови в саміті Україна - Південно-Східна Європа

зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президенткою Молдови Маєю Санду.

Про це глава держави повідомив у себе в телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський подякував Молдові за підтримку з перших днів повномасштабної агресії Росії проти України та підкреслив важливість партнерства між обома державами.

"Наші країни, як сусіди та друзі співпрацюють у різних форматах, і кожен із них додає обом народам сили та безпеки", - зазначив президент.

Він також запросив Санду взяти участь у майбутньому саміті Україна - Південно-Східна Європа. Президентка Молдови підтвердила свою участь.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24197) саміт (779) Мая Санду (259)


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пішов сьомий рік необраного зе!гундоса!
а, зе!поц все проводить розмови!
яке, там наступне шоу голобородька? "перемога" зе!майжебонапарта над літнім останнім наступом кацапів?
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22.05.2025 14:37 Відповісти
вся діяльність "антиукраїнського зезидента ,починаючи з 2019 року зводиться до словесного посліду,котрий ніякої практичної користі Україні і її народу не приніс і не принесе...Але таки нашкодив багато...
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22.05.2025 14:43 Відповісти
Безкінечний стенд-ап та корпоратіви. Де фуршет та журналісти з усіякими селебреті, шукай там нашого бонопартія.
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22.05.2025 15:07 Відповісти
імітація бурхливої діяльності..
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22.05.2025 15:19 Відповісти
Вали уже нахрен
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22.05.2025 16:01 Відповісти
 
 