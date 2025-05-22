Зеленський провів розмову із прем’єром Словенії Голобом: Запросив узяти участь у саміті Україна - Південно-Східна Європа
Президент Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Словенії Робертом Голобом.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"Словенський народ послідовно підтримує Україну. Ми завжди будемо вдячні за всю надану нашим людям допомогу", - зазначив він.
Також Зеленський запросив Голоба взяти участь у саміті "Україна – Південно-Східна Європа".
"Поінформував про країни, які вже отримали запрошення та підтвердили свою участь. Словенія буде представлена на саміті. Це дуже важливо для нас. Дякую", - додав президент.
Топ коментарі
+6 Вал Кочин #550865
показати весь коментар22.05.2025 18:18 Посилання
+5 Evgeny N
показати весь коментар22.05.2025 18:27 Посилання
+4 Toyvo Sivergs #552969
показати весь коментар22.05.2025 18:23 Посилання
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Сьогодні суд по Харківськй справі Порошенко з обвинувачувальним від ДБР бувшим прокурором Яника- Портнова Яблонським , а потім вже ПРи владі сладкай парачкі зе-Є Яблонському доручено дорозслідувати справу МАЙДАНУ ( заклятому АНТИМАЙДАННИКУ часів ЗАХАРЧЕНКА) !!!
Так от Яблонський чомусь не прийшов до суду... Є версії зі звʼязком Портнова на концерті у Кобзона?
Цікаво, хто буде наступним?
Мабуть відповідь не сподобалась
Я за міжнародну активність влади, але якщо вона ефективна, а от коли всі ці дії/поїздки/підписання дають результату "нуль" (якщо не "мінус"), то нащо на це витрачаються бюджетні (читай - громадян) кошти? "Самміт миру" - нуль, "план перемоги" - нуль", майже 30 "безпекових угод" - нуль, "угода про копалини" - Вашингтон в "мінус", останній - нуль, перемовини про "безумовне припинення вогню" - нуль...
І це тільки те, що згадалося відразу....
Одне дивує - на судах того ж Порошенка сидять дипломати країн партнерів... Й ШО? Вові насрати так само, як при за часів Байдена. Бо куди ж подітися Європі - вовка їм потрібен.
Зеленський це не мій президент. Але ця його ідея була конструктивною.
Ну а що таке отой ЗЕ! вже давно не секрет для урядів провідних країн світу. Те саме з трампоном, але у цієї рижої мавпи "сили і влади" більше (тому і цяцькаються з ним, задовольняючи його ЕГО)
Але це лише моє ІМХО
криза ідей для продовження серіалу: "голобородько ніяк не може піти".
взялися ганяти по кругу, що колись заходило на марафоні.
то ж....
сьомий рік необраного зе!скомороха.
до речі, генерал чєгоізволітє, те ж щось там булькал про потужні перемоги.