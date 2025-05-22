Зеленський провів розмову із прем’єром Словенії Голобом: Запросив узяти участь у саміті Україна - Південно-Східна Європа

Президент Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Словенії Робертом Голобом.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Словенський народ послідовно підтримує Україну. Ми завжди будемо вдячні за всю надану нашим людям допомогу", - зазначив він.

Також Зеленський запросив Голоба взяти участь у саміті "Україна – Південно-Східна Європа".

"Поінформував про країни, які вже отримали запрошення та підтвердили свою участь. Словенія буде представлена на саміті. Це дуже важливо для нас. Дякую", - додав президент.

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