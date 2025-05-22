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Новини Підтримка України
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Зеленський провів розмову із прем’єром Словенії Голобом: Запросив узяти участь у саміті Україна - Південно-Східна Європа

Зеленський і Голоб провели розмову

Президент Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Словенії Робертом Голобом.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Словенський народ послідовно підтримує Україну. Ми завжди будемо вдячні за всю надану нашим людям допомогу", - зазначив він.

Також Зеленський запросив Голоба взяти участь у саміті "Україна – Південно-Східна Європа".

"Поінформував про країни, які вже отримали запрошення та підтвердили свою участь. Словенія буде представлена на саміті. Це дуже важливо для нас. Дякую", - додав президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський провів розмову із Санду: обговорили участь Молдови в саміті Україна - Південно-Східна Європа

Автор: 

Зеленський Володимир (24197) Словенія (183)


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Топ коментарі
+6
А самміт миру де вже дівся??? Скільки ще подібної херні понапридумують, аби ніхрена не робити....???
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22.05.2025 18:18
+5
А на тому самміті будуть розглядатись "потужний план миру", "стійкий план перемоги", "незламний план стійкості"? Чи вже щось нове вигадали?

Я за міжнародну активність влади, але якщо вона ефективна, а от коли всі ці дії/поїздки/підписання дають результату "нуль" (якщо не "мінус"), то нащо на це витрачаються бюджетні (читай - громадян) кошти? "Самміт миру" - нуль, "план перемоги" - нуль", майже 30 "безпекових угод" - нуль, "угода про копалини" - Вашингтон в "мінус", останній - нуль, перемовини про "безумовне припинення вогню" - нуль...
І це тільки те, що згадалося відразу....
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22.05.2025 18:27
+4
Задовбав своїми пустими тупими самітами, замість вирішувати проблеми влаштовує шоу, шанований шоумен.
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22.05.2025 18:23
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А самміт миру де вже дівся??? Скільки ще подібної херні понапридумують, аби ніхрена не робити....???
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22.05.2025 18:18 Відповісти
Гостинний наш презерводент!
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22.05.2025 18:21 Відповісти
просто презерватив!
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22.05.2025 18:25 Відповісти
Задовбав своїми пустими тупими самітами, замість вирішувати проблеми влаштовує шоу, шанований шоумен.
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22.05.2025 18:23 Відповісти
Нова загадочка- "Який президент великий деморкат й борець за мир НА ЕКСПОРТ й політичний узурпатор влади ВСЕРЕДИНІ ?"
Сьогодні суд по Харківськй справі Порошенко з обвинувачувальним від ДБР бувшим прокурором Яника- Портнова Яблонським , а потім вже ПРи владі сладкай парачкі зе-Є Яблонському доручено дорозслідувати справу МАЙДАНУ ( заклятому АНТИМАЙДАННИКУ часів ЗАХАРЧЕНКА) !!!
Так от Яблонський чомусь не прийшов до суду... Є версії зі звʼязком Портнова на концерті у Кобзона?
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22.05.2025 18:27 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=8BawL8M-RO8 https://www.youtube.com/watch?v=8BawL8M-СВІДКИ ВБИВСТВА ПОРТНОВА ШОКУЮТЬ.БУТУСОВ НАЗИВАЄ ЙМОВІР.ЗАМОВНИКІВ: ПОРТНОВ ПОДАВ 20 ПОЗОВІВ НА МЕНЕ
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22.05.2025 18:29 Відповісти
Я тоже прочитала статью Бутусова сначала а потом посмотрела короткое видео Виталия Портникова на эту тему.

Цікаво, хто буде наступним?
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22.05.2025 18:55 Відповісти
Пішов до гадалки і спитав: "якщо Порох їздить на мотоциклі, то яка вірогідність того, що я помру своєю смертю?"
Мабуть відповідь не сподобалась
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22.05.2025 18:30 Відповісти
А на тому самміті будуть розглядатись "потужний план миру", "стійкий план перемоги", "незламний план стійкості"? Чи вже щось нове вигадали?

Я за міжнародну активність влади, але якщо вона ефективна, а от коли всі ці дії/поїздки/підписання дають результату "нуль" (якщо не "мінус"), то нащо на це витрачаються бюджетні (читай - громадян) кошти? "Самміт миру" - нуль, "план перемоги" - нуль", майже 30 "безпекових угод" - нуль, "угода про копалини" - Вашингтон в "мінус", останній - нуль, перемовини про "безумовне припинення вогню" - нуль...
І це тільки те, що згадалося відразу....
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22.05.2025 18:27 Відповісти
Він грає роль , нову роль за сценаріями ЄС ... Й це мабуть не найгірше на даний момент, бо Європі ж немає вибору ( як це було для того ж Байдена , коли МІ-6 та ЦРУ вказували вовці на нашпигованність його оточення й в ЗСУ кремлівськими) ...
Одне дивує - на судах того ж Порошенка сидять дипломати країн партнерів... Й ШО? Вові насрати так само, як при за часів Байдена. Бо куди ж подітися Європі - вовка їм потрібен.
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22.05.2025 18:36 Відповісти
Україна Їм звичайно зараз потрібна, прикриває дупу Європи, але коли Зеленський запропонував створити єдину європейську армію - тут же вилізла Польща з тим, що вона не братиме в цьому участі.

Зеленський це не мій президент. Але ця його ідея була конструктивною.
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22.05.2025 18:58 Відповісти
Європі потрібен лише легітимний представник влади. На жаль, зараз ним є ЗЕ!, але змінювати його а ні ФСБ, а ні інші спецслужби не будуть: для ФСБ він вигідний і найкращий з того, що є, для інших є ділема - та Бог його знає, що в головах тих українців - ще шапкокрада повернуть чи якогось Притулу оберуть.
Ну а що таке отой ЗЕ! вже давно не секрет для урядів провідних країн світу. Те саме з трампоном, але у цієї рижої мавпи "сили і влади" більше (тому і цяцькаються з ним, задовольняючи його ЕГО)
Але це лише моє ІМХО
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22.05.2025 20:43 Відповісти
А саміт де буде? У пункті незламності, , потужносності чи потужної охочесті ??
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22.05.2025 18:28 Відповісти
всьо!
криза ідей для продовження серіалу: "голобородько ніяк не може піти".
взялися ганяти по кругу, що колись заходило на марафоні.
то ж....
сьомий рік необраного зе!скомороха.
до речі, генерал чєгоізволітє, те ж щось там булькал про потужні перемоги.
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22.05.2025 18:43 Відповісти
тьоркі , закладкі
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22.05.2025 18:55 Відповісти
А цей катається і саміти за державний рахунок.Вся ці рухи дають результат рівно нуль.Те що треба пуйлу
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22.05.2025 19:11 Відповісти
 
 