Трамп посетит Канаду для участия в саммите G7, - Белый дом

Президент США Дональд Трамп примет участие в саммите "Большой семерки", который в этом году состоится в Канаде 15-17 июня.

Об этом объявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

По словам Левитт, Трамп отправится в Канаду для участия в саммите "Группы семи" после проведения в Вашингтоне военного парада 14 июня - к 250-летию армии США.

"После парада президент Трамп посетит саммит лидеров G7 в Канаде с 15 по 17 июня", - добавила пресс-секретарь Белого дома.

Для президента США это будет первый саммит "Группы семи" после возвращения в Белый дом, а также первый визит в страну, которую он хочет превратить в "51-й американский штат".

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