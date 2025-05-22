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Трамп посетит Канаду для участия в саммите G7, - Белый дом
Президент США Дональд Трамп примет участие в саммите "Большой семерки", который в этом году состоится в Канаде 15-17 июня.
Об этом объявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
По словам Левитт, Трамп отправится в Канаду для участия в саммите "Группы семи" после проведения в Вашингтоне военного парада 14 июня - к 250-летию армии США.
"После парада президент Трамп посетит саммит лидеров G7 в Канаде с 15 по 17 июня", - добавила пресс-секретарь Белого дома.
Для президента США это будет первый саммит "Группы семи" после возвращения в Белый дом, а также первый визит в страну, которую он хочет превратить в "51-й американский штат".
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+8 Фродо Бэггинс
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вот це буде номер !
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Цікаво буде подивитись на все те....
що - і тут рудий обсер?
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Ми ставимося з розумінням до того, що тобі дєлать нєгуй.
Тіко яйця не лижи!
У самому кінці XIX століття, коли тисячі шукачів пригод вирушали на північ у пошуках золота, маленьке містечко Беннетт у Британській Колумбії переживало справжній бум. Саме тут Фрідріх Трамп заснував свій заклад - Arctic Restaurant & Hotel.
Заклад швидко став популярним серед американських і канадських старателів, які прямували на золотоносні землі Юкону. Там можна було не лише смачно поїсти, а й скористатися приватними "послугами".
Фрідріх Трамп вирішив не чекати і продав Arctic.
Самолет за поддержку хамаса не подарят.
А вот ***** могут дать.
Так что тампон в Канаде, будет тише воды ниже травы.