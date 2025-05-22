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Новости Отношения США и Канады
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Трамп посетит Канаду для участия в саммите G7, - Белый дом

Трамп

Президент США Дональд Трамп примет участие в саммите "Большой семерки", который в этом году состоится в Канаде 15-17 июня.

Об этом объявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

По словам Левитт, Трамп отправится в Канаду для участия в саммите "Группы семи" после проведения в Вашингтоне военного парада 14 июня - к 250-летию армии США.

"После парада президент Трамп посетит саммит лидеров G7 в Канаде с 15 по 17 июня", - добавила пресс-секретарь Белого дома.

Для президента США это будет первый саммит "Группы семи" после возвращения в Белый дом, а также первый визит в страну, которую он хочет превратить в "51-й американский штат".

Читайте на "Цензор.НЕТ": США против включения пункта о поддержке Украины в коммюнике встречи министров финансов G7, - Politico

Автор: 

G7 (843) Канада (2096) Трамп Дональд (5569)


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Топ комментарии
+8
А вот это - зря.. Его не нужно туда пускать. Говно должно знать- что оно говно
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22.05.2025 21:08
+7
Цікаво: на яку зустріч він очикує від "мешканців майбутнього 51-го штату"? Чи він вважає, що ящо сам про те забув, то й решта теж не згадає?
Цікаво буде подивитись на все те....
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22.05.2025 21:06
+2
тю, а я думав Канада вже наш - 51 штат!
що - і тут рудий обсер?
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22.05.2025 21:06
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Казав шо в сімку потрібно затягнути рашку - бо вона на це заслуговує
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22.05.2025 21:05 Ответить
Канада, як майбутній 51 штат, має заарештувати рудого президента за сношенія з буйлом і держзраду 51 штату.

вот це буде номер !

.
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22.05.2025 22:54 Ответить
Цікаво: на яку зустріч він очикує від "мешканців майбутнього 51-го штату"? Чи він вважає, що ящо сам про те забув, то й решта теж не згадає?
Цікаво буде подивитись на все те....
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22.05.2025 21:06 Ответить
тю, а я думав Канада вже наш - 51 штат!
що - і тут рудий обсер?
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22.05.2025 21:06 Ответить
завтра руда курва одягне костюм пінгвіна і попхається в Гренландію

.
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22.05.2025 22:55 Ответить
a шо б у вас сумніву не було...
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22.05.2025 22:57 Ответить
а ще у вас з'явився Оральний кабінет для перших осіб дружніх держав, починаючи з Великобританії, України і закінчуючи ПАР

.
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22.05.2025 23:54 Ответить
А вот это - зря.. Его не нужно туда пускать. Говно должно знать- что оно говно
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22.05.2025 21:08 Ответить
вже пролунало від G-7 ще до зустрічі - наміри проспільну підтримку України , але без уточнень... Трампоша зробить уточнення ...
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22.05.2025 21:12 Ответить
Трумпе!
Ми ставимося з розумінням до того, що тобі дєлать нєгуй.
Тіко яйця не лижи!
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22.05.2025 21:12 Ответить
Можуть закидати яйцями, кажуть, що в США їх не хватає.
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22.05.2025 21:14 Ответить
"Більш ніж 100 років тому в глухому куточку Британської Колумбії, Канада, неподалік від кордону з Юконом, дід Трампа, Фрідріх Трамп відкрив ресторан і бордель, які допомогли йому сколотити початковий капітал.

У самому кінці XIX століття, коли тисячі шукачів пригод вирушали на північ у пошуках золота, маленьке містечко Беннетт у Британській Колумбії переживало справжній бум. Саме тут Фрідріх Трамп заснував свій заклад - Arctic Restaurant & Hotel.

Заклад швидко став популярним серед американських і канадських старателів, які прямували на золотоносні землі Юкону. Там можна було не лише смачно поїсти, а й скористатися приватними "послугами".
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22.05.2025 21:52 Ответить
На початку 1901 року, коли золотих знахідок ставало дедалі менше, влада оголосила про намір придушити нелегальний бізнес - проституцію, азартні ігри та продаж алкоголю.

Фрідріх Трамп вирішив не чекати і продав Arctic.
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22.05.2025 21:54 Ответить
Женіть його на *** звідти!Трамп - це ***ло №2.
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22.05.2025 21:22 Ответить
доня там буде звіздою і чергову порцію херні назвиздить...
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22.05.2025 21:37 Ответить
Чего ехать тампону?
Самолет за поддержку хамаса не подарят.
А вот ***** могут дать.
Так что тампон в Канаде, будет тише воды ниже травы.
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22.05.2025 22:21 Ответить
 
 