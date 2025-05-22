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Трамп відвідає Канаду для участі в саміті G7, - Білий дім
Президент США Дональд Трамп візьме участь у саміті "Великої сімки", який цього року відбудеться в Канаді 15-17 червня.
Про це оголосила речниця Білого дому Керолайн Левітт, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
За словами Левітт, Трамп вирушить до Канади для участі в саміті "Групи семи" після проведення у Вашингтоні військового параду 14 червня – до 250-річчя армії США.
"Після параду президент Трамп відвідає саміт лідерів G7 в Канаді з 15 по 17 червня", – додала речниця Білого дому.
Для президента США це буде перший саміт "Групи семи" після повернення до Білого дому, а також перший візит до країни, яку він хоче перетворити на "51-й американський штат".
Топ коментарі
+8 Фродо Бэггинс
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+7 Evgeny N
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+2 три - пятнадцать
показати весь коментар22.05.2025 21:06 Посилання
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вот це буде номер !
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Цікаво буде подивитись на все те....
що - і тут рудий обсер?
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Ми ставимося з розумінням до того, що тобі дєлать нєгуй.
Тіко яйця не лижи!
У самому кінці XIX століття, коли тисячі шукачів пригод вирушали на північ у пошуках золота, маленьке містечко Беннетт у Британській Колумбії переживало справжній бум. Саме тут Фрідріх Трамп заснував свій заклад - Arctic Restaurant & Hotel.
Заклад швидко став популярним серед американських і канадських старателів, які прямували на золотоносні землі Юкону. Там можна було не лише смачно поїсти, а й скористатися приватними "послугами".
Фрідріх Трамп вирішив не чекати і продав Arctic.
Самолет за поддержку хамаса не подарят.
А вот ***** могут дать.
Так что тампон в Канаде, будет тише воды ниже травы.