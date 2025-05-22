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Новини Відносини США та Канади
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Трамп відвідає Канаду для участі в саміті G7, - Білий дім

Трамп

Президент США Дональд Трамп візьме участь у саміті "Великої сімки", який цього року відбудеться в Канаді 15-17 червня.

Про це оголосила речниця Білого дому Керолайн Левітт, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

За словами Левітт, Трамп вирушить до Канади для участі в саміті "Групи семи" після проведення у Вашингтоні військового параду 14 червня – до 250-річчя армії США.

"Після параду президент Трамп відвідає саміт лідерів G7 в Канаді з 15 по 17 червня", – додала речниця Білого дому.

Для президента США це буде перший саміт "Групи семи" після повернення до Білого дому, а також перший візит до країни, яку він хоче перетворити на "51-й американський штат".

Читайте на "Цензор.НЕТ": США проти включення пункту про підтримку України до комюніке зустрічі міністрів фінансів G7, - Politico

Автор: 

G-7 G7 (1044) Канада (2213) Трамп Дональд (6014)


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Топ коментарі
+8
А вот это - зря.. Его не нужно туда пускать. Говно должно знать- что оно говно
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22.05.2025 21:08
+7
Цікаво: на яку зустріч він очикує від "мешканців майбутнього 51-го штату"? Чи він вважає, що ящо сам про те забув, то й решта теж не згадає?
Цікаво буде подивитись на все те....
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22.05.2025 21:06
+2
тю, а я думав Канада вже наш - 51 штат!
що - і тут рудий обсер?
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22.05.2025 21:06
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Казав шо в сімку потрібно затягнути рашку - бо вона на це заслуговує
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22.05.2025 21:05 Відповісти
Канада, як майбутній 51 штат, має заарештувати рудого президента за сношенія з буйлом і держзраду 51 штату.

вот це буде номер !

.
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22.05.2025 22:54 Відповісти
Цікаво: на яку зустріч він очикує від "мешканців майбутнього 51-го штату"? Чи він вважає, що ящо сам про те забув, то й решта теж не згадає?
Цікаво буде подивитись на все те....
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22.05.2025 21:06 Відповісти
тю, а я думав Канада вже наш - 51 штат!
що - і тут рудий обсер?
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22.05.2025 21:06 Відповісти
завтра руда курва одягне костюм пінгвіна і попхається в Гренландію

.
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22.05.2025 22:55 Відповісти
a шо б у вас сумніву не було...
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22.05.2025 22:57 Відповісти
а ще у вас з'явився Оральний кабінет для перших осіб дружніх держав, починаючи з Великобританії, України і закінчуючи ПАР

.
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22.05.2025 23:54 Відповісти
А вот это - зря.. Его не нужно туда пускать. Говно должно знать- что оно говно
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22.05.2025 21:08 Відповісти
вже пролунало від G-7 ще до зустрічі - наміри проспільну підтримку України , але без уточнень... Трампоша зробить уточнення ...
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22.05.2025 21:12 Відповісти
Трумпе!
Ми ставимося з розумінням до того, що тобі дєлать нєгуй.
Тіко яйця не лижи!
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22.05.2025 21:12 Відповісти
Можуть закидати яйцями, кажуть, що в США їх не хватає.
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22.05.2025 21:14 Відповісти
"Більш ніж 100 років тому в глухому куточку Британської Колумбії, Канада, неподалік від кордону з Юконом, дід Трампа, Фрідріх Трамп відкрив ресторан і бордель, які допомогли йому сколотити початковий капітал.

У самому кінці XIX століття, коли тисячі шукачів пригод вирушали на північ у пошуках золота, маленьке містечко Беннетт у Британській Колумбії переживало справжній бум. Саме тут Фрідріх Трамп заснував свій заклад - Arctic Restaurant & Hotel.

Заклад швидко став популярним серед американських і канадських старателів, які прямували на золотоносні землі Юкону. Там можна було не лише смачно поїсти, а й скористатися приватними "послугами".
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22.05.2025 21:52 Відповісти
На початку 1901 року, коли золотих знахідок ставало дедалі менше, влада оголосила про намір придушити нелегальний бізнес - проституцію, азартні ігри та продаж алкоголю.

Фрідріх Трамп вирішив не чекати і продав Arctic.
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22.05.2025 21:54 Відповісти
Женіть його на *** звідти!Трамп - це ***ло №2.
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22.05.2025 21:22 Відповісти
доня там буде звіздою і чергову порцію херні назвиздить...
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22.05.2025 21:37 Відповісти
Чего ехать тампону?
Самолет за поддержку хамаса не подарят.
А вот ***** могут дать.
Так что тампон в Канаде, будет тише воды ниже травы.
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22.05.2025 22:21 Відповісти
 
 