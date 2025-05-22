Трамп відвідає Канаду для участі в саміті G7, - Білий дім

Президент США Дональд Трамп візьме участь у саміті "Великої сімки", який цього року відбудеться в Канаді 15-17 червня.

Про це оголосила речниця Білого дому Керолайн Левітт, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

За словами Левітт, Трамп вирушить до Канади для участі в саміті "Групи семи" після проведення у Вашингтоні військового параду 14 червня – до 250-річчя армії США.

"Після параду президент Трамп відвідає саміт лідерів G7 в Канаді з 15 по 17 червня", – додала речниця Білого дому.

Для президента США це буде перший саміт "Групи семи" після повернення до Білого дому, а також перший візит до країни, яку він хоче перетворити на "51-й американський штат".

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