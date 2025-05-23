США одобрили продажу Эстонии ПТРК Javelin на почти 300 млн долларов
Госдепартамент США решил одобрить возможность продажи правительству Эстонии противотанковых ракетных комплексов Javelin и сопутствующего оборудования на сумму около 296 миллионов долларов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление Агентства по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.
В Конгресс уже направлены необходимые документы, сообщающие о возможной продаже.
Речь идет о поставке 800 ракет FGM-148F, а также 84 командно-пусковых блоков и учебных снарядов.
Кроме того, соглашение включает запчасти и сопутствующее оборудование, а также услуги по обучению эксплуатации и обслуживанию.
Реализация предложенной продажи не потребует командировки в Эстонию дополнительных представителей правительства США или подрядчика, отметили в Агентстве.
Предложенная продажа не окажет негативного влияния на боеготовность Вооруженных сил США.
Напомним, противотанковый ракетный комплекс Javelin предназначен для поражения танков и другой бронетехники на расстоянии до 2,5 километров самонаводящимися ракетами, которые после пуска не требуют корректировки курса со стороны оператора.
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але ж.....
як, кажуть всі до одного притомні генерали: у світі тільки дві армії, які навчені ******** тривалій війні.
танки палять не джавелінами, а дронами.
то, великий ризик опинитися з джавеліном в кіл зоні.
Рано чи пізно глушилки електроніки повалять тотально ті дрони.
Які джавеліни.....
навіть джевелін більш у нагоді буває
просто бувають ситуації, коли ракета птрк більш у нагоді, ніж дрон
на війні еталонних умов немає
А так виходить, що витратили багато на невелику кількість (за мірками росії) можливостей ураження техніки.
а от нещодавно застосував, бо каже без нього була б кізда
випросив ще ракет
отакі справи
Джевеліни - добре, але їх мало. Русня буде, як завжди, брати масою. Спочатку замість танків - якісь тази й трактори обшиті залізом, легкі ББМ. Чим їх палити? Дрони тут - саме те.
усе треба
бк, ракети, дрони, реби, корчі etc
І по протидії ішакєдам нічого не чутно. Естонці чи латвійці обіцяли ще під Новий рік випробування якихось дешевих протиішакєдних ракет з ШІ. Щось не чутно нічого.
І там радіус був 3-4 км. Зараз вже не актуально, бо ішакєди літають тепер 3+ км.
мізки мають
тип зброї то вже таке
а відповідні їхні специ у нас постійно, вивчають, знайомляться, переймають досвід
мудрі люди
Але маю сумніви.
Ви щось чули про дрони розробки/випуску ЄС на нашому фронті?
Якщо немає випробувань, немає і впевненості, що вони справді працюють. Отже ризик, що не спрацюють, що гроші, час та інші ресурси витрачені дарма.
Як з Світчблейдами. Ми їх отримали, а виявилось, що вони від РЕБу руснявого як осіннє листя падають. От зараз цих Світчблейдів на фронті майже немає.
https://defence-ua.com/tags/432/
Це відповідь на запитання чому Зеленскiй не викопав окопи вздовж кордону.