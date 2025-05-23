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Новости Продажа оружия Европе
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США одобрили продажу Эстонии ПТРК Javelin на почти 300 млн долларов

США продадут Эстонии Джавелины

Госдепартамент США решил одобрить возможность продажи правительству Эстонии противотанковых ракетных комплексов Javelin и сопутствующего оборудования на сумму около 296 миллионов долларов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление Агентства по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.

В Конгресс уже направлены необходимые документы, сообщающие о возможной продаже.

Речь идет о поставке 800 ракет FGM-148F, а также 84 командно-пусковых блоков и учебных снарядов.

Кроме того, соглашение включает запчасти и сопутствующее оборудование, а также услуги по обучению эксплуатации и обслуживанию.

Также читайте: США готовят новый пакет помощи Украине, он будет включать HIMARS и Javelin, - The Associated Press

Реализация предложенной продажи не потребует командировки в Эстонию дополнительных представителей правительства США или подрядчика, отметили в Агентстве.

Предложенная продажа не окажет негативного влияния на боеготовность Вооруженных сил США.

Напомним, противотанковый ракетный комплекс Javelin предназначен для поражения танков и другой бронетехники на расстоянии до 2,5 километров самонаводящимися ракетами, которые после пуска не требуют корректировки курса со стороны оператора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эстония готова отправить роту военных в составе сил сдерживания в Украину, - премьер Михал

Автор: 

США (27043) Эстония (1450) Javelin (169)


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Топ комментарии
+7
так, джавеліни дуже допомогли україні в перші місяці війни.
але ж.....
як, кажуть всі до одного притомні генерали: у світі тільки дві армії, які навчені ******** тривалій війні.
танки палять не джавелінами, а дронами.
то, великий ризик опинитися з джавеліном в кіл зоні.
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23.05.2025 10:03
+5
часи трохи помінялись. Джевеліни таки вчорашній день
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23.05.2025 10:08
+4
скільки коштує один постріл Джевеліном? Тисяч 50? Скільки це в дронах?
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23.05.2025 10:11
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Правила форума Совет форумчан
Дежавю якесь. Україна 2021, Естонія 2025 ..
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23.05.2025 09:59 Ответить
так, джавеліни дуже допомогли україні в перші місяці війни.
але ж.....
як, кажуть всі до одного притомні генерали: у світі тільки дві армії, які навчені ******** тривалій війні.
танки палять не джавелінами, а дронами.
то, великий ризик опинитися з джавеліном в кіл зоні.
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23.05.2025 10:03 Ответить
так, генерали (як виявляється не тільки наші) завжди готуються до минулої війни.
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23.05.2025 10:16 Ответить
Тактика поля боя меняется каждый месяц! Что было хорошо в 2022 в 2025 уже не работает! Грубо говоря, вертолеты НУРСами в танки не стреляют( это не про Джавел, а то начтут учить "эксперты)! Но глобальному ВПК нужно кому то збагрить свой неликвид!
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23.05.2025 12:41 Ответить
Відстань ураження занижена,наші вояки підтверджують знищення броні до 4 км..
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23.05.2025 10:06 Ответить
часи трохи помінялись. Джевеліни таки вчорашній день
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23.05.2025 10:08 Ответить
Часи можуть знову помінятись і проти дронів рано чи пізно теж винайдуть захист.
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23.05.2025 10:21 Ответить
Скоріше за все Китайці вже щость виайшли для захисту від дронів. Просто китайці ока на прожажу дронів непогано заробляють
Рано чи пізно глушилки електроніки повалять тотально ті дрони.
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23.05.2025 11:33 Ответить
скільки коштує один постріл Джевеліном? Тисяч 50? Скільки це в дронах?
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23.05.2025 10:11 Ответить
Джавеліни потрібні в екстрених ситуаціях коли наприклад розвідка проспала і рашистська техніка вже близько до позицій, а дроном бронетехніку з мангалами далеко не з першого разу знищиш на відміну від Джавеліна
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23.05.2025 10:19 Ответить
NLAW на ці випадки є. Я вживу джевеліна ніколи не бачив, тіки в начальному центрі тубус із симулятором на компютері
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23.05.2025 10:36 Ответить
десь на реддіті нарахували 78К за постріл
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23.05.2025 10:20 Ответить
100 000 доларів одна ракета.В 100 раз більше ФПВ дрона.І максимум 4 км далекобійність.Не вигідно.Хоча краще мати.
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23.05.2025 10:52 Ответить
Естонці, я все розумію, але просніться...
Які джавеліни.....
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23.05.2025 10:16 Ответить
Оптоволоконними дронами набагато ефективніше було б. Єдиний плюс - схема "вистрілив-забув", а дрон треба вести увесь час.
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23.05.2025 10:18 Ответить
усяке трапляється. війна
навіть джевелін більш у нагоді буває
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23.05.2025 10:27 Ответить
Вони дуже дорогі. За ці ж гроші можна було б наробити силу силенну дронів, які придатні як для бронетехніки, так і для піхоти. Піхоти, між іншим, буде море. Русня вже зрозуміла, що мотоциклетна хвиля працює аж бігом.
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23.05.2025 10:29 Ответить
жодних заперечень щодо вартості та умов застосування
просто бувають ситуації, коли ракета птрк більш у нагоді, ніж дрон
на війні еталонних умов немає
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23.05.2025 10:31 Ответить
От якби вони паралельно з цим закупили мільйон FPV (а краще два чи навіть три), то чому б ні.
А так виходить, що витратили багато на невелику кількість (за мірками росії) можливостей ураження техніки.
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23.05.2025 10:33 Ответить
один знайомий дронщик з літа 22-го тягав із собою джевелін, тягав, вже замахався, думав скинути
а от нещодавно застосував, бо каже без нього була б кізда
випросив ще ракет
отакі справи
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23.05.2025 10:36 Ответить
Їм треба і те, і інше.
Джевеліни - добре, але їх мало. Русня буде, як завжди, брати масою. Спочатку замість танків - якісь тази й трактори обшиті залізом, легкі ББМ. Чим їх палити? Дрони тут - саме те.
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23.05.2025 10:38 Ответить
за шо і мова
усе треба
бк, ракети, дрони, реби, корчі etc
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23.05.2025 10:39 Ответить
Тільки я не чув ще жодного випадку організованої масової держакупівлі FPV-дронів (або інших легких ударних дронів, хоч би і Switchblade) ЗС якоїсь країни НАТО.
І по протидії ішакєдам нічого не чутно. Естонці чи латвійці обіцяли ще під Новий рік випробування якихось дешевих протиішакєдних ракет з ШІ. Щось не чутно нічого.
І там радіус був 3-4 км. Зараз вже не актуально, бо ішакєди літають тепер 3+ км.
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23.05.2025 10:44 Ответить
не про все розповідають
мізки мають
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23.05.2025 10:46 Ответить
Про ці ракети чомусь розповіли, та ще й кількість (з пусковими блоками) вказали. Місця зберігання ще опублікуйте.
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23.05.2025 10:48 Ответить
тут більше наголос на рішення держдепу та для кого, і проти кого відповідно
тип зброї то вже таке
а відповідні їхні специ у нас постійно, вивчають, знайомляться, переймають досвід
мудрі люди
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23.05.2025 10:51 Ответить
Добре, якщо правда.
Але маю сумніви.
Ви щось чули про дрони розробки/випуску ЄС на нашому фронті?
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23.05.2025 10:54 Ответить
вам нашо то?
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23.05.2025 10:55 Ответить
Справа в тому, що будь-які зразки нової техніки треба випробувати.
Якщо немає випробувань, немає і впевненості, що вони справді працюють. Отже ризик, що не спрацюють, що гроші, час та інші ресурси витрачені дарма.
Як з Світчблейдами. Ми їх отримали, а виявилось, що вони від РЕБу руснявого як осіннє листя падають. От зараз цих Світчблейдів на фронті майже немає.
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23.05.2025 10:58 Ответить
https://defence-ua.com/news/shozhe_ukrajina_dopomozhe_iz_zavodom_v_baltiji_jakij_zmozhe_robiti_sotni_tisjach_droniv_u_rik-18863.html
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23.05.2025 11:01 Ответить
Це добре, але треба вже, не колись там в майбутньому часі. І завод треба не один, і під землею, бо прилетить сотня ішакєдов, проти яких захисту реально немає - і завод тю-тю.
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23.05.2025 11:03 Ответить
хіба ось, шо вже розголосили

https://defence-ua.com/tags/432/
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23.05.2025 10:57 Ответить
Стоимость одной ракеты Javelin составляет около $200 000 - $250 000 по данным Forbes.ua. Командный пусковой блок для многократного использования стоит около $2,5 млн. Очень много можно дронов купить , на эту стоимость.
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23.05.2025 10:20 Ответить
Естонія не в курсі що такий засіб ураження застарів
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23.05.2025 10:32 Ответить
84 командно-пускових блоків на 150 км сухопутного кордону з рашкой. Для того щоб з такою щільністю закрити кордон Україні в 2022 р. знадобилося би у 10 разів більше - 800 ПУ та 8000 ракет.
Це відповідь на запитання чому Зеленскiй не викопав окопи вздовж кордону.
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23.05.2025 11:31 Ответить
800 ракет к Джавелинам.если даже 300-400 сожженных танков касапов-уже профит.и что то подсказывает мне .что эти гаджеты совершенно случайно скоро окажутся на Украине
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23.05.2025 11:49 Ответить
 
 