США одобрили продажу Эстонии ПТРК Javelin на почти 300 млн долларов

Госдепартамент США решил одобрить возможность продажи правительству Эстонии противотанковых ракетных комплексов Javelin и сопутствующего оборудования на сумму около 296 миллионов долларов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление Агентства по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.

В Конгресс уже направлены необходимые документы, сообщающие о возможной продаже.

Речь идет о поставке 800 ракет FGM-148F, а также 84 командно-пусковых блоков и учебных снарядов.

Кроме того, соглашение включает запчасти и сопутствующее оборудование, а также услуги по обучению эксплуатации и обслуживанию.

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Реализация предложенной продажи не потребует командировки в Эстонию дополнительных представителей правительства США или подрядчика, отметили в Агентстве.

Предложенная продажа не окажет негативного влияния на боеготовность Вооруженных сил США.

Напомним, противотанковый ракетный комплекс Javelin предназначен для поражения танков и другой бронетехники на расстоянии до 2,5 километров самонаводящимися ракетами, которые после пуска не требуют корректировки курса со стороны оператора.

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