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Новини Продаж зброї Європі
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США схвалили продаж Естонії ПТРК Javelin на майже 300 млн доларів

США продадуть Естонії Джавеліни

Держдепартамент США вирішив схвалити можливість продажу уряду Естонії протитанкових ракетних комплексів Javelin і супутнього обладнання на суму близько 296 мільйонів доларів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву Агентства зі співробітництва в галузі безпеки Пентагону.

До Конгресу вже направлені необхідні документи, що повідомляють про можливий продаж.

Йдеться про постачання 800 ракет FGM-148F, а також 84 командно-пускових блоків і навчальних снарядів.

Крім того, угода включає запчастини та супутнє обладнання, а також послуги з навчання експлуатації та обслуговування.

Також читайте: США готують новий пакет допомоги Україні, він включатиме HIMARS та Javelin, - The Associated Press

Реалізація запропонованого продажу не вимагатиме відрядження до Естонії додаткових представників уряду США або підрядника, зазначили в Агентстві.

Запропонований продаж не матиме негативного впливу на боєготовність Збройних сил США.

Нагадаємо, протитанковий ракетний комплекс Javelin призначений для ураження танків та іншої бронетехніки на відстані до 2,5 кілометрів самонавідними ракетами, які після пуску не потребують коригування курсу з боку оператора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Естонія готова відправити роту військових у складі сил стримування до України, - прем’єр Міхал

Автор: 

США (23290) Естонія (1642) Javelin (180)


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Топ коментарі
+7
так, джавеліни дуже допомогли україні в перші місяці війни.
але ж.....
як, кажуть всі до одного притомні генерали: у світі тільки дві армії, які навчені ******** тривалій війні.
танки палять не джавелінами, а дронами.
то, великий ризик опинитися з джавеліном в кіл зоні.
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23.05.2025 10:03
+5
часи трохи помінялись. Джевеліни таки вчорашній день
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23.05.2025 10:08
+4
скільки коштує один постріл Джевеліном? Тисяч 50? Скільки це в дронах?
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23.05.2025 10:11
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Дежавю якесь. Україна 2021, Естонія 2025 ..
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23.05.2025 09:59 Відповісти
так, джавеліни дуже допомогли україні в перші місяці війни.
але ж.....
як, кажуть всі до одного притомні генерали: у світі тільки дві армії, які навчені ******** тривалій війні.
танки палять не джавелінами, а дронами.
то, великий ризик опинитися з джавеліном в кіл зоні.
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23.05.2025 10:03 Відповісти
так, генерали (як виявляється не тільки наші) завжди готуються до минулої війни.
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23.05.2025 10:16 Відповісти
Тактика поля боя меняется каждый месяц! Что было хорошо в 2022 в 2025 уже не работает! Грубо говоря, вертолеты НУРСами в танки не стреляют( это не про Джавел, а то начтут учить "эксперты)! Но глобальному ВПК нужно кому то збагрить свой неликвид!
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23.05.2025 12:41 Відповісти
Відстань ураження занижена,наші вояки підтверджують знищення броні до 4 км..
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23.05.2025 10:06 Відповісти
часи трохи помінялись. Джевеліни таки вчорашній день
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23.05.2025 10:08 Відповісти
Часи можуть знову помінятись і проти дронів рано чи пізно теж винайдуть захист.
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23.05.2025 10:21 Відповісти
Скоріше за все Китайці вже щость виайшли для захисту від дронів. Просто китайці ока на прожажу дронів непогано заробляють
Рано чи пізно глушилки електроніки повалять тотально ті дрони.
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23.05.2025 11:33 Відповісти
скільки коштує один постріл Джевеліном? Тисяч 50? Скільки це в дронах?
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23.05.2025 10:11 Відповісти
Джавеліни потрібні в екстрених ситуаціях коли наприклад розвідка проспала і рашистська техніка вже близько до позицій, а дроном бронетехніку з мангалами далеко не з першого разу знищиш на відміну від Джавеліна
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23.05.2025 10:19 Відповісти
NLAW на ці випадки є. Я вживу джевеліна ніколи не бачив, тіки в начальному центрі тубус із симулятором на компютері
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23.05.2025 10:36 Відповісти
десь на реддіті нарахували 78К за постріл
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23.05.2025 10:20 Відповісти
100 000 доларів одна ракета.В 100 раз більше ФПВ дрона.І максимум 4 км далекобійність.Не вигідно.Хоча краще мати.
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23.05.2025 10:52 Відповісти
Естонці, я все розумію, але просніться...
Які джавеліни.....
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23.05.2025 10:16 Відповісти
Оптоволоконними дронами набагато ефективніше було б. Єдиний плюс - схема "вистрілив-забув", а дрон треба вести увесь час.
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23.05.2025 10:18 Відповісти
усяке трапляється. війна
навіть джевелін більш у нагоді буває
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23.05.2025 10:27 Відповісти
Вони дуже дорогі. За ці ж гроші можна було б наробити силу силенну дронів, які придатні як для бронетехніки, так і для піхоти. Піхоти, між іншим, буде море. Русня вже зрозуміла, що мотоциклетна хвиля працює аж бігом.
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23.05.2025 10:29 Відповісти
жодних заперечень щодо вартості та умов застосування
просто бувають ситуації, коли ракета птрк більш у нагоді, ніж дрон
на війні еталонних умов немає
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23.05.2025 10:31 Відповісти
От якби вони паралельно з цим закупили мільйон FPV (а краще два чи навіть три), то чому б ні.
А так виходить, що витратили багато на невелику кількість (за мірками росії) можливостей ураження техніки.
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23.05.2025 10:33 Відповісти
один знайомий дронщик з літа 22-го тягав із собою джевелін, тягав, вже замахався, думав скинути
а от нещодавно застосував, бо каже без нього була б кізда
випросив ще ракет
отакі справи
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23.05.2025 10:36 Відповісти
Їм треба і те, і інше.
Джевеліни - добре, але їх мало. Русня буде, як завжди, брати масою. Спочатку замість танків - якісь тази й трактори обшиті залізом, легкі ББМ. Чим їх палити? Дрони тут - саме те.
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23.05.2025 10:38 Відповісти
за шо і мова
усе треба
бк, ракети, дрони, реби, корчі etc
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23.05.2025 10:39 Відповісти
Тільки я не чув ще жодного випадку організованої масової держакупівлі FPV-дронів (або інших легких ударних дронів, хоч би і Switchblade) ЗС якоїсь країни НАТО.
І по протидії ішакєдам нічого не чутно. Естонці чи латвійці обіцяли ще під Новий рік випробування якихось дешевих протиішакєдних ракет з ШІ. Щось не чутно нічого.
І там радіус був 3-4 км. Зараз вже не актуально, бо ішакєди літають тепер 3+ км.
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23.05.2025 10:44 Відповісти
не про все розповідають
мізки мають
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23.05.2025 10:46 Відповісти
Про ці ракети чомусь розповіли, та ще й кількість (з пусковими блоками) вказали. Місця зберігання ще опублікуйте.
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23.05.2025 10:48 Відповісти
тут більше наголос на рішення держдепу та для кого, і проти кого відповідно
тип зброї то вже таке
а відповідні їхні специ у нас постійно, вивчають, знайомляться, переймають досвід
мудрі люди
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23.05.2025 10:51 Відповісти
Добре, якщо правда.
Але маю сумніви.
Ви щось чули про дрони розробки/випуску ЄС на нашому фронті?
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23.05.2025 10:54 Відповісти
вам нашо то?
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23.05.2025 10:55 Відповісти
Справа в тому, що будь-які зразки нової техніки треба випробувати.
Якщо немає випробувань, немає і впевненості, що вони справді працюють. Отже ризик, що не спрацюють, що гроші, час та інші ресурси витрачені дарма.
Як з Світчблейдами. Ми їх отримали, а виявилось, що вони від РЕБу руснявого як осіннє листя падають. От зараз цих Світчблейдів на фронті майже немає.
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23.05.2025 10:58 Відповісти
https://defence-ua.com/news/shozhe_ukrajina_dopomozhe_iz_zavodom_v_baltiji_jakij_zmozhe_robiti_sotni_tisjach_droniv_u_rik-18863.html
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23.05.2025 11:01 Відповісти
Це добре, але треба вже, не колись там в майбутньому часі. І завод треба не один, і під землею, бо прилетить сотня ішакєдов, проти яких захисту реально немає - і завод тю-тю.
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23.05.2025 11:03 Відповісти
хіба ось, шо вже розголосили

https://defence-ua.com/tags/432/
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23.05.2025 10:57 Відповісти
Стоимость одной ракеты Javelin составляет около $200 000 - $250 000 по данным Forbes.ua. Командный пусковой блок для многократного использования стоит около $2,5 млн. Очень много можно дронов купить , на эту стоимость.
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23.05.2025 10:20 Відповісти
Естонія не в курсі що такий засіб ураження застарів
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23.05.2025 10:32 Відповісти
84 командно-пускових блоків на 150 км сухопутного кордону з рашкой. Для того щоб з такою щільністю закрити кордон Україні в 2022 р. знадобилося би у 10 разів більше - 800 ПУ та 8000 ракет.
Це відповідь на запитання чому Зеленскiй не викопав окопи вздовж кордону.
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23.05.2025 11:31 Відповісти
800 ракет к Джавелинам.если даже 300-400 сожженных танков касапов-уже профит.и что то подсказывает мне .что эти гаджеты совершенно случайно скоро окажутся на Украине
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23.05.2025 11:49 Відповісти
 
 