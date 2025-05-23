США схвалили продаж Естонії ПТРК Javelin на майже 300 млн доларів
Держдепартамент США вирішив схвалити можливість продажу уряду Естонії протитанкових ракетних комплексів Javelin і супутнього обладнання на суму близько 296 мільйонів доларів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву Агентства зі співробітництва в галузі безпеки Пентагону.
До Конгресу вже направлені необхідні документи, що повідомляють про можливий продаж.
Йдеться про постачання 800 ракет FGM-148F, а також 84 командно-пускових блоків і навчальних снарядів.
Крім того, угода включає запчастини та супутнє обладнання, а також послуги з навчання експлуатації та обслуговування.
Реалізація запропонованого продажу не вимагатиме відрядження до Естонії додаткових представників уряду США або підрядника, зазначили в Агентстві.
Запропонований продаж не матиме негативного впливу на боєготовність Збройних сил США.
Нагадаємо, протитанковий ракетний комплекс Javelin призначений для ураження танків та іншої бронетехніки на відстані до 2,5 кілометрів самонавідними ракетами, які після пуску не потребують коригування курсу з боку оператора.
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але ж.....
як, кажуть всі до одного притомні генерали: у світі тільки дві армії, які навчені ******** тривалій війні.
танки палять не джавелінами, а дронами.
то, великий ризик опинитися з джавеліном в кіл зоні.
Рано чи пізно глушилки електроніки повалять тотально ті дрони.
Які джавеліни.....
навіть джевелін більш у нагоді буває
просто бувають ситуації, коли ракета птрк більш у нагоді, ніж дрон
на війні еталонних умов немає
А так виходить, що витратили багато на невелику кількість (за мірками росії) можливостей ураження техніки.
а от нещодавно застосував, бо каже без нього була б кізда
випросив ще ракет
отакі справи
Джевеліни - добре, але їх мало. Русня буде, як завжди, брати масою. Спочатку замість танків - якісь тази й трактори обшиті залізом, легкі ББМ. Чим їх палити? Дрони тут - саме те.
усе треба
бк, ракети, дрони, реби, корчі etc
І по протидії ішакєдам нічого не чутно. Естонці чи латвійці обіцяли ще під Новий рік випробування якихось дешевих протиішакєдних ракет з ШІ. Щось не чутно нічого.
І там радіус був 3-4 км. Зараз вже не актуально, бо ішакєди літають тепер 3+ км.
мізки мають
тип зброї то вже таке
а відповідні їхні специ у нас постійно, вивчають, знайомляться, переймають досвід
мудрі люди
Але маю сумніви.
Ви щось чули про дрони розробки/випуску ЄС на нашому фронті?
Якщо немає випробувань, немає і впевненості, що вони справді працюють. Отже ризик, що не спрацюють, що гроші, час та інші ресурси витрачені дарма.
Як з Світчблейдами. Ми їх отримали, а виявилось, що вони від РЕБу руснявого як осіннє листя падають. От зараз цих Світчблейдів на фронті майже немає.
https://defence-ua.com/tags/432/
Це відповідь на запитання чому Зеленскiй не викопав окопи вздовж кордону.