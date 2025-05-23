США схвалили продаж Естонії ПТРК Javelin на майже 300 млн доларів

Держдепартамент США вирішив схвалити можливість продажу уряду Естонії протитанкових ракетних комплексів Javelin і супутнього обладнання на суму близько 296 мільйонів доларів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву Агентства зі співробітництва в галузі безпеки Пентагону.

До Конгресу вже направлені необхідні документи, що повідомляють про можливий продаж.

Йдеться про постачання 800 ракет FGM-148F, а також 84 командно-пускових блоків і навчальних снарядів.

Крім того, угода включає запчастини та супутнє обладнання, а також послуги з навчання експлуатації та обслуговування.

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Реалізація запропонованого продажу не вимагатиме відрядження до Естонії додаткових представників уряду США або підрядника, зазначили в Агентстві.

Запропонований продаж не матиме негативного впливу на боєготовність Збройних сил США.

Нагадаємо, протитанковий ракетний комплекс Javelin призначений для ураження танків та іншої бронетехніки на відстані до 2,5 кілометрів самонавідними ракетами, які після пуску не потребують коригування курсу з боку оператора.

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