Атака "шахедов": в пригороде Одессы поврежден дом, пострадал мужчина

Российские оккупанты атаковали Одесский район беспилотниками.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.

"В пригороде Одессы поврежден частный дом, там пострадал мужчина. Медики оказали ему всю необходимую помощь.

Над ликвидацией последствий вражеской атаки работают все соответствующие службы", - говорится в сообщении.

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