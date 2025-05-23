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Новости Атака беспилотников на Одесщину Обстрелы Одесчины
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Атака "шахедов": в пригороде Одессы поврежден дом, пострадал мужчина

Атака шахидов на Одесскую область 23 мая 2025 года

Российские оккупанты атаковали Одесский район беспилотниками.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.

"В пригороде Одессы поврежден частный дом, там пострадал мужчина. Медики оказали ему всю необходимую помощь.
Над ликвидацией последствий вражеской атаки работают все соответствующие службы", - говорится в сообщении.

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обстрел (27652) Одесская область (3623) Одесский район (174)


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