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РФ ударила по жилому сектору в Сумской области: возник пожар. ВИДЕО+ФОТО

Утром войска РФ ударили по жилому сектору Белопольской громады, в результате чего возник пожар.

Об этом информирует пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

"Сотрудники ГСЧС ликвидировали возгорание и не позволили огню перекинуться на расположенные рядом помещения и здание хозяйственного назначения", - говорится в сообщении.

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РФ нанесла удар по Белопольской общине в Сумской области 23 мая 2025 года
РФ нанесла удар по Белопольской общине в Сумской области 23 мая 2025 года
РФ нанесла удар по Белопольской общине в Сумской области 23 мая 2025 года

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обстрел (27652) Сумская область (3258) ГСЧС (4998)


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Всі 3 роки війни прилітає виключно по простих людях: 100% існує договірняк між зеленими гнидами та керівництвом РФ, не бити по місцях розташування своїх маєтків, маєтків родичів та по награбованих активах.
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23.05.2025 11:32 Ответить
Ударів у відповідь звичайно не буде. Буде гинути лише наше населення.
Це наслідки просмотру клоунського серіалу в 2019 р.
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23.05.2025 11:59 Ответить
 
 