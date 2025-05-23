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РФ ударила по жилому сектору в Сумской области: возник пожар. ВИДЕО+ФОТО
Утром войска РФ ударили по жилому сектору Белопольской громады, в результате чего возник пожар.
Об этом информирует пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.
"Сотрудники ГСЧС ликвидировали возгорание и не позволили огню перекинуться на расположенные рядом помещения и здание хозяйственного назначения", - говорится в сообщении.
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