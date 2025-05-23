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РФ вдарила по житловому сектору на Сумщині: виникла пожежа. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Вранці війська РФ вдарили по житловому сектору Білопільської громади, внаслідок чого виникла пожежа.
Про це інформує пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.
"Співробітники ДСНС ліквідували займання та не дозволили вогню перекинутися на розташовані поряд помешкання та будівлю господарського призначення", - йдеться в повідомленні.
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