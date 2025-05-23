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Новини Фото Обстріли Сумщини
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РФ вдарила по житловому сектору на Сумщині: виникла пожежа. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вранці війська РФ вдарили по житловому сектору Білопільської громади, внаслідок чого виникла пожежа.

Про це інформує пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

"Співробітники ДСНС ліквідували займання та не дозволили вогню перекинутися на розташовані поряд помешкання та будівлю господарського призначення", - йдеться в повідомленні.

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РФ вдарила по Білопільській громаді на Сумщині 23 травня 2025 року
РФ вдарила по Білопільській громаді на Сумщині 23 травня 2025 року
РФ вдарила по Білопільській громаді на Сумщині 23 травня 2025 року

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обстріл (28973) Сумська область (3807) ДСНС (5137)


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Всі 3 роки війни прилітає виключно по простих людях: 100% існує договірняк між зеленими гнидами та керівництвом РФ, не бити по місцях розташування своїх маєтків, маєтків родичів та по награбованих активах.
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23.05.2025 11:32 Відповісти
Ударів у відповідь звичайно не буде. Буде гинути лише наше населення.
Це наслідки просмотру клоунського серіалу в 2019 р.
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23.05.2025 11:59 Відповісти
 
 