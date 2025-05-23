Атака "шахедів": у передмісті Одеси пошкоджено будинок, постраждав чоловік

Російські окупанти атакували Одеський район безпілотниками.

Про це повідомив глава ОВА Олег Кіпер, передає Цензор.НЕТ.

"У передмісті Одеси пошкоджено приватний будинок, там постраждав чоловік. Медики надали йому всю необхідну допомогу.

Над ліквідацією наслідків ворожої атаки працюють всі відповідні служби", - йдеться в повідомленні.

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