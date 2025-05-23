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Новини Атака безпілотників на Одещину Обстріли Одещини
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Атака "шахедів": у передмісті Одеси пошкоджено будинок, постраждав чоловік

Атака шахедів на Одещину 23 травня 2025 року

Російські окупанти атакували Одеський район безпілотниками.

Про це повідомив глава ОВА Олег Кіпер, передає Цензор.НЕТ.

"У передмісті Одеси пошкоджено приватний будинок, там постраждав чоловік. Медики надали йому всю необхідну допомогу.
Над ліквідацією наслідків ворожої атаки працюють всі відповідні служби", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

обстріл (28973) Одеська область (3273) Одеський район (181)


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