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Враг обстрелял из артиллерии Гуляйпольский район на Запорожье, двое раненых

Обстрелы Запорожской области

Утром 23 мая российские захватчики осуществили артобстрел Гуляйпольщины Запорожской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.

В результате обстрела разрушены помещения аграрного предприятия. Кроме того, ранения получили 63-летний мужчина и 52-летняя женщина. К счастью, их жизни ничего не угрожает - от госпитализации они отказались.

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Автор: 

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