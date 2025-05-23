Ворог обстріляв з артилерії Гуляйпільщину на Запоріжжі, двох людей поранено

Зранку 23 травня російські загарбники здійснили артобстріл Гуляйпільщини Запорізької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Внаслідок обстрілу зруйновані приміщення аграрного підприємства. Крім того, поранення дістали 63-річний чоловік і 52-річна жінка. На щастя, їхньому життю нічого не загрожує - від госпіталізації вони відмовилися.

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