925 16
Решений о следующей площадке для переговоров между Украиной и РФ пока нет, - Песков
В Кремле прокомментировали проведение второго раунда переговоров между Украиной и РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
"Решений и договоренностей относительно следующей площадки переговоров РФ и Украины пока нет", - сказал он.
По словам Пескова, площадку для переговоров не может выбирать одна сторона, для этого нужно согласие обеих стран.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ну, типу, не насідати на европу і тим більше на трампа.
а своєму бидлу, хай впарює що завгодно.
за це, ніхто не згадає сьомий рік і буде підтримувати фінансово і по можливості військово.
брешуть, ні?
київ достатньо русифіковане місто. навіть більше: на побутовому рівні, тотально русифіковане.
не побіжу, нікуди.