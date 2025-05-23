Решений о следующей площадке для переговоров между Украиной и РФ пока нет, - Песков

В Кремле прокомментировали проведение второго раунда переговоров между Украиной и РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Решений и договоренностей относительно следующей площадки переговоров РФ и Украины пока нет", - сказал он.

По словам Пескова, площадку для переговоров не может выбирать одна сторона, для этого нужно согласие обеих стран.

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