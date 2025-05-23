РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9306 посетителей онлайн
Новости переговоры с РФ
925 16

Решений о следующей площадке для переговоров между Украиной и РФ пока нет, - Песков

Переговоры Украины и РФ. Что говорят в Кремле

В Кремле прокомментировали проведение второго раунда переговоров между Украиной и РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Решений и договоренностей относительно следующей площадки переговоров РФ и Украины пока нет", - сказал он.

По словам Пескова, площадку для переговоров не может выбирать одна сторона, для этого нужно согласие обеих стран.

Читайте: Путин позже совершит визиты в Луганск и Донецк, - Песков

Автор: 

Песков Дмитрий (1923) россия (96018) переговоры с Россией (1118)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Де новина що портнова хочуть на Байковому кладовищі в Києві ховати?
показать весь комментарий
23.05.2025 12:41 Ответить
А шо ваш чорт в ватікані не хоче? Боіться шо згорить одразу як ступить на святу землю?? Бо ваше рпц то не церква то шось не для бога і не від бога!
показать весь комментарий
23.05.2025 12:46 Ответить
Італія також є підписантом ордеру на арешт Путіна, виданого Міжнародним судом у Гаазі
показать весь комментарий
23.05.2025 12:50 Ответить
Ватикан отдельное от Италии государство, правда в него еще как-то телепортировать надо(анклав и все такое).
показать весь комментарий
23.05.2025 12:55 Ответить
шоб попасти в Ватикан треба через аеропорт , а там його буде чекати поліція Італії
показать весь комментарий
23.05.2025 12:57 Ответить
куди не кінь кругом капкани можуть заарештувати пйуйла
показать весь комментарий
23.05.2025 12:47 Ответить
злиє язикі кажуть, що зе!поца дуже попросили протриматися до осені.
ну, типу, не насідати на европу і тим більше на трампа.
а своєму бидлу, хай впарює що завгодно.
за це, ніхто не згадає сьомий рік і буде підтримувати фінансово і по можливості військово.
брешуть, ні?
показать весь комментарий
23.05.2025 12:48 Ответить
А що осінню зміниться?
показать весь комментарий
23.05.2025 12:52 Ответить
Та невдовзі прийде осінь, Ми усі розбіжимося По русифікованих містах.
показать весь комментарий
23.05.2025 12:53 Ответить
мені знову пощастило.
київ достатньо русифіковане місто. навіть більше: на побутовому рівні, тотально русифіковане.
не побіжу, нікуди.
показать весь комментарий
23.05.2025 13:01 Ответить
Дедлайн зміниться. Зараз же експерти хором кажуть, що до осені протриматися - і вже тоді все, реальні умови для перемоги. От восени й зміниться дедлайн.
показать весь комментарий
23.05.2025 12:54 Ответить
Судячи з усього, брешуть. Реально ж - сильні санкції вводять, гарантії безпеки розробляють і скоро їх запровадять, зброї дають все більше і все сильнішу (ракети далекобійні ешелонами). Тому немає сенсу грати в ігри - цивілізований світ твердо вирішив задушити орків і допомогти Україні отримати рішучу перемогу в боротьбі за глобальну демократію.
показать весь комментарий
23.05.2025 12:53 Ответить
Найбільш результативний майданчик для переговорів то фронт.От тільки там ведуться переговори від яких щось залежить.Всі інші майданчики то місце для приємного часопроводження наших та їхніх державних мужів і можливість зайвий раз відчути і показати свою значимість...
показать весь комментарий
23.05.2025 12:54 Ответить
показать весь комментарий
23.05.2025 12:56 Ответить
Які нах#й переговори???😡
показать весь комментарий
23.05.2025 13:19 Ответить
пропоную майданчик на згарищах крумля.
показать весь комментарий
23.05.2025 20:14 Ответить
 
 