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Новини переговори з РФ
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Рішень щодо наступного майданчика для переговорів між Україною та РФ поки немає, - Пєсков

Переговори України та РФ. Що кажуть у Кремлі

У Кремлі прокоментували проведення другого раунду переговорів між Україною та РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Рішень та домовленостей щодо наступного майданчика переговорів РФ та України поки немає", - сказав він.

За словами Пєскова, майданчик для переговорів не може обирати одна сторона, для цього потрібна згода обох країн.

Читайте: Путін згодом здійснить візити до Луганська та Донецька, - Пєсков

Автор: 

Пєсков Дмитро (1676) росія (65829) переговори з Росією (1233)


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Де новина що портнова хочуть на Байковому кладовищі в Києві ховати?
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23.05.2025 12:41 Відповісти
А шо ваш чорт в ватікані не хоче? Боіться шо згорить одразу як ступить на святу землю?? Бо ваше рпц то не церква то шось не для бога і не від бога!
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23.05.2025 12:46 Відповісти
Італія також є підписантом ордеру на арешт Путіна, виданого Міжнародним судом у Гаазі
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23.05.2025 12:50 Відповісти
Ватикан отдельное от Италии государство, правда в него еще как-то телепортировать надо(анклав и все такое).
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23.05.2025 12:55 Відповісти
шоб попасти в Ватикан треба через аеропорт , а там його буде чекати поліція Італії
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23.05.2025 12:57 Відповісти
куди не кінь кругом капкани можуть заарештувати пйуйла
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23.05.2025 12:47 Відповісти
злиє язикі кажуть, що зе!поца дуже попросили протриматися до осені.
ну, типу, не насідати на европу і тим більше на трампа.
а своєму бидлу, хай впарює що завгодно.
за це, ніхто не згадає сьомий рік і буде підтримувати фінансово і по можливості військово.
брешуть, ні?
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23.05.2025 12:48 Відповісти
А що осінню зміниться?
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23.05.2025 12:52 Відповісти
Та невдовзі прийде осінь, Ми усі розбіжимося По русифікованих містах.
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23.05.2025 12:53 Відповісти
мені знову пощастило.
київ достатньо русифіковане місто. навіть більше: на побутовому рівні, тотально русифіковане.
не побіжу, нікуди.
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23.05.2025 13:01 Відповісти
Дедлайн зміниться. Зараз же експерти хором кажуть, що до осені протриматися - і вже тоді все, реальні умови для перемоги. От восени й зміниться дедлайн.
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23.05.2025 12:54 Відповісти
Судячи з усього, брешуть. Реально ж - сильні санкції вводять, гарантії безпеки розробляють і скоро їх запровадять, зброї дають все більше і все сильнішу (ракети далекобійні ешелонами). Тому немає сенсу грати в ігри - цивілізований світ твердо вирішив задушити орків і допомогти Україні отримати рішучу перемогу в боротьбі за глобальну демократію.
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23.05.2025 12:53 Відповісти
Найбільш результативний майданчик для переговорів то фронт.От тільки там ведуться переговори від яких щось залежить.Всі інші майданчики то місце для приємного часопроводження наших та їхніх державних мужів і можливість зайвий раз відчути і показати свою значимість...
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23.05.2025 12:54 Відповісти
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23.05.2025 12:56 Відповісти
Які нах#й переговори???😡
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23.05.2025 13:19 Відповісти
пропоную майданчик на згарищах крумля.
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23.05.2025 20:14 Відповісти
 
 