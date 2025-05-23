Рішень щодо наступного майданчика для переговорів між Україною та РФ поки немає, - Пєсков

У Кремлі прокоментували проведення другого раунду переговорів між Україною та РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Рішень та домовленостей щодо наступного майданчика переговорів РФ та України поки немає", - сказав він.

За словами Пєскова, майданчик для переговорів не може обирати одна сторона, для цього потрібна згода обох країн.

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