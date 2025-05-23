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Рішень щодо наступного майданчика для переговорів між Україною та РФ поки немає, - Пєсков
У Кремлі прокоментували проведення другого раунду переговорів між Україною та РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
"Рішень та домовленостей щодо наступного майданчика переговорів РФ та України поки немає", - сказав він.
За словами Пєскова, майданчик для переговорів не може обирати одна сторона, для цього потрібна згода обох країн.
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ну, типу, не насідати на европу і тим більше на трампа.
а своєму бидлу, хай впарює що завгодно.
за це, ніхто не згадає сьомий рік і буде підтримувати фінансово і по можливості військово.
брешуть, ні?
київ достатньо русифіковане місто. навіть більше: на побутовому рівні, тотально русифіковане.
не побіжу, нікуди.