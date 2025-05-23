Пентагон планирует понизить статус офиса, ответственного за политику в отношении Украины, - Defence News

Министерство обороны США рассматривает возможность снижения статуса офиса, который координирует политику в отношении Украины, России и Евразии.

Об этом сообщает Defence News со ссылкой на нескольких бывших американских и европейских чиновников, информирует Цензор.НЕТ.

В рамках более широкой реорганизации политического аппарата Пентагона этот офис планируют подчинить офису, ответственному за Европу и НАТО. Решение еще не окончательное, однако, по словам источников, оно может свидетельствовать об уменьшении приоритета украинского направления в будущей оборонной стратегии США.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Американско-Украинский фонд восстановления официально запущен, - Свириденко

Офис играл ключевую роль в формировании политики США после вторжения России в Украину в 2022 году и координировал военную помощь, превышающую 130 млрд долларов, из которых половину предоставили США. Именно этот офис был соорганизатором формата "Рамштайн", который объединил 50 стран.

Предыдущая руководительница офиса Лора Купер покинула пост в начале 2024 года. Сейчас структуру временно возглавляет карьерный служащий. Окончательное назначение нового помощника министра обороны по вопросам международной безопасности, которому подчиняется офис, ожидает утверждения Сенатом.

Хотя представители Пентагона пока не комментируют возможные кадровые сокращения, источники не исключают, что эти изменения могут быть связаны с политикой администрации Дональда Трампа, которая известна стремлением уменьшить поддержку Украины и переориентировать ресурсы на сдерживание Китая.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп угрожает ввести 50% пошлины на товары из Евросоюза