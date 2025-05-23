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Новости Отношения Украины и США
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Пентагон планирует понизить статус офиса, ответственного за политику в отношении Украины, - Defence News

сша,украина

Министерство обороны США рассматривает возможность снижения статуса офиса, который координирует политику в отношении Украины, России и Евразии.

Об этом сообщает Defence News со ссылкой на нескольких бывших американских и европейских чиновников, информирует Цензор.НЕТ.

В рамках более широкой реорганизации политического аппарата Пентагона этот офис планируют подчинить офису, ответственному за Европу и НАТО. Решение еще не окончательное, однако, по словам источников, оно может свидетельствовать об уменьшении приоритета украинского направления в будущей оборонной стратегии США.

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Офис играл ключевую роль в формировании политики США после вторжения России в Украину в 2022 году и координировал военную помощь, превышающую 130 млрд долларов, из которых половину предоставили США. Именно этот офис был соорганизатором формата "Рамштайн", который объединил 50 стран.

Предыдущая руководительница офиса Лора Купер покинула пост в начале 2024 года. Сейчас структуру временно возглавляет карьерный служащий. Окончательное назначение нового помощника министра обороны по вопросам международной безопасности, которому подчиняется офис, ожидает утверждения Сенатом.

Хотя представители Пентагона пока не комментируют возможные кадровые сокращения, источники не исключают, что эти изменения могут быть связаны с политикой администрации Дональда Трампа, которая известна стремлением уменьшить поддержку Украины и переориентировать ресурсы на сдерживание Китая.

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Автор: 

Пентагон (1467) США (27043) Украина (45001)


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Пентагон планує зниження статусу офісу
...анусу та пенісу...
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23.05.2025 17:01 Ответить
Все тепер остаточно сишиа мвв ці ніж партнерів ЄС та цивілізованого світу на диктаторів ну не всіх а тількі тих хто йому платить в кишеню Трампа і сімʼї. Оплатив і танцюй сишиа як хочеш ))))
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23.05.2025 17:08 Ответить
Та замовте вже партію московських пісюнів на алі-експрес, - та й смокчіть всім Пентагоном...
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23.05.2025 17:08 Ответить
ідіть всі нах...
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23.05.2025 17:35 Ответить
Це реальна відповідь США на обіцянки - цяцянки по військовій допомозі Україні взамін на відмову від володіння ЯЗ. Але земля кругла, панове ковбої. І пам'ять в українців добра.
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23.05.2025 19:34 Ответить
 
 