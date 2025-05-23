Пентагон планує зниження статусу офісу, відповідального за політику щодо України, - Defence News

Міністерство оборони США розглядає можливість зниження статусу офісу, який координує політику щодо України, Росії та Євразії.

Про це повідомляє Defence News із посиланням на кількох колишніх американських та європейських посадовців, інформує Цензор.НЕТ.

У рамках ширшої реорганізації політичного апарату Пентагону цей офіс планують підпорядкувати офісу, відповідальному за Європу і НАТО. Рішення ще не остаточне, однак, за словами джерел, воно може свідчити про зменшення пріоритету українського напрямку у майбутній оборонній стратегії США.

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Офіс відігравав ключову роль у формуванні політики США після вторгнення Росії в Україну у 2022 році та координував військову допомогу, що перевищує 130 млрд доларів, з яких половину надали США. Саме цей офіс був співорганізатором формату "Рамштайн", який об’єднав 50 країн.

Попередня очільниця офісу Лора Купер залишила посаду на початку 2024 року. Наразі структуру тимчасово очолює кар’єрний службовець. Остаточне призначення нового помічника міністра оборони з питань міжнародної безпеки, якому підпорядковується офіс, очікує затвердження Сенатом.

Хоча представники Пентагону поки не коментують можливі кадрові скорочення, джерела не виключають, що ці зміни можуть бути пов’язані з політикою адміністрації Дональда Трампа, яка відома прагненням зменшити підтримку України і переорієнтувати ресурси на стримування Китаю.

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