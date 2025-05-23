Украина готовится к участию в саммите "Группы семи" в Канаде, - Зеленский

Министерство иностранных дел Украины готовится к участию Украины в саммите в формате "Группы семи" (G7), который запланирован в Канаде в июне этого года.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

Глава государства рассказал, что 23 мая он заслушал доклад министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги относительно его задач.

"Первое: обеспечить дополнительное финансирование для производства артиллерии - снарядов. Результат есть - две трети средств уже обеспечены. Второе: дополнительное финансирование средств на производство дронов в Украине. Средства будут. Третье: мы готовимся к участию Украины в формате "Группы семи". Благодарю МИД за работу", - рассказал глава государства.

Напомним, что в июне этого года Канада будет принимать саммит лидеров "Группы семи" (G7).

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