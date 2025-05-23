Украина готовится к участию в саммите "Группы семи" в Канаде, - Зеленский
Министерство иностранных дел Украины готовится к участию Украины в саммите в формате "Группы семи" (G7), который запланирован в Канаде в июне этого года.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.
Глава государства рассказал, что 23 мая он заслушал доклад министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги относительно его задач.
"Первое: обеспечить дополнительное финансирование для производства артиллерии - снарядов. Результат есть - две трети средств уже обеспечены. Второе: дополнительное финансирование средств на производство дронов в Украине. Средства будут. Третье: мы готовимся к участию Украины в формате "Группы семи". Благодарю МИД за работу", - рассказал глава государства.
Напомним, что в июне этого года Канада будет принимать саммит лидеров "Группы семи" (G7).
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Сентимент щодо приєднання Альберти до США зростає. Проте лише 26% респондентів підтримують ідею, що Альберта стане незалежною країною, що свідчить про значну частину населення, яка заперечує цю концепцію. Уряд Альберти також розглядає можливість проведення референдуму для вивчення цієї можливості, що відображає триваючу дискусію в провінції.
Головне завчити написаний Литвиним текст і не пороти нічого від себе, щоб учасники саміту хоч щось зрозуміли.
сьомий рік, необраного зе!скомороха.
Адже розмова нашого імітатора "президента" з міністром через голову прем'єр-міністра - найтупіше порушення елементарних принципів керівництва. Але в зелених гнид все через дупу - і Кабмін, і Верховна Рада - дешеві декорації до ЄрмаЗеленського.
Цікаво - у Шмигаля є хоч якась мінімальна самоповага? Чи він таки реально кінчений слизняк?
Но приглашают для "мебели" - типа ты посиди в уголку, чтоб не сказали, что тебя не было.
Ох...ые дипломаты....