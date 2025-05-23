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Украина готовится к участию в саммите "Группы семи" в Канаде, - Зеленский

Зеленский об участии Украины в саммите Большой семерки

Министерство иностранных дел Украины готовится к участию Украины в саммите в формате "Группы семи" (G7), который запланирован в Канаде в июне этого года.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

Глава государства рассказал, что 23 мая он заслушал доклад министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги относительно его задач.

"Первое: обеспечить дополнительное финансирование для производства артиллерии - снарядов. Результат есть - две трети средств уже обеспечены. Второе: дополнительное финансирование средств на производство дронов в Украине. Средства будут. Третье: мы готовимся к участию Украины в формате "Группы семи". Благодарю МИД за работу", - рассказал глава государства.

Напомним, что в июне этого года Канада будет принимать саммит лидеров "Группы семи" (G7).

Читайте также: Трамп посетит Канаду для участия в саммите G7, - Белый дом

Автор: 

G7 (843) Зеленский Владимир (20734) Канада (2097) Сибига Андрей (473)


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Топ комментарии
+8
Готується чергова говорильня в стилі "щоб вода була гарячою - її треба підігріти"
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23.05.2025 21:32
+6
Це нелох вміє,головне кросівки нові
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23.05.2025 21:23
+5
Ішак і надалі мусолить свої срані саміти. Це тупориле чмо тільки те й робить, що товче воду в ступі.
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23.05.2025 22:17
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Наколядуй там балістичних ракет, бо ти дурний своє щось зробити.
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23.05.2025 21:23 Ответить
Наколядувать тим більше розуму нема.Тому,що самому працювати потрібно
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23.05.2025 21:24 Ответить
Він і не збирався ніколи щось не для себе робити
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23.05.2025 21:36 Ответить
Це нелох вміє,головне кросівки нові
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23.05.2025 21:23 Ответить
не факт що трампло дозволить бути присутніми на цьому саміті.
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23.05.2025 21:28 Ответить
Трамп приїде обов'язково, тому, що саміт "Групи семи" в Канаді відбудеться в самій проамериканській провінції Канади - Альберті. Трамп використає цей саміт для пропаганди 51го штату.

Сентимент щодо приєднання Альберти до США зростає. Проте лише 26% респондентів підтримують ідею, що Альберта стане незалежною країною, що свідчить про значну частину населення, яка заперечує цю концепцію. Уряд Альберти також розглядає можливість проведення референдуму для вивчення цієї можливості, що відображає триваючу дискусію в провінції.
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23.05.2025 23:03 Ответить
Воно так каже "готується", ніби для нього це чимось відрізняється від виступу на вечірньому шоу.
Головне завчити написаний Литвиним текст і не пороти нічого від себе, щоб учасники саміту хоч щось зрозуміли.
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23.05.2025 21:30 Ответить
Готується чергова говорильня в стилі "щоб вода була гарячою - її треба підігріти"
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23.05.2025 21:32 Ответить
Як завжди потужно від боневтіка
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23.05.2025 21:33 Ответить
це у 🤡 інформацій вибрик ...попередив ,шо хоче там бути ,добре для України як шо запросять , але можуть по місту і х...в напхати ,готуйся бубося ...
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23.05.2025 21:33 Ответить
Готується, але ж нє по сєньке шапка, це не клуб клоунів
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23.05.2025 21:41 Ответить
Сподіваюсь вони ж з коаліції дуже охочіх?
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23.05.2025 21:56 Ответить
суцільна брехня та імітація бурхливої діяльності.
сьомий рік, необраного зе!скомороха.
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23.05.2025 22:13 Ответить
лохторат вже звик до цього....
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23.05.2025 22:15 Ответить
Чергове підтвердження, що Шмигаль - затичка.
Адже розмова нашого імітатора "президента" з міністром через голову прем'єр-міністра - найтупіше порушення елементарних принципів керівництва. Але в зелених гнид все через дупу - і Кабмін, і Верховна Рада - дешеві декорації до ЄрмаЗеленського.

Цікаво - у Шмигаля є хоч якась мінімальна самоповага? Чи він таки реально кінчений слизняк?
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23.05.2025 22:16 Ответить
Ішак і надалі мусолить свої срані саміти. Це тупориле чмо тільки те й робить, що товче воду в ступі.
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23.05.2025 22:17 Ответить
Зеля переходит в состояние неуловимого Джо.
Но приглашают для "мебели" - типа ты посиди в уголку, чтоб не сказали, что тебя не было.
Ох...ые дипломаты....
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23.05.2025 23:27 Ответить
 
 