Україна готується до участі у саміті "Групи семи" в Канаді, - Зеленський
Міністерство закордонних справ України готується до участі України у саміті у форматі "Групи семи" (G7), який запланований у Канаді цього червня.
Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.
Глава держави розповів, що 23 травня він заслухав доповідь міністра закордонних справ України Андрія Сибіги щодо його завдань.
"Перше: забезпечити додаткове фінансування для виробництва артилерії – снарядів. Результат є – дві третини коштів уже забезпечені. Друге: додаткове фінансування коштів на виробництво дронів в Україні. Кошти будуть. Третє: ми готуємося до участі України у форматі "Групи семи". Дякую МЗС за роботу", - розповів очільник держави.
Нагадаємо, що в червні цьогоріч Канада прийматиме саміт лідерів "Групи семи" (G7).
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Сентимент щодо приєднання Альберти до США зростає. Проте лише 26% респондентів підтримують ідею, що Альберта стане незалежною країною, що свідчить про значну частину населення, яка заперечує цю концепцію. Уряд Альберти також розглядає можливість проведення референдуму для вивчення цієї можливості, що відображає триваючу дискусію в провінції.
Головне завчити написаний Литвиним текст і не пороти нічого від себе, щоб учасники саміту хоч щось зрозуміли.
сьомий рік, необраного зе!скомороха.
Адже розмова нашого імітатора "президента" з міністром через голову прем'єр-міністра - найтупіше порушення елементарних принципів керівництва. Але в зелених гнид все через дупу - і Кабмін, і Верховна Рада - дешеві декорації до ЄрмаЗеленського.
Цікаво - у Шмигаля є хоч якась мінімальна самоповага? Чи він таки реально кінчений слизняк?
Но приглашают для "мебели" - типа ты посиди в уголку, чтоб не сказали, что тебя не было.
Ох...ые дипломаты....