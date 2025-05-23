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Україна готується до участі у саміті "Групи семи" в Канаді, - Зеленський

Зеленський про участь України в саміті Великої сімки

Міністерство закордонних справ України готується до участі України у саміті у форматі "Групи семи" (G7), який запланований у Канаді цього червня.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

Глава держави розповів, що 23 травня він заслухав доповідь міністра закордонних справ України Андрія Сибіги щодо його завдань.

"Перше: забезпечити додаткове фінансування для виробництва артилерії – снарядів. Результат є – дві третини коштів уже забезпечені. Друге: додаткове фінансування коштів на виробництво дронів в Україні. Кошти будуть. Третє: ми готуємося до участі України у форматі "Групи семи". Дякую МЗС за роботу", - розповів очільник держави.

Нагадаємо, що в червні цьогоріч Канада прийматиме саміт лідерів "Групи семи" (G7).

Читайте також: Трамп відвідає Канаду для участі в саміті G7, - Білий дім

Автор: 

G-7 G7 (1045) Зеленський Володимир (24213) Канада (2213) Сибіга Андрій (479)


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Топ коментарі
+8
Готується чергова говорильня в стилі "щоб вода була гарячою - її треба підігріти"
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23.05.2025 21:32
+6
Це нелох вміє,головне кросівки нові
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23.05.2025 21:23
+5
Ішак і надалі мусолить свої срані саміти. Це тупориле чмо тільки те й робить, що товче воду в ступі.
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23.05.2025 22:17
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Наколядуй там балістичних ракет, бо ти дурний своє щось зробити.
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23.05.2025 21:23 Відповісти
Наколядувать тим більше розуму нема.Тому,що самому працювати потрібно
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23.05.2025 21:24 Відповісти
Він і не збирався ніколи щось не для себе робити
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23.05.2025 21:36 Відповісти
Це нелох вміє,головне кросівки нові
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23.05.2025 21:23 Відповісти
не факт що трампло дозволить бути присутніми на цьому саміті.
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23.05.2025 21:28 Відповісти
Трамп приїде обов'язково, тому, що саміт "Групи семи" в Канаді відбудеться в самій проамериканській провінції Канади - Альберті. Трамп використає цей саміт для пропаганди 51го штату.

Сентимент щодо приєднання Альберти до США зростає. Проте лише 26% респондентів підтримують ідею, що Альберта стане незалежною країною, що свідчить про значну частину населення, яка заперечує цю концепцію. Уряд Альберти також розглядає можливість проведення референдуму для вивчення цієї можливості, що відображає триваючу дискусію в провінції.
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23.05.2025 23:03 Відповісти
Воно так каже "готується", ніби для нього це чимось відрізняється від виступу на вечірньому шоу.
Головне завчити написаний Литвиним текст і не пороти нічого від себе, щоб учасники саміту хоч щось зрозуміли.
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23.05.2025 21:30 Відповісти
Готується чергова говорильня в стилі "щоб вода була гарячою - її треба підігріти"
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23.05.2025 21:32 Відповісти
Як завжди потужно від боневтіка
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23.05.2025 21:33 Відповісти
це у 🤡 інформацій вибрик ...попередив ,шо хоче там бути ,добре для України як шо запросять , але можуть по місту і х...в напхати ,готуйся бубося ...
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23.05.2025 21:33 Відповісти
Готується, але ж нє по сєньке шапка, це не клуб клоунів
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23.05.2025 21:41 Відповісти
Сподіваюсь вони ж з коаліції дуже охочіх?
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23.05.2025 21:56 Відповісти
суцільна брехня та імітація бурхливої діяльності.
сьомий рік, необраного зе!скомороха.
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23.05.2025 22:13 Відповісти
лохторат вже звик до цього....
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23.05.2025 22:15 Відповісти
Чергове підтвердження, що Шмигаль - затичка.
Адже розмова нашого імітатора "президента" з міністром через голову прем'єр-міністра - найтупіше порушення елементарних принципів керівництва. Але в зелених гнид все через дупу - і Кабмін, і Верховна Рада - дешеві декорації до ЄрмаЗеленського.

Цікаво - у Шмигаля є хоч якась мінімальна самоповага? Чи він таки реально кінчений слизняк?
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23.05.2025 22:16 Відповісти
Ішак і надалі мусолить свої срані саміти. Це тупориле чмо тільки те й робить, що товче воду в ступі.
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23.05.2025 22:17 Відповісти
Зеля переходит в состояние неуловимого Джо.
Но приглашают для "мебели" - типа ты посиди в уголку, чтоб не сказали, что тебя не было.
Ох...ые дипломаты....
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23.05.2025 23:27 Відповісти
 
 