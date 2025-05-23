Україна готується до участі у саміті "Групи семи" в Канаді, - Зеленський

Міністерство закордонних справ України готується до участі України у саміті у форматі "Групи семи" (G7), який запланований у Канаді цього червня.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

Глава держави розповів, що 23 травня він заслухав доповідь міністра закордонних справ України Андрія Сибіги щодо його завдань.

"Перше: забезпечити додаткове фінансування для виробництва артилерії – снарядів. Результат є – дві третини коштів уже забезпечені. Друге: додаткове фінансування коштів на виробництво дронів в Україні. Кошти будуть. Третє: ми готуємося до участі України у форматі "Групи семи". Дякую МЗС за роботу", - розповів очільник держави.

Нагадаємо, що в червні цьогоріч Канада прийматиме саміт лідерів "Групи семи" (G7).

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