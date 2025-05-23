В течение суток враг провел 39 штурмовых действий на Курском направлении, - Генштаб ВСУ

С начала этих суток, по состоянию на 22:00, на фронте произошло 150 боестолкновений.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Враг нанес один ракетный и 50 авиационных ударов, применили две ракеты и сбросили 80 КАБ. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 1291 дрон-камикадзе и осуществили 4204 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении сегодня враг трижды атаковал в районах населенных пунктов Волчанск, Каменка и Двуречная.

На Купянском направлении противник совершил пять атак на позиции наших защитников в районах Колесниковки, Кругляковки и Загрызово, до сих пор бои продолжаются в двух локациях.

Боевые действия на Донетчине

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 16 раз атаковали неподалеку от населенных пунктов Новое, Новомихайловка, Зеленая Долина, Торское, Грековка, Ямполовка и в сторону Григорьевки и Белогоровки. Пять боестолкновений не утихают до сих пор.

Две из трех атак отразили наши защитники на Краматорском направлении, враг шел вперед вблизи Курдюмовки и в сторону Белой Горы, продолжается бой.

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На Торецком направлении россияне 20 раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали в районах населенных пунктов Романовка, Озаряновка, Крымское, Дружба и Торецк. Наши защитники успешно отразили 18 атак, бои продолжаются.

С начала этих суток на Покровском направлении россияне 45 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку населенных пунктов Шевченко Первое, Миролюбовка, Елизаветовка, Малиновка, Лисовка, Удачное, Новониколаевка, Троицкое, Котляровка и Андреевка, до сих пор продолжаются шесть боестолкновений. Сегодня на этом направлении было обезврежено 403 оккупанта, 237 из них - безвозвратно. Также уничтожено семь боевых бронированных машин, 14 автомобилей, 40 мотоциклов, одну самоходную артиллерийскую установку 2С1, одно орудие, миномет, 13 БпЛА, генератор, два пункта управления и одну антенну БпЛА. Кроме того, повреждены танк, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, восемь мотоциклов, два орудия и миномет противника.

На Новопавловском направлении украинские подразделения остановили 18 вражеских штурмовых действий вблизи населенных пунктов Новополь, Зеленое Поле, Вольное Поле, Богатырь, Веселое, Бурлацкое и в направлении Отрадного, еще девять боестолкновений продолжаются до сих пор.

Боевые действия на юге

На Ореховском направлении оккупанты пять раз пытались идти вперед на позиции наших подразделений в районе Степного и в направлении Новоданиловки, получили отпор.

На Приднепровском направлении враг имел две тщетные попытки атаковать украинские укрепления.

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Операция ВСУ на Курщине

Силы обороны Украины продолжают сдерживать противника на Курском направлении, где захватчик в течение суток провел 39 штурмовых действий на позиции украинских подразделений, четыре боестолкновения продолжаются до сих пор. Враг нанес шесть авиационных ударов, сбросив при этом десять управляемых бомб, и осуществил 239 артиллерийских обстрелов, 12 из которых - из реактивных систем залпового огня.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.