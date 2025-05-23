Протягом доби ворог провів 39 штурмових дій на Курському напрямку, - Генштаб ЗСУ
Від початку цієї доби, станом на 22:00, на фронті відбулося 150 боєзіткнень.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.
Ворог завдав одного ракетного та 50 авіаційних ударів, застосували дві ракети та скинули 80 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1291 дрон-камікадзе та здійснили 4204 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.
Бойові дії на Харківщині
На Харківському напрямку сьогодні ворог тричі атакував в районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка та Дворічна.
На Куп’янському напрямку противник здійснив п’ять атак на позиції наших оборонців у районах Колісниківки, Кругляківки та Загризового, досі бої тривають у двох локаціях.
Бойові дії на Донбасі
На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники 16 разів атакували неподалік населених пунктів Нове, Новомихайлівка, Зелена Долина, Торське, Греківка, Ямполівка та в бік Григорівки й Білогорівки. П’ять боєзіткнень не вщухають до цього часу.
Дві з трьох атак відбили наші захисники на Краматорському напрямку, ворог йшов вперед поблизу Курдюмівки та в бік Білої Гори, триває бій.
На Торецькому напрямку росіяни 20 разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували в районах населених пунктів Романівка, Озарянівка, Кримське, Дружба та Торецьк. Наші оборонці успішно відбили 18 атак, бої тривають.
Від початку цієї доби на Покровському напрямку росіяни 45 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Шевченко Перше, Миролюбівка, Єлизаветівка, Малинівка, Лисівка, Удачне, Новомиколаївка, Троїцьке, Котлярівка та Андріївка, до цього часу тривають шість боєзіткнень. Сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 403 окупанти, 237 з них — безповоротно. Також знищено сім бойових броньованих машин, 14 автомобілів, 40 мотоциклів, одну самохідну артилерійську установку 2С1, одну гармату, міномет, 13 БпЛА, генератор, два пункти управління та одну антену БпЛА. Крім того, пошкоджено танк, бойову броньовану машину, чотири автомобілі, вісім мотоциклів, дві гармати та міномет противника.
На Новопавлівському напрямку українські підрозділи зупинили 18 ворожих штурмових дій поблизу населених пунктів Новопіль, Зелене Поле, Вільне Поле, Багатир, Веселе, Бурлацьке та в напрямку Одрадного, ще дев’ять боєзіткнень тривають дотепер.
Бойові дії на півдні
На Оріхівському напрямку окупанти п’ять разів намагалися йти вперед на позиції наших підрозділів в районі Степового та в напрямку Новоданилівки, отримали відсіч.
На Придніпровському напрямку ворог мав дві марних спроби атакувати українські укріплення.
Операція ЗСУ на Курщині
Сили оборони України продовжують стримувати противника на Курському напрямку, де загарбник протягом доби провів 39 штурмових дій на позиції українських підрозділів, чотири боєзіткнення тривають дотепер. Ворог завдав шість авіаційних ударів, скинувши при цьому десять керованих бомб, та здійснив 239 артилерійських обстрілів, 12 з яких – із реактивних систем залпового вогню.
На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.
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Противник опублікував кадри демонстрації прапорів у західній, північній, центральній та східній частинах населеного пункту Одрадне, у напрямку якого останніми днями точилися бої. На карту попередньо додано просування противника на глибину до 5.4 км на ділянці площею до 21 км². Повна конфігурація фронту на уточненні.
Далі російські війська продовжать штурмувати у напрямку населеного пункту Комар, захоплення якого дозволить посилити тиск у напрямку Новопавлівки (Дніпропетровська область).
Костянтинівський напрямок:
Після закріплення в районі балки на південь від населеного пункту Попів Яр російські війська просунулися в районі ферми, розташованої на захід від балки, і вздовж ряду лісосмуг на глибину до 2.65 км на ділянці площею до 5.3 км².
Бої йдуть південніше Попового Яру і в напрямку Полтавки, розташованої на схід від Попового Яру."