Россия сможет воевать еще минимум 2 года при нынешнем уровне потерь. В этом году армия РФ получит 1500 танков и 3000 бронемашин, - Каволи. ИНФОГРАФИКА

Командующий вооруженными силами США в Европе генерал Кристофер Каволи в одном из своих выступлений в начале апреля очертил, что в 2025 году армия РФ должна получить 1500 танков и 3000 бронемашин различных типов, очевидно восстановленных, модернизированных и изготовленных суммарно. Из чего следует, что Россия сможет вести боевые действия даже при нынешнем уровне потерь еще минимум 2 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в публикации издания War on the Rocks.

Авторы отмечают, что в течение 2024 года российская промышленность была способна производить по 250 тысяч снарядов в месяц, и этот темп сохранится и в 2025 году. При этом можно сравнить, что промышленность США сейчас способна производить в среднем лишь по 30 тысяч снарядов в месяц, промышленность Европы - 80 тысяч снарядов в месяц.

Критичность преимущества РФ по мобилизационному ресурсу выглядит так - даже в 2035 году страна-агрессор будет иметь от 20 до 45 миллионов мужчин призывного возраста, что существенно больше даже от текущего показателя по населению Украины в целом.

Что касается экономических перспектив страны-агрессора, то они выглядят так. Осенью 2025 года Кремлю придется "закручивать гайки" и сокращать финансирование социального сектора, что может создать определенного уровня внутреннюю напряженность. Но это может как раз упростить рашистам процесс вербовки нового персонала в армию.

Кроме того, даже показатель в 40% затрат государственного бюджета только на военные расходы может оказаться не настолько критическим для самого Кремля, чтобы привести к внутриполитической дестабилизации РФ. Потому что если вспоминать исторические параллели, то СССР в 1980-хх годах дошел до уровня более 20% от общего ВВП, и уже только после этого начали накапливаться те экономические проблемы, которые окончательно похоронили советскую империю.

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