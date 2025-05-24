Россия сможет воевать еще минимум 2 года при нынешнем уровне потерь. В этом году армия РФ получит 1500 танков и 3000 бронемашин, - Каволи. ИНФОГРАФИКА
Командующий вооруженными силами США в Европе генерал Кристофер Каволи в одном из своих выступлений в начале апреля очертил, что в 2025 году армия РФ должна получить 1500 танков и 3000 бронемашин различных типов, очевидно восстановленных, модернизированных и изготовленных суммарно. Из чего следует, что Россия сможет вести боевые действия даже при нынешнем уровне потерь еще минимум 2 года.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в публикации издания War on the Rocks.
Авторы отмечают, что в течение 2024 года российская промышленность была способна производить по 250 тысяч снарядов в месяц, и этот темп сохранится и в 2025 году. При этом можно сравнить, что промышленность США сейчас способна производить в среднем лишь по 30 тысяч снарядов в месяц, промышленность Европы - 80 тысяч снарядов в месяц.
Критичность преимущества РФ по мобилизационному ресурсу выглядит так - даже в 2035 году страна-агрессор будет иметь от 20 до 45 миллионов мужчин призывного возраста, что существенно больше даже от текущего показателя по населению Украины в целом.
Что касается экономических перспектив страны-агрессора, то они выглядят так. Осенью 2025 года Кремлю придется "закручивать гайки" и сокращать финансирование социального сектора, что может создать определенного уровня внутреннюю напряженность. Но это может как раз упростить рашистам процесс вербовки нового персонала в армию.
Кроме того, даже показатель в 40% затрат государственного бюджета только на военные расходы может оказаться не настолько критическим для самого Кремля, чтобы привести к внутриполитической дестабилизации РФ. Потому что если вспоминать исторические параллели, то СССР в 1980-хх годах дошел до уровня более 20% от общего ВВП, и уже только после этого начали накапливаться те экономические проблемы, которые окончательно похоронили советскую империю.
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Згадати хоча б їх знамените пророцтво про перемогу рашки за 3 дні.
в них ось ось закінчаться ракети і все інше
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а крім п.здІти і пИз.ити вони щось вміють?
Бо той папірець, з якого він це озвучив, явно писався на болотах.
Московія вжЕ програла.. але у заспаного-заляканого Цивілізованого Світу у голові не уклАдується, що Сосія може програти.. а це ***** та його свинособак надихає на нові пабЄдИ, по кілька метрів на день ціною у тисячі життів його дебілів та невпиннообвислий бюджет подихаючої недоімперії..
пояснювати щось глибше цЕ тим, хто живе та радіє "щойновкраденим смартфоном-унітазом (тією стрьомною миттю "щастя")", нема сенсу..
Як і в Україні п'яти , ще півмільйона максимум.
Бо мобрезерв не рахується ,як звикли дурні, кількістю чоловіків на калькуляторі
На офіцера потрібно вчитися 5 років - а потім потрібно практичний багаторічний досвід . І це навіть для військ по стандартам НАТО - де солдати мають бути відносно самостійні. А в московській армії - молодші офіцери - це "скрєпа" ,без якої солдати - це просто юрба .
В нас по личках презідєнт - головнокомандуючий - а по факту навіть не служив. Але "планірує" курські операції...
Тому по факту є велика нестача кваліфікованого молодшого командного складу . а фактично - ненавчені люди після вузів ,як по паперам закривають посади ...
А військова справа потребує ще більшої кваліфікації .
Те що назначають не маючих базової військової освіти - це біда . Бо для командирів великих з'єднань -обов'язково потрібне серйозне навчання. Без цього - ніц серйозного не буде.
Ні Білецький , ні Редіс ні в яке порівняння не йдуть з стратегічним баченням Залужного - а він вчився і закордоном в тому числі
Знаєте різницю в управлінні та вимоги до офіцерів по стандартах НАТО і московії?
Московсько-радянська система - абсолютна вертикаль - солдати мають сліпо чекати наказу, ініціатива - наказуєма . Тому такі солдати не можуть діяти ефективно самостійно - і обовяково мусять мати офіцера . Це один з прикладів.
Тепер 20/4,7 = 4,25.
Тобто, якщо напараші є резерв в 20 млн, то в Україні є резерв в 4,5 млн. - тобто ще 5 армій що зараз на лінії зіткнення.
Так що війна далека від закінчення, згідно статистики натівських "експертів".
Я вже не кажу ,що знов міністр фінансів сказв ,що не вистачає на армію 500 мільярдів . А ще додатково півмільйона в армію - це плюс мільярди видатків і мінус міляьрди доходів..
В Болгарії в 1 світову мобілізували 30 % чоловічого населення і через пару місяців вони каптіулювали через брак фінансів та ресурсів.
ЯКЩО виникне потреба мобілізувати ВСІХ сантехніків - то Україна ЦЕ ЗРОБИТЬ - зрозумів нє? Бо на кону саме існування сантехніків та їх сімей.
Кулі що толку в справній каналізації коли ліліпутін вбиває сімю сантехніка.
Всі ці прогнози взяті зі стелі на основі другої світової війни - що наперед неправдиво.
Давай візьмемо війну з Наполеоном і будем прогнозувати сьогодення...
... або столітню віну або "білої та червоної троянд".
Проблема таких "експертів" у житті минулим, а не сьогоднішніми реаліями.
Хочеш чисту країну ліліпутіну залишити?
Про що ти взагалі мелеш?
Давай більш серйозні аргументи.
... або що саме ймовірно - війна буде буксувати поки у кацапів не закінчаться ресурси її продовжувати - після цього росію накриє смута, так Україна переможе.
Чому саме цей варіант самий ймовірний - тому що здійснити геноцид 30 мільйонів це ТЕХНІЧНО неможливо. сралін чи пол-пот чи художник максимально за рік здійснювали геноцид не більше пів-мільйона людей.
тож писати про те, що в України немає чи не вистачить ресурсів - це дуже недалекоглядно.
почитай краще цікаву добірку новин з Білого дому:
САНКЦІЙНІ МАНЕВРИ.
Вчора Президент США Трамп провів нараду присвячену "Міжнародному становищу у світі". На нараді були присутні Віце-Президент Венс, Держсекретар США Рубіо, Спецпредставник Келлог та іншію Був відсутній Спецпредставник Уіткофф, котрий проводив переговори з Іраном. Нарада проводилася в тому числі ще й тому, що Держсекретар США отримав від Лаврова "відверто хамського по тону та зневажливого до політики США та миротворчих зусиль Президента Трампа по змісту листа, у якому той проінформував Рубіо про "ключові положення які рф включить до "Меморандуму" який запропонує підписати Україні". Перераховувати стандартні мантри путіна немає ніякого сенку - там практично повне повторення ультиматуму путіна який той оголосив Україні через Мединського. Також Лавров заявив, що "Україна не має жодного права вказувати нам, кого вони бажають бачити на переговорах від російської сторони та відкинув прохання Держсекретаря США триденної давності про виключення Мединського зі складу російської делегації.
На нараді Держсекретар США "обережно наполягав на необхідності підсилення санкційного тиску на рф".
Держсекретар США заявив, що "путін абсолютно очевидно не бажає рахуватися з нашими інтересами та зусиллями і ми повинні почати діяти якомога скоріше в "українському питанні", бо ми, очевидно, втрачаємо авторитет у світі".
Держсекретар США заявив, що "ми стрімко наближаємося до моменту, коли нам доведеться вирішувати питання підтримки України зброєю".
Держсекретар США запропонував Президенту Трампу дочекатися офіційної обміну варіанту "Меморандуму" між Україною та рф після чого швидко організувати переговори між делегаціями двох країн і, у разі майже неминучого провалу таких переговорів, "приймати принципове рішення у санкційному питанні".
Держсекретаря США несподівано підтримав Віце-Президент Венс, який попросив Трампа не відмовлятися від своїх миротворчіх зусиль, не виводити США з переговорів по "Українському питанню", проте "продемонструвати путіну нашу безумовну силу яку той відверто зневажає та не вірить, схоже, взагалі у її існування".
Президент США неохоче визнав "малу волю до компромісів путіна" та заявив своїм підлеглим, що "хоче дочекатися результатів переговорів між Україною та рф перед тим, як приймати рішення".
Президент США неохоче заявив, що "нам, напевно, доведеться підтримати Україну, бо ще одного афганської ганьби США під моїм керівництвом бути не може". Конкретики - яка буде можлива підтримка, на сьогодні немає, існують запропоновані Келлогом та Рубіо чотири варіанти її, всі вони передані на розгляд Президента США.
Президент США заявив, що Спікер Конгресу Джонсон та Лідер більшості у Сенаті Тун "Погодилися притримати Конгрес" у .питанні підвищення санкційного тиску на рф, проте повідомили, що довго чинити опір волі більшості конгресменів в "українському питанні" вони не зможуть.
Підсумок наради.
Президент США до останнього буде чинити спротив у питанні введення санкцій проти рф, проте, як і у першу свою каденцію, буде вимушений врешті решт "неохоче підтримати" хоча б мінімальний тих об'єм. У нашому відділі ходять вперті чутки про те, що з табору Трампа почався відтік прихильників, а той же Маск, якого фактично використали як разовий презерватив, веде переговори з демократами про підтримку тих на виборах. Що буде далі? Нікому не ясно. Але опозиція, причому глобальна "союзницька" на міжнародній арені, а також вже й на внутрішньополітичній, повинні примусити Президента США або діяти "з позиції сили" по відношенню до рф, або всі разом проблеми його політики можуть призвести республіканців до грандіозного провалу на майбутніх довиборах і врешті решт виборах У Конгрес.
Після того ,як гівно з прорваної каналізації поллється тобі в квартиру і ти зрозумієш - що втонути від гівна або захворіти від їх випарів і здохнути в лікарні - до якої не доїдеш бо не буде таксиста чи водія автобуса ,- а в самій лікарні лікарів - в тебе більше шансів чим бути окупованим можливо переглянеш.
Хоча якщо посидиш тиждень без води , електрики та їжі - то я думаю в голові трохи звільниться місця від дебілопатріотизму для здорового глузду...
Якщо не впораєшся доведеться срати на вулиці. з водою так само. Даунецьк так живе частково дванадцять років, а мобікі там досі є.
Це вже не кажучи про те що переважна більшість списаних навіть по стану здоров'я повертається в економіку.
Про списаних по сімейному стану, по віку і про сзчшників і казати нема чого.
По факту з економіки випадають тільки загиблі і тяжкі інваліди (лежачі, ампутація обох верхніх кінцівок і т.п ).
Тобто я не буду здивований якщо тисоплави і інші зйобкі нанесли ринку праці більше шкоди за русню на фронті.
Розвантажувати мішки з цементом європейці будуть ?
Замок якщо заклинить в дверях - ви баблом відкривати будете?
В історії повне прикладів - коли країни капітулювали не тому ,що програвали на полі бою - а тому, що в тилу не було кому працювати . Хліб та їжа по талонам . Відсутність електрики ,води ,каналізації . Це все не само собою робиться - це все зав'язано на чоловіках .
Ви можете збільшити зарплату втричі - але це не допоможе людині бути в трьох місцях одночасно - бо людина наприклад не може зробити чисто фізично та по часу кваліфіковану роботу трьох людей в різних місцях
І мобілізують нас в першу чергу - не чиновників та силовиків ,а саме робітничі професії.
Я вже не кажу про відсутність по селах - трактористів та комбайнерів . І відсутність там чоловіків в принципі . А це для села - колапс . А отже проблема з продуктами.
Ви до речі не хочете поїхати в агрофірму працювати ? ні ? Так от бажаючих мало .
Ви живете в космічному світі - де лише роботи,технології ,інтернет та гроші виконують все .
Ні це не так - в багатьох сферах працюють люди. І якщо їх не стане ніякий робот вам не прочистить каналізацію і не поміняє підшипник в полі. І гроші ніг та рук не мають і викрутку з шурупокрутом не тримають...
Є офф статистика кацапії та України - про яку я написав: 140 млн та 30 млн.
Це з врахуванням всього тобою написаного.
Не натягуй сову на глобус.
На январь, 2025 численность населения в России составляла 146 028 325 чел. Уменьшение по сравнению с предыдущим периодом составило -175 288 чел.
по факту - менше 140 млн., бо росстат любить дописувати всяку хрень типу мігрантів.
В Україні 30 мільйонів - це як угорщина, словаччина, чехія та "хвостик" разом.
Це дуже багато - таку кількість ліліпутіну не здолати.
Что еще сказал Шойгу?https://meduza.io/feature/2023/12/19/shoygu-publichno-otchitalsya-pered-putinym-o-tom-chto-rossiyskaya-armiya-samaya-boesposobnaya-v-mire Шойгу публично отчитался перед Путиным о том, что «российская армия - самая боеспособная в мире» Что сказал министр обороны РФ - и что об этом думает наш отдел «Разбор»
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Эксперт по оборонной политике России Павел Лузин в разговоре с изданием высказал мнение, что в действительности российский ВПК способен выпускать около 30 полностью новых танков в год. В остальных случаях России приходится прибегать к использованию уже имеющейся на складах техники
"Є в Лондоні така аналітична організація під назвою "Rusi". Там працюють дуже кваліфіковані фахівці. Вони глибоко в темі з приводу російської агресії в Україні. Часто цитується один із них. Це Джек Уотлінг.
І ось вони зробили аналітичний матеріал, оцінюючи, чи "можливий найближчим часом переломний момент, коли росія зламається і стане нездатною вести ефективні бойові дії, і якщо це можливо, то коли це станеться".
Відповідаючи на це питання, Джек Уотлінг стверджує наступне:
"росія прагнутиме активізувати наступальні операції, щоб посилити тиск під час переговорів, але цей тиск не може зберігатися нескінченно.
Російські запаси військової техніки, що залишилися від радянських часів, будуть вичерпані до середини цієї осені. Це означає, що здатність росії заповнити втрати повністю залежатиме від того, що вона зможе виробляти з нуля.
Таким чином, якщо західні союзники зможуть зберегти та посилити тиск щодо ослаблення російської економіки, а українські війська не дозволять росії досягти меж Донецької області до Різдва, то москва зіткнеться із важким вибором щодо тих втрат, які вона готова буде зазнати для продовження війни на виснаження.
За таких умов рашисти зможуть перейти від "потьомкінських переговорів" до реальних переговорів", - таке резюме професора Джека Уотлінга."
**...ть, як кучно на одному форумі зібралися "стратєги" у країні, яка крім кукуризи й ріпака нічого не виробляє, яка не здатна за три роки великої війни виробити примітивної міни, яка ще існує лише тому, що "тупиє натавскіє хєнєрали" вчасно дали зброї, розвідувальних відомостей й купу бабла, аби утримувати усіх вчителів-пенсіонерів...
Якщо кацапи окупують Україну, то ці дятли будуть приречені 🤦🤦🤦