Росія зможе воювати ще мінімум 2 роки при нинішньому рівні втрат. Цього річ армія РФ отримає 1500 танків і 3000 бронемашин, - Каволі. ІНФОГРАФІКА

Командувач збройних сил США в Європі генерал Крістофер Каволі в одному зі своїх виступів на початку квітня окреслив, що у 2025 році армія РФ має отримати 1500 танків та 3000 бронемашин різних типів, вочевидь відновлених, модернізованих та виготовлених сумарно. З чого випливає, що Росія зможе вести бойові дії навіть при нинішньому рівні втрат ще мінімум 2 роки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у публікації видання War on the Rocks.

Автори зазначають, що протягом 2024 року російська промисловість була здатна виготовляти по 250 тисяч снарядів на місяць, і цей темп збережеться і у 2025 році. При цьому можна порівняти, що промисловість США наразі здатна виготовляти в середньому лише по 30 тисяч снарядів на місяць, промисловість Європи - 80 тисяч снарядів на місяць.

Критичність переваги РФ по мобілізаційному ресурсу виглядає так - навіть в 2035 році країна-агресор матиме від 20 до 45 мільйонів чоловіків призивного віку, що суттєво більше навіть від поточного показника по населенню України загалом.

Що стосується економічних перспектив країни-агресора, то вони виглядають так. Восени 2025 року Кремлю доведеться "закручувати гайки" та скорочувати фінансування соціального сектору, що може створити певного рівня внутрішню напруженість. Але це може якраз спростити рашистам процес вербування нового персоналу у військо.

Окрім того, навіть показник у 40% затрат державного бюджету лише на воєнні видатки може виявитись не настільки критичним для самого Кремля, щоб привести до внутрішньополітичної дестабілізації РФ. Бо якщо згадувати історичні паралелі, то СРСР у 1980-хх роках дійшов до рівня понад 20% від загалом ВВП, і уже тільки після того почали накопичуватись ті економічні проблеми, які остаточно поховали радянську імперію.

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