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Новини РФ збільшує виробництво зброї
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Росія зможе воювати ще мінімум 2 роки при нинішньому рівні втрат. Цього річ армія РФ отримає 1500 танків і 3000 бронемашин, - Каволі. ІНФОГРАФІКА

Командувач збройних сил США в Європі генерал Крістофер Каволі в одному зі своїх виступів на початку квітня окреслив, що у 2025 році армія РФ має отримати 1500 танків та 3000 бронемашин різних типів, вочевидь відновлених, модернізованих та виготовлених сумарно. З чого випливає, що Росія зможе вести бойові дії навіть при нинішньому рівні втрат ще мінімум 2 роки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у публікації видання War on the Rocks.

Автори зазначають, що протягом 2024 року російська промисловість була здатна виготовляти по 250 тисяч снарядів на місяць, і цей темп збережеться і у 2025 році. При цьому можна порівняти, що промисловість США наразі здатна виготовляти в середньому лише по 30 тисяч снарядів на місяць, промисловість Європи - 80 тисяч снарядів на місяць.

Інфографіка

Критичність переваги РФ по мобілізаційному ресурсу виглядає так - навіть в 2035 році країна-агресор матиме від 20 до 45 мільйонів чоловіків призивного віку, що суттєво більше навіть від поточного показника по населенню України загалом.

Що стосується економічних перспектив країни-агресора, то вони виглядають так. Восени 2025 року Кремлю доведеться "закручувати гайки" та скорочувати фінансування соціального сектору, що може створити певного рівня внутрішню напруженість. Але це може якраз спростити рашистам процес вербування нового персоналу у військо.

Окрім того, навіть показник у 40% затрат державного бюджету лише на воєнні видатки може виявитись не настільки критичним для самого Кремля, щоб привести до внутрішньополітичної дестабілізації РФ. Бо якщо згадувати історичні паралелі, то СРСР у 1980-хх роках дійшов до рівня понад 20% від загалом ВВП, і уже тільки після того почали накопичуватись ті економічні проблеми, які остаточно поховали радянську імперію.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Не лише ракети: Росія нарощує виробництво танків, артилерії, вибухівки, БпЛА та авіації, - The Economist

Автор: 

бойові дії (4014) Каволі Крістофер (61) війна в Україні (4546)


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Топ коментарі
+18
Натівські хенерали найкращі в світі прогнозьори і аналітики.
Згадати хоча б їх знамените пророцтво про перемогу рашки за 3 дні.
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24.05.2025 10:34
+12
ми віримо лише муданову... просто треба лише трішки бл почекати

в них ось ось закінчаться ракети і все інше

26 грудня 2022р. «Два-три рази, і вони закінчаться взагалі» - Буданов про те, скільки ракет має Росія для масованих ударів по Україні

У росії закінчаться «інструменти війни» до кінця весни, - Буданов
05 березня 2023

Буданов заявив, що українські війська скоро увійдуть до Криму
28.07.2023
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24.05.2025 10:35
+8
Ну нам в Украине такие вещи читать не стоит в принципе. Потому что там написан бред сидоровой кобылы в принципе. Нужно это рассматривать в разрезе того что это нужно чтобы пугать Европу - возможно она обосрется и начнет заниматься оборонкой вместо того чтобы гладить по пятой точке нелегальных мигрантов. С живой силой в рашке все относительно неплохо - если они проведут новую мобилизацию. Правда это катастрофически ударит по их экономике, те кто хотел пойти по повестке - уже пошли. Остальные или снова побегут через границу или спрячутся в подвале у тещи. 200-300 тысяч наберут, а потеряют в реальной экономике пару миллионов самых трудоспособных. Именно поэтому они до сих пор мобилизацию не проводят, поняли и просчитали что дорогие наемники дешевле чем бесплатные рабы получаются. Хотя уже и за деньги желающие заканчиваются, а тюрьмы уже основательно подмели. Можно сколько угодно надувать щеки но грамотных ОСИНТеров не обманешь - на площадках хранения техники уже почти пусто, то что осталось - находится в отвратительном техническом состоянии, и требует уже не восстановительного - а капитального ремонта, что не очень то отличается по сложности и времени от постройки нового. По артиллерии - количество потерь превышает количество снятого с хранения и переданного в войска, тем более что чем дальше тем более старые системы передаются, которые в современной войне совершенно неактуальны. Например гаубица д1 с максимальной дальностью стрельбы в 12 км - что позволяет такое орудие уничтожить в современной войне чем угодно - даже простейшим ФПВ дроном. Количество снарядов которые производятся - они увеличить не могут. Да, 2 миллиона это 2 миллиона, но в 22 году когда у них был безлимит и по снарядам и по более менее современным орудиям - они выпустили может 10, а может и 15 миллионов снарядов. Те же корейцы продают им свои старые снаряды, и запасы их тоже не бесконечны. 5 миллионов новых снарядов Корея производить в год не может. И так куда ни коснись. Понятно что нельзя относится к рашке шапкозакидательски, но есть явные тенденции в ухудшении их армии.
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24.05.2025 11:01
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фантазіі фарят'єва
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24.05.2025 10:32 Відповісти
Натівські хенерали найкращі в світі прогнозьори і аналітики.
Згадати хоча б їх знамените пророцтво про перемогу рашки за 3 дні.
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24.05.2025 10:34 Відповісти
Серуни, сер.
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24.05.2025 10:36 Відповісти
Гівнюки вони , сер . Так точніше . Констатують що кацапи можуть , а самі у відповідь і досі думають що їх мине і лише рахують бариші . Нещодавно десь читав що захід відмовляється нарощувати виробництво *********** бо порахували що окупність вкладених коштів двадцять років .
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24.05.2025 11:38 Відповісти
трампон тепер буде махати цим звітом і закликати усіх здатись! А що говорити про китай??! США зробили маленькими знову? Вітаю трампонутих!!
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24.05.2025 10:35 Відповісти
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24.05.2025 11:19 Відповісти
ми віримо лише муданову... просто треба лише трішки бл почекати

в них ось ось закінчаться ракети і все інше

26 грудня 2022р. «Два-три рази, і вони закінчаться взагалі» - Буданов про те, скільки ракет має Росія для масованих ударів по Україні

У росії закінчаться «інструменти війни» до кінця весни, - Буданов
05 березня 2023

Буданов заявив, що українські війська скоро увійдуть до Криму
28.07.2023
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24.05.2025 10:35 Відповісти
Він спиз..в.
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24.05.2025 10:37 Відповісти
от ніколи такого не було у зельоних гнид - і от знову ))

а крім п.здІти і пИз.ити вони щось вміють?
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24.05.2025 10:40 Відповісти
Генерал Крістофер Каволі вивчив узкій ізик?
Бо той папірець, з якого він це озвучив, явно писався на болотах.
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24.05.2025 10:37 Відповісти
а що не так? я ж не думаю, що ви реально вірите в те, що до кінця цього року чи навіть наступного року рашка здується і таки настане обіцяна Будановим кава у Ялті?
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24.05.2025 16:28 Відповісти
якщо Європа буде "відморожуватись" і надалі, то і на три роки вистачить, та ще й вистачить повоювати у Сувалківському коридорі.
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24.05.2025 10:40 Відповісти
Це авжеж супер аналітики, але вона без урахування знищення техніки - ЗСУ тільки зараз за одну добу знищують від мінімум 1 танк - за сьогодні знищили 11 і це вже не кажучи про іншу техніку
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24.05.2025 10:41 Відповісти
ЄС та США мають економіку мирного часу. ЄС майже не реагує на загрозу. А у США все Ок. Ці снаряди мають другорядну роль, бо США можуть винести Китай авіаносцями.
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24.05.2025 10:42 Відповісти
он еще не видел сколько у них мотоциклов и осликов так бы доклад был что они могут воевать минимум до 3035 года
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24.05.2025 10:46 Відповісти
Нажаль НАТО це колос на глиняних ногах воно здатне воювати тільки с папуасами або талібами всякими, проти кацапів воно обісреться і обісцится воювати.
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24.05.2025 10:53 Відповісти
Ну так всегда было. Демократия в отличии от диктатур всегда ссыклива, потому что отталкивается от желания народа - а народ воевать не хочет. Та же "странная война" 1939 года. Войну объявили но сидели по домам, до тех пор пока не потеряли Францию и чуть не потеряли Великобританию.
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24.05.2025 11:26 Відповісти
Ну нам в Украине такие вещи читать не стоит в принципе. Потому что там написан бред сидоровой кобылы в принципе. Нужно это рассматривать в разрезе того что это нужно чтобы пугать Европу - возможно она обосрется и начнет заниматься оборонкой вместо того чтобы гладить по пятой точке нелегальных мигрантов. С живой силой в рашке все относительно неплохо - если они проведут новую мобилизацию. Правда это катастрофически ударит по их экономике, те кто хотел пойти по повестке - уже пошли. Остальные или снова побегут через границу или спрячутся в подвале у тещи. 200-300 тысяч наберут, а потеряют в реальной экономике пару миллионов самых трудоспособных. Именно поэтому они до сих пор мобилизацию не проводят, поняли и просчитали что дорогие наемники дешевле чем бесплатные рабы получаются. Хотя уже и за деньги желающие заканчиваются, а тюрьмы уже основательно подмели. Можно сколько угодно надувать щеки но грамотных ОСИНТеров не обманешь - на площадках хранения техники уже почти пусто, то что осталось - находится в отвратительном техническом состоянии, и требует уже не восстановительного - а капитального ремонта, что не очень то отличается по сложности и времени от постройки нового. По артиллерии - количество потерь превышает количество снятого с хранения и переданного в войска, тем более что чем дальше тем более старые системы передаются, которые в современной войне совершенно неактуальны. Например гаубица д1 с максимальной дальностью стрельбы в 12 км - что позволяет такое орудие уничтожить в современной войне чем угодно - даже простейшим ФПВ дроном. Количество снарядов которые производятся - они увеличить не могут. Да, 2 миллиона это 2 миллиона, но в 22 году когда у них был безлимит и по снарядам и по более менее современным орудиям - они выпустили может 10, а может и 15 миллионов снарядов. Те же корейцы продают им свои старые снаряды, и запасы их тоже не бесконечны. 5 миллионов новых снарядов Корея производить в год не может. И так куда ни коснись. Понятно что нельзя относится к рашке шапкозакидательски, но есть явные тенденции в ухудшении их армии.
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24.05.2025 11:01 Відповісти
головне вчасно передивлюватись потужні гундосики
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24.05.2025 11:06 Відповісти
Ну это нужно взять данные которые были до войны и добавить сюда то что нам поставили союзники. Другое дело что тот кто находится в обороне - имеет и намного меньшие потери. Плюс у обороняющегося потери в технике в тылу или на линии фронта, откуда поврежденную технику можно эвакуировать и починить или пустить на запчасти. А вот то что осталось в серой зоне - как часто бывает у атакующего - вытащить никто не даст, с большой вероятностью ее добьют до состояния металлолома.
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24.05.2025 11:24 Відповісти
чмошність Трумпа і нерішучого Заходу провокує навіть такого нікчемного імпотента ***** (у якого тупо нема виходу, бо у разі миру його з'їсть внутрішньокацапська "смута") на подальші "подвиги".. от воно, плюгаве і "кидає понти", а заразОм і своїх холопів на безглузду бойню..
Московія вжЕ програла.. але у заспаного-заляканого Цивілізованого Світу у голові не уклАдується, що Сосія може програти.. а це ***** та його свинособак надихає на нові пабЄдИ, по кілька метрів на день ціною у тисячі життів його дебілів та невпиннообвислий бюджет подихаючої недоімперії..
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24.05.2025 11:01 Відповісти
таке відчуття що провокують навмисне...
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24.05.2025 11:41 Відповісти
"Московія вжЕ програла" - В них Крим, Маріуполь, майже весь Донбас, що вони б*ять програли?!!!
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24.05.2025 16:22 Відповісти
..Московія програла вжЕ усе.. програла своє майбутнє..
пояснювати щось глибше цЕ тим, хто живе та радіє "щойновкраденим смартфоном-унітазом (тією стрьомною миттю "щастя")", нема сенсу..
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24.05.2025 16:50 Відповісти
Непрофесійність та некомпетентність військових США зокрема та Заходу загалом вже давно зрозуміла. Так що досить вже пи₴діти,Каволі.
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24.05.2025 11:09 Відповісти
Немає в Московії ніякого мобрезерву в 20-45 мільйонів , 3-4 мільйони максимум.
Як і в Україні п'яти , ще півмільйона максимум.
Бо мобрезерв не рахується ,як звикли дурні, кількістю чоловіків на калькуляторі
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24.05.2025 11:09 Відповісти
В них більше 20 млн стоять на учоті у воєнкоматах - з них 5-6 млн пройшли строкову службу за останніх 20 років. В нас же на учоті, як казав Залужний було 5,5 млн, з яких пройшли через АТО чи строкову службу тисяч 600-700. Такі бази в порівнянні обох країн і тому путін такий впевнений, що рано чи пізно, але дотисне
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24.05.2025 11:24 Відповісти
Що там в бомажках написано - а що по факту - це дві різні реальності. Я вже не кажу про молодший офіцерський склад ,без якого неможливо нормально воювати ,який гине в першу чергу - якого немає для такої армії . Хоча для одноразових штурмів офіцерів не потрібно - але це вже не армія ...
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24.05.2025 11:38 Відповісти
Так в бумажках не написано, що в них мільйони лейтенантів, а просто факт, що їхні воєнкомати визнали придатними до несення військової служби 20 млн чоловік, але дійсно відслужили за останніх 20 років більше 5 млн. Ну ЗСУ впродовж 2022 року зросло від 200 до 800 тисяч військовослужбовців і правда звідкілясь знайшлась потрібна кількість молодших офіцерів
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24.05.2025 12:06 Відповісти
Те ,що комусь дали погони , бо він закінчив "військову кафедру " - 5-10-20 років назад ,не робить людину офіцером. Так по паперам і личкам - він - "офіцер" . А по факту -нуль.
На офіцера потрібно вчитися 5 років - а потім потрібно практичний багаторічний досвід . І це навіть для військ по стандартам НАТО - де солдати мають бути відносно самостійні. А в московській армії - молодші офіцери - це "скрєпа" ,без якої солдати - це просто юрба .
В нас по личках презідєнт - головнокомандуючий - а по факту навіть не служив. Але "планірує" курські операції...
Тому по факту є велика нестача кваліфікованого молодшого командного складу . а фактично - ненавчені люди після вузів ,як по паперам закривають посади ...
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24.05.2025 12:22 Відповісти
А я навпаки думаю, що хист до командування має бути вродженим і ніяке навчання не допоможе його набути, що якраз підтверджує наша армія, без дипломованих офіцерів знайшлися командувачі рот і батальйонів серед простих людей. Що тут казати, коли командувачами корпусів назначають Редіса - ультраса Динамо в минулому та Білецькрго, який не закінчував військових вишів, а в часи СРСР чи у Вермахті таку посаду мав займати мінімум генерал-лейтенант з 20 річним стажем служби
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24.05.2025 12:57 Відповісти
Ніякі вроджені таланти не замінять навчання . Хай ви будете вроджений сантехнік чи столяр - без знання ******** методів та технологій - будете ставити прості унітази чи двері в сарай.
А військова справа потребує ще більшої кваліфікації .
Те що назначають не маючих базової військової освіти - це біда . Бо для командирів великих з'єднань -обов'язково потрібне серйозне навчання. Без цього - ніц серйозного не буде.
Ні Білецький , ні Редіс ні в яке порівняння не йдуть з стратегічним баченням Залужного - а він вчився і закордоном в тому числі
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24.05.2025 14:04 Відповісти
Навчання безумовно важливе, я не відкидаю цього фактору. Але повинен бути і якийсь вроджений хист і лідерські якості, які в сукупності з бажанням навчатися військовій справі і дозволяють людині стати справжнім командиром. Стосовно Залужного, то він очолював ЗСУ в період максимального бойового духу і добровольців, котрі складали кістяк війська. Цікаво було б подивитися на його вміння зараз, коли ситуація у війську в рази важча, чим в 22-23 роках
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24.05.2025 14:15 Відповісти
Талант не підкріплений навчанням - хрінь. Особливо на тривалому відрізку часу . Це річ яка вже перевірена в сотнях війн та в бізнесі...
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24.05.2025 14:21 Відповісти
Ну то як ви поясните те, що Україна втрималась у перший рік війни, маючи в разів 10 менше офіцерів на початок війни? І не треба казати, що там всі протирали штани, а в нас одні тпєаланти на своїх місцях - всюди є і такі і такі
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24.05.2025 14:27 Відповісти
Менше в 10 раз чим в кого ? Звідки ви взяли такі цифри ?
Знаєте різницю в управлінні та вимоги до офіцерів по стандартах НАТО і московії?
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24.05.2025 14:33 Відповісти
Стандарти НАТО? А що вони означають, ті стандарти? Бачу по стандартах НАТО виходить витрачати сотні мільярдів євро щорічно на збройні сили, при тому виготовляючи зброї менше, чим одні кацапи, в котрих бюджет армії в 10 разів менше чим у країн НАТО. Ці "стандарти" то лише на папері, як ви пишете
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24.05.2025 14:36 Відповісти
Один з стандартів Нато - це робити солдат здатними самим приймати рішення . Це дає можливість - солдату діяти самостійно і збільшувати кількість солдатів під командуванням одного офіцера .
Московсько-радянська система - абсолютна вертикаль - солдати мають сліпо чекати наказу, ініціатива - наказуєма . Тому такі солдати не можуть діяти ефективно самостійно - і обовяково мусять мати офіцера . Це один з прикладів.
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24.05.2025 14:43 Відповісти
Це було ефективно на початку війни, а зараз неспроста переходять на корпусну систему управління, де все розподілено і до мінімуму зводяться прорахунки таких собі самостійних приймачів рішень
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24.05.2025 14:57 Відповісти
Самостійне прийняття рішень - високий рівень офіцера. В москалів наприклад такого немає - жорстка вертикаль
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24.05.2025 15:01 Відповісти
Ну так якраз це і притаманне самоучками, таким як Редіс чи покійний Да Вінчі - по вашому вони вищого рівня управлінці, ніж дипломовані офіцери з кар'єрним стажем
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24.05.2025 15:13 Відповісти
Скажіть дякую Залужному, в нас зараз вертикаль не гірше =(
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24.05.2025 16:24 Відповісти
так кваліфікованих і не рахують - рахують тих хто буде в окопах сидіти
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24.05.2025 13:19 Відповісти
Проста логіка - 140 млн/30 млн. = 4,7
Тепер 20/4,7 = 4,25.
Тобто, якщо напараші є резерв в 20 млн, то в Україні є резерв в 4,5 млн. - тобто ще 5 армій що зараз на лінії зіткнення.
Так що війна далека від закінчення, згідно статистики натівських "експертів".
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24.05.2025 13:12 Відповісти
Немає ніяких 4,5 млн в Україні . Як і мільйону . Це на папері вони є . А в реальності - вони всі задіяні в економіці. Вийми з економіки мільйон чоловіків - і пісєц. Вже зараз важко знайти нормального сантехніка чи столяра. Уявіть - чи багато місто напрацює чи навоює з прорваною каналізацією чи поламаним замком в дверях . Хто буде обслувговувати мільйони жінок ,дітей ,пенсіонерів.
Я вже не кажу ,що знов міністр фінансів сказв ,що не вистачає на армію 500 мільярдів . А ще додатково півмільйона в армію - це плюс мільярди видатків і мінус міляьрди доходів..

В Болгарії в 1 світову мобілізували 30 % чоловічого населення і через пару місяців вони каптіулювали через брак фінансів та ресурсів.
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24.05.2025 13:59 Відповісти
Ти розмірковувуєш так само глупо як і ті натівські "експерти".
ЯКЩО виникне потреба мобілізувати ВСІХ сантехніків - то Україна ЦЕ ЗРОБИТЬ - зрозумів нє? Бо на кону саме існування сантехніків та їх сімей.
Кулі що толку в справній каналізації коли ліліпутін вбиває сімю сантехніка.
Всі ці прогнози взяті зі стелі на основі другої світової війни - що наперед неправдиво.
Давай візьмемо війну з Наполеоном і будем прогнозувати сьогодення...
... або столітню віну або "білої та червоної троянд".
Проблема таких "експертів" у житті минулим, а не сьогоднішніми реаліями.
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24.05.2025 14:05 Відповісти
Теоретично - так, на практиці не вийде мобілізувати і 10% з них. Почнуть масово гребти сьогоднішніх заброньованих, то вони вмить щалядуть на дно і країна погрущне у смітті, фекаліях та інших на першу чергу непомітних речах
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24.05.2025 14:09 Відповісти
І що? Ну погрузне. Навіщо чиста країна, якщо сімї заброньованих вбиває ліліпутін.
Хочеш чисту країну ліліпутіну залишити?
Про що ти взагалі мелеш?
Давай більш серйозні аргументи.
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24.05.2025 14:13 Відповісти
Ну по перше ніхто всерйоз не вірить телемарахвону про всіх підряд вбитих, як приклад того - ніхто не біжить в ТЦК зі страху йти чинити збройний опір кацапам,масі займаються своїми поточними справами і вболівають за ЗСУ, як якусь футбольну команду - переможе то добре, непереможне, ну то й що, якось переживемо
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24.05.2025 14:18 Відповісти
Не буде такого "якось переживемо" - ситуація така - або ліліпутін здійснить геноцид ВСІХ українців - і це буде його остаточна ціль...
... або що саме ймовірно - війна буде буксувати поки у кацапів не закінчаться ресурси її продовжувати - після цього росію накриє смута, так Україна переможе.
Чому саме цей варіант самий ймовірний - тому що здійснити геноцид 30 мільйонів це ТЕХНІЧНО неможливо. сралін чи пол-пот чи художник максимально за рік здійснювали геноцид не більше пів-мільйона людей.
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24.05.2025 15:25 Відповісти
Пуйло здійснить геноцид всіх 30 млн українців, але сралін не здійснив і мільйона? А в України ресурси закінчаться в 10 раз швидше чим в кацапів і що робить? І смута нас накриє набагато швидше, так як війна б'є по всіх сферах у нас в багато разів болючіше чим у них. І що робить, якщо вся математика повністю на їх боці?
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24.05.2025 15:31 Відповісти
та ти не думай так в стилі "а в України є ресурси". Україна ж не одна. ти читав скільки нам з початку великої війни світ виділив і надав фінансової допомоги? так, так, саме фінансової допомоги. не кредитів, не допомоги зброєю, а саме допомоги у вигляді коштів - 133 млрд доларів. про це десь на днях писали різні змі, в тому числі і тут Цензор перепощував. тож не варто думати, що Україна одна. не одна. і коли Європу приспічить, то і європейські війська будуть тут. та це вже в крайній ситуації. і не стояти вони десь на кордонах з Білоруссю будуть, а будуть воювати. а до цього йде. заморозка війни на умовах кацапні Європі теж не вигідна. бо заморозка - це відстрочка вйни вже для них. не стврерджую, що гарантована 100 % війна для них, проте ймовірність її дуже висока. а це значить, що Європа буде у будь-якому випадку витрачати все більше і більше коштів на оборону.
тож писати про те, що в України немає чи не вистачить ресурсів - це дуже недалекоглядно.

почитай краще цікаву добірку новин з Білого дому:

САНКЦІЙНІ МАНЕВРИ.

Вчора Президент США Трамп провів нараду присвячену "Міжнародному становищу у світі". На нараді були присутні Віце-Президент Венс, Держсекретар США Рубіо, Спецпредставник Келлог та іншію Був відсутній Спецпредставник Уіткофф, котрий проводив переговори з Іраном. Нарада проводилася в тому числі ще й тому, що Держсекретар США отримав від Лаврова "відверто хамського по тону та зневажливого до політики США та миротворчих зусиль Президента Трампа по змісту листа, у якому той проінформував Рубіо про "ключові положення які рф включить до "Меморандуму" який запропонує підписати Україні". Перераховувати стандартні мантри путіна немає ніякого сенку - там практично повне повторення ультиматуму путіна який той оголосив Україні через Мединського. Також Лавров заявив, що "Україна не має жодного права вказувати нам, кого вони бажають бачити на переговорах від російської сторони та відкинув прохання Держсекретаря США триденної давності про виключення Мединського зі складу російської делегації.

На нараді Держсекретар США "обережно наполягав на необхідності підсилення санкційного тиску на рф".

Держсекретар США заявив, що "путін абсолютно очевидно не бажає рахуватися з нашими інтересами та зусиллями і ми повинні почати діяти якомога скоріше в "українському питанні", бо ми, очевидно, втрачаємо авторитет у світі".

Держсекретар США заявив, що "ми стрімко наближаємося до моменту, коли нам доведеться вирішувати питання підтримки України зброєю".

Держсекретар США запропонував Президенту Трампу дочекатися офіційної обміну варіанту "Меморандуму" між Україною та рф після чого швидко організувати переговори між делегаціями двох країн і, у разі майже неминучого провалу таких переговорів, "приймати принципове рішення у санкційному питанні".

Держсекретаря США несподівано підтримав Віце-Президент Венс, який попросив Трампа не відмовлятися від своїх миротворчіх зусиль, не виводити США з переговорів по "Українському питанню", проте "продемонструвати путіну нашу безумовну силу яку той відверто зневажає та не вірить, схоже, взагалі у її існування".

Президент США неохоче визнав "малу волю до компромісів путіна" та заявив своїм підлеглим, що "хоче дочекатися результатів переговорів між Україною та рф перед тим, як приймати рішення".

Президент США неохоче заявив, що "нам, напевно, доведеться підтримати Україну, бо ще одного афганської ганьби США під моїм керівництвом бути не може". Конкретики - яка буде можлива підтримка, на сьогодні немає, існують запропоновані Келлогом та Рубіо чотири варіанти її, всі вони передані на розгляд Президента США.

Президент США заявив, що Спікер Конгресу Джонсон та Лідер більшості у Сенаті Тун "Погодилися притримати Конгрес" у .питанні підвищення санкційного тиску на рф, проте повідомили, що довго чинити опір волі більшості конгресменів в "українському питанні" вони не зможуть.

Підсумок наради.

Президент США до останнього буде чинити спротив у питанні введення санкцій проти рф, проте, як і у першу свою каденцію, буде вимушений врешті решт "неохоче підтримати" хоча б мінімальний тих об'єм. У нашому відділі ходять вперті чутки про те, що з табору Трампа почався відтік прихильників, а той же Маск, якого фактично використали як разовий презерватив, веде переговори з демократами про підтримку тих на виборах. Що буде далі? Нікому не ясно. Але опозиція, причому глобальна "союзницька" на міжнародній арені, а також вже й на внутрішньополітичній, повинні примусити Президента США або діяти "з позиції сили" по відношенню до рф, або всі разом проблеми його політики можуть призвести республіканців до грандіозного провалу на майбутніх довиборах і врешті решт виборах У Конгрес.
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24.05.2025 16:53 Відповісти
Недаремне слово "патріот " римується з "ідіот"
Після того ,як гівно з прорваної каналізації поллється тобі в квартиру і ти зрозумієш - що втонути від гівна або захворіти від їх випарів і здохнути в лікарні - до якої не доїдеш бо не буде таксиста чи водія автобуса ,- а в самій лікарні лікарів - в тебе більше шансів чим бути окупованим можливо переглянеш.

Хоча якщо посидиш тиждень без води , електрики та їжі - то я думаю в голові трохи звільниться місця від дебілопатріотизму для здорового глузду...
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24.05.2025 14:19 Відповісти
Гімно будеш приберати сам.
Якщо не впораєшся доведеться срати на вулиці. з водою так само. Даунецьк так живе частково дванадцять років, а мобікі там досі є.

Це вже не кажучи про те що переважна більшість списаних навіть по стану здоров'я повертається в економіку.
Про списаних по сімейному стану, по віку і про сзчшників і казати нема чого.
По факту з економіки випадають тільки загиблі і тяжкі інваліди (лежачі, ампутація обох верхніх кінцівок і т.п ).

Тобто я не буду здивований якщо тисоплави і інші зйобкі нанесли ринку праці більше шкоди за русню на фронті.
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24.05.2025 23:50 Відповісти
Ну нам теоретично Європка докине. Вона взагалі може при бажанні утримувати фінансово таку невелику по ВВП країну і дозволити відправляти якомога більше українців, щоби за себе і за них воювали проти рашистів
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24.05.2025 14:05 Відповісти
гівно яке з поламаної каналізації ,яке буде литися в квартиру - Європа вам буде прибирати ?
Розвантажувати мішки з цементом європейці будуть ?
Замок якщо заклинить в дверях - ви баблом відкривати будете?
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24.05.2025 14:14 Відповісти
Ну ви насправді перебільшуєте фактичну нагрущку на комунальників чи рятувальних служб, вони певною ходять на роботу, щоб стразувати якісь позаштатні ситуації, але можуть тижнями чи місяцями не мати екстрених ситуацій і при бажанні їх можна скороти мінім вдвічі,ма може і втричі, добавити за рахунок грошей з ЄС зарплати тим працівникам, що залишились працювати
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24.05.2025 14:24 Відповісти
Ви просто споживач - і не бачите внутрішньої ситуації і не розумієте до чого це може привести.

В історії повне прикладів - коли країни капітулювали не тому ,що програвали на полі бою - а тому, що в тилу не було кому працювати . Хліб та їжа по талонам . Відсутність електрики ,води ,каналізації . Це все не само собою робиться - це все зав'язано на чоловіках .
Ви можете збільшити зарплату втричі - але це не допоможе людині бути в трьох місцях одночасно - бо людина наприклад не може зробити чисто фізично та по часу кваліфіковану роботу трьох людей в різних місцях
І мобілізують нас в першу чергу - не чиновників та силовиків ,а саме робітничі професії.

Я вже не кажу про відсутність по селах - трактористів та комбайнерів . І відсутність там чоловіків в принципі . А це для села - колапс . А отже проблема з продуктами.
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24.05.2025 14:39 Відповісти
В селах вже немає колгоспів, де була купа трактористів і комбайнерів, які на старих совецких тракторах щось там робили. Зараз більше 80% агро це немалі фермерські господарства та холдинги, які працюють на дорогій імпортній техніці і управляє тим трактором чи комбайном не якийсь малограмотний селянин, а кваліфікований оператор, який управляє тією напічканою комп'ютерами, навігацією складною машиною, отримує свої тисяч 40-50 мінімум гривень і має бронь від агрофірми
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24.05.2025 14:54 Відповісти
Ви знаєте як отримується "бронь " в агрофірмі ?)) Тупо відкат ТЦК. І навіть це не рятує - кадрів не вистачає. Всіх повигрібали . Крім агрофірм є ще села з підсобними господарствами . Їх куди діти ?
Ви до речі не хочете поїхати в агрофірму працювати ? ні ? Так от бажаючих мало .
Ви живете в космічному світі - де лише роботи,технології ,інтернет та гроші виконують все .
Ні це не так - в багатьох сферах працюють люди. І якщо їх не стане ніякий робот вам не прочистить каналізацію і не поміняє підшипник в полі. І гроші ніг та рук не мають і викрутку з шурупокрутом не тримають...
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24.05.2025 15:07 Відповісти
Ну дають на лапу ТЦК майже всі, хто мають хоть трохи грошей і зв'язків, інакше не було б проблем з поповненням війська - потреба в 200 тисяч на рік при 5 млн людей з оновленими даними і лише біля 1 млн заброньованих, решта 4 млн носять самі хабарі, щоб їх не турбували, чи підприємства заносять сумку грошей за своїх робітників
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24.05.2025 15:17 Відповісти
Ви явно з другої планети. На імпортній техніці працюють ті сами трактористи яких зараз кактастрофічно не хватає.
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24.05.2025 16:29 Відповісти
Якщо додати ще Крим, Лунську, частини Донецької, Запоріжської та Херсонської областей то взагалі вийде 150 млн, а якщо в нас відняти тих 7-8 млн, що виїхало з 2022 року, то буде якихось 27 млн. Так що пропорція буде гірше, ніж 1 до 5
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24.05.2025 14:02 Відповісти
Навіщо додавати?
Є офф статистика кацапії та України - про яку я написав: 140 млн та 30 млн.
Це з врахуванням всього тобою написаного.
Не натягуй сову на глобус.
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24.05.2025 14:09 Відповісти
Ні, без Криму та інших окупованих територій населення рф становить 143 млн, з ними біля 150
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24.05.2025 14:20 Відповісти
Загугли.
На январь, 2025 численность населения в России составляла 146 028 325 чел. Уменьшение по сравнению с предыдущим периодом составило -175 288 чел.
по факту - менше 140 млн., бо росстат любить дописувати всяку хрень типу мігрантів.
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24.05.2025 15:21 Відповісти
146 млн це рф з Кримом, але без інших окупованих українських територій, на яких проживають ще 4-5 млн людей - так що 150 млн залізно і не спор, а якщо ще порахувати всіх мігрантів з середньої Азії та Кавказу то сміло ще можна накинути мільйонів 7
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24.05.2025 15:35 Відповісти
Та хоть 200 млн. І що?
В Україні 30 мільйонів - це як угорщина, словаччина, чехія та "хвостик" разом.
Це дуже багато - таку кількість ліліпутіну не здолати.
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24.05.2025 20:23 Відповісти
Российские власти https://www.interfax.ru/russia/892494 неоднократно https://tass.ru/armiya-i-opk/20432949 отчитывались об увеличении объемов производства военной техники. Например, в декабре 2023 года тогдашний министр обороны Сергей Шойгу http://kremlin.ru/events/president/news/73035 заявил, что российский военно-промышленный комплекс увеличил выпуск танков в 5,6 раза, поставив армии 1530 новых и модернизированных танков.
Что еще сказал Шойгу?https://meduza.io/feature/2023/12/19/shoygu-publichno-otchitalsya-pered-putinym-o-tom-chto-rossiyskaya-armiya-samaya-boesposobnaya-v-mire Шойгу публично отчитался перед Путиным о том, что «российская армия - самая боеспособная в мире» Что сказал министр обороны РФ - и что об этом думает наш отдел «Разбор»

В британском Международном институте стратегических исследований (IISS) считают, что около 85% танков, упомянутых Шойгу, были просто сняты с хранения и «приведены в порядок». По данным аналитиков, речь тогда шла преимущественно о советских Т-72, а также о Т-62 и даже нескольких Т-55.

Эксперт по оборонной политике России Павел Лузин в разговоре с изданием высказал мнение, что в действительности российский ВПК способен выпускать около 30 полностью новых танков в год. В остальных случаях России приходится прибегать к использованию уже имеющейся на складах техники
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24.05.2025 11:11 Відповісти
Оскільки старі танки вже закінчилися (в нормальному стані) ,а нових роблять мало - то 1500 танків рік - це фантазії Путіна і Каволі...
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24.05.2025 11:13 Відповісти
1500 танков это 4 танка в день. СССР в лучшие свои годы в принципе столько выпускал, правда более простые модели типа т-62. Правда в СССР было в 2 раза больше населения, и куда как более развитая промышленность. Ну и СССР довыпускался танков так что взял и подох.
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24.05.2025 11:19 Відповісти
Ну вот и довыпускался.
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24.05.2025 11:34 Відповісти
то що світить лише поразка? при чому повна, весело
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24.05.2025 11:16 Відповісти
Ця війна безкінечна, навіть якщо орда повністю окупує Україну можливий конфлікт на кордоні Прибалтики і Польші. Орда без війни жити не може, без війни вона деградує, а війною може заставити людську цивілізацію її рятувати.
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24.05.2025 11:16 Відповісти
Ну советский союз же не смог? Хотя никакой сравнимой по разрушительности войны не вел. В 1918 году никто Берлин не штурмовал - но тем не менее империя взяла и капитулировала.
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24.05.2025 11:35 Відповісти
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24.05.2025 11:39 Відповісти
@ (в перекладі):
"Є в Лондоні така аналітична організація під назвою "Rusi". Там працюють дуже кваліфіковані фахівці. Вони глибоко в темі з приводу російської агресії в Україні. Часто цитується один із них. Це Джек Уотлінг.
І ось вони зробили аналітичний матеріал, оцінюючи, чи "можливий найближчим часом переломний момент, коли росія зламається і стане нездатною вести ефективні бойові дії, і якщо це можливо, то коли це станеться".
Відповідаючи на це питання, Джек Уотлінг стверджує наступне:
"росія прагнутиме активізувати наступальні операції, щоб посилити тиск під час переговорів, але цей тиск не може зберігатися нескінченно.
Російські запаси військової техніки, що залишилися від радянських часів, будуть вичерпані до середини цієї осені. Це означає, що здатність росії заповнити втрати повністю залежатиме від того, що вона зможе виробляти з нуля.
Таким чином, якщо західні союзники зможуть зберегти та посилити тиск щодо ослаблення російської економіки, а українські війська не дозволять росії досягти меж Донецької області до Різдва, то москва зіткнеться із важким вибором щодо тих втрат, які вона готова буде зазнати для продовження війни на виснаження.
За таких умов рашисти зможуть перейти від "потьомкінських переговорів" до реальних переговорів", - таке резюме професора Джека Уотлінга."
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24.05.2025 17:22 Відповісти
Крістофер Каволі, як і весь Захід, не розуміли, не розуміють і не зроозуміють росію. росія тепер буде воювати ЗАВЖДИ. Війна це спосіб існування ******** росії. Вирішення проблеми може бути лише в тому щоб з допомогою Заходу застабілізувати фронт і удобрювати кацапами наші поля. Важко сказати скільки це може продовжуватись. Звичайно ми теж будемо нести втрати, але є всі шанси зробить так щоб втрати були 1:10 на нашу користь. Тоді може буде шанс за 2-3 роки припинить цю вівйну. А якщо росія візметься за ядеркеу,то Заходу потрібно знгяти памперси і знищити росію під нуль. росія і мир поняття несумісні.
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24.05.2025 13:21 Відповісти
"тупиє натавскіє хєнрали", які "обісралися й обісцялися" і "ніхєра не вміють і не знають"...
**...ть, як кучно на одному форумі зібралися "стратєги" у країні, яка крім кукуризи й ріпака нічого не виробляє, яка не здатна за три роки великої війни виробити примітивної міни, яка ще існує лише тому, що "тупиє натавскіє хєнєрали" вчасно дали зброї, розвідувальних відомостей й купу бабла, аби утримувати усіх вчителів-пенсіонерів...
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24.05.2025 13:37 Відповісти
Мене найбільше шокувала безпечність Європи і США, з такими технологіями і можливостями виготовляти так мало снарядів це лютий треш.
Якщо кацапи окупують Україну, то ці дятли будуть приречені 🤦🤦🤦
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24.05.2025 15:04 Відповісти
1500 танків- то не 50 абрамсів без броні
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24.05.2025 15:38 Відповісти
Про "пекельні санкції" вже писали ?
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24.05.2025 15:47 Відповісти
да, ещё были руйнівні, миттеві, найжорстокиші і найболючиші! ну и нефть по нефтепроводу.
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24.05.2025 16:19 Відповісти
 
 